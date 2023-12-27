Ищете телевизор с лучшим качеством экрана среди «корейцев»? Зря, есть вариант получше

Ищете телевизор с лучшим качеством экрана среди «корейцев»? Зря, есть вариант получшеКитайские альтернативы, как это обычно бывает, интереснее
В отличие от смартфонов, где китайские бренды уже заслужили доверие россиян, при выборе телевизора покупатели по-прежнему чаще смотрят в сторону дорогих Samsung, LG или Sony. Многие даже не рассматривают варианты из Китая и упускают возможность купить более качественную по технической части модель без наценки за шильдик. Однако, если вы готовы открыть для себя новые возможности, то я рекомендую обратить внимание на китайские бренды. Некоторые из них не только удивят вас качеством своей продукции, но и позволят сэкономить.
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«Дешёвое» и «хорошее без завышенной цены» — это разные вещи
Давайте для начала расскажу вам неприятный факт, о котором вы наверняка давно догадывались, но всё равно будете меня за него недолюбливать. Вот эти ваши 4K 65” телики за 35 тысяч рублей настолько же далеки от понятия качественного телевизора, насколько «бабушкофоны» на Android Go за 5 тысяч рублей далеки от iPhone 15 Pro Max или Samsung Galaxy S23 Ultra. Не по «премиальному пользовательскому опыту» или каким-то абстрактным ощущениям, а по технической части от и до.
НЕТ ВРЕМЕНИ ОБЪЯСНЯТЬ, ВОТ ТЕЛЕВИЗОРЫ И ЦЕНЫ
Не будем углубляться, начнём с типов дисплея: VA и IPS в телевизорах — это сейчас бюджетные варианты. Качественные телевизоры сегодня – это OLED и Mini-LED, иногда в улучшенных производителями модификациях. В бюджетных моделях выбор более-менее очевиден — находишь что-то «яркое» по заявленным производителем характеристикам, радуешься, что там 2 ГБ оперативной памяти вместо 1 или 1.5, сверлишь стену и вешаешь «телеящик» на нее. И если никогда не видел телевизор с полноценно качественным экраном, то вроде бы и сойдёт.
Гораздо сложнее выбирать, когда ты уже в курсе, что в дешёвых моделях и «HDR не настоящий», и игры (да и футбольные трансляции) замыливаются из-за недостаточно быстрой дисплейной матрицы, и звук хочется сразу хороший, а не искать место в комнате под дополнительные колонки. И вот листаешь интернет-магазины, а там много почти одинаковых по характеристикам моделей, а то и бывает, что более дешёвые «на бумаге» лучше более дорогих. Как выбрать и не прогадать?
Поэтому сегодня берём за ориентир Hisense U8KQ — это даже не один телевизор, а целая серия с диагоналями экрана от 55” до 75”, если говорить о наличии в РФ, и продвинутой технологией подстветки Mini-LED PRO. Самое новое поколение вышло осенью 2023 года. И в них, с одной стороны, нет наценки за «мы выпускали телевизоры ещё в их кинескопную ЭЛТ-эпоху!». А с другой — в таких моделях не удешевляли всё мыслимое и немыслимое, чтобы урезать цену эпохи «доллара по 100», а делали упор на качество.
Чем отличаются разные типы дисплеев телевизоров
Все любят таблички, поэтому именно с неё и начнём — сравним понятными словами типы дисплеев в хороших телевизорах (хороших — значит, что бюджетные IPS и VA не рассматриваем):
|Тип матрицы
|Плюсы
|Минусы
|Вердикт
|QLED
|Недорогая в производстве
|Время отклика (важно для игр) хуже, чем у OLED или Mini-LED
|Тюнингованная более продвинутой подсветкой матрица VA с нормальными (а не плохими, как обычно у VA) углами обзора
|Не выгорает, в отличие от OLED
|По яркости и цветопередаче ближе к дешёвым экранам, чем к дорогим и не дотягивает до OLED и Mini-LED
|Ярче чем IPS и VA
|OLED
|Максимальная контрастность
|Со временем выгорает
|Либо ярко, но недолговечно, либо долговечно, но яркость «плавает» в зависимости от % белого цвета на экране, будто кто-то на пульте телевизора её крутит туда-сюда.
|Высокая предельная яркость в определённых условиях
|Программная защита от выгорания «роняет» яркость в 2 и больше раза, если открыть светлую картинку (таблицу Excel, например)
|Низкое время отклика (хорошо подходят для игр)
|Мерцание (ШИМ) на пониженных уровнях яркости
|Классная цветопередача
|Расходует меньше энергии при отображении тёмных оттенков
|Mini-LED
|Нет проблем с яркостью в зависимости от светлой/тёмной картинки, как у OLED
|Есть свои недостатки, зато плюсы присутствуют одновременно от QLED и OLED.
|Время отклика (быстродействие матрицы) лучше, чем у QLED и почти не отличается от OLED
|Углы обзора лучше, чем у QLED, но немного не дотягивают до OLED
|Не выгорает
|Нет ШИМ мерцания, характерного для OLED и приводящего к усталости глаз
|Цветопередача и контрастность уровня OLED
Разумеется, эти характеристики дисплеев — не «закон на все времена», а базовые свойства. Как у автомобилей бензиновый и дизельные двигатели. При этом двигатели могут быть очень разными. Mini-LED тоже можно с некоторой натяжкой назвать «VA- или ADS-матрицей, которую улучшили Mini-LED подсветкой». А «Neo QLED» — это просто самсунговское название для своих Mini-LED телевизоров. А AMOLED — это самсунговская реализация технологии OLED.
А теперь после всего этого разберёмся, что такое ULED — термин, который мы видим в индексах телевизоров Hisense.
Что такое ULED и в чём его плюсы
- Во-первых, доработки в аппаратной части. Давайте сразу уясним: ULED — это не тип дисплея или подсветки (ну, то есть не какие-то новые матрицы вдобавок к OLED, VA или IPS), а набор из примерно 20 собственных (запатентованных) технологий Hisense и общих технологий в индустрии Mini-LED телевизоров. И фишка тут в том, что ULED, как набор технологий (можете называть его «тюнинг-пакет», если вы автомобилист и вам так понятнее) появился как способ улучшить изображение ещё до того, как в мире начали выпускаться Mini-LED телевизоры — его Hisense сформировала ещё в период выпуска QLED-моделей. А сейчас применила его на более современных и крутых типах дисплеев, чтобы дополнительно их улучшить.
© Если вам лень читать про эту технологию, можете посмотреть видео. Приготовьте 4 минуты свободного времени
- Во-вторых, программные доработки. Это как раз для того, чтобы под крутой экран телевизора подтянуть качество картинки, если её вещают с «так себе» детализацией как для большой 4K-диагонали. Это и программное улучшение качества 1080p/2K видео до 4K (апскейлинг с применением ИИ) и «уплавнялка» движения. Если у видеозаписи мало кадров в секунду (допустим, снято на какой-нибудь древний маломощный мобильник) и на ней, например, какой-нибудь бегун, телевизор просчитывает, каких кадров положения ног/рук недостаёт на некачественной записи и с помощью ИИ рисует промежуточные кадры, чтобы видеозапись не выглядела дёрганной. Да, почти как в DLSS на видеокартах NVIDIA.
МОДЕЛИ ОТ 55" ДО 75" И ГДЕ ИХ КУПИТЬ
Чтобы не перечислять это всё каждый раз, этот набор улучшений просто обозначают как ULED, а класс флагманских Hisense U8KQ – Mini-LED PRO. Но я знаю, что вас интересуют не достижения китайской промышленности, а ответ на другой вопрос:
У кого из флагманских телевизоров самый качественный дисплей
Рассмотрим на примере телевизоров Hisense U8KQ. Опять в табличках, чтобы вам было удобнее и нагляднее:
|Телевизор
|Матрица
|Яркость при заливке 10% дисплея белым цветом (HDR)
|Яркость при заливке 100% белым цветом (HDR)
|Контрастность базовая
|Контрастность динамическая
|DeltaE (ниже = лучше)
|Время отклика (меньше = лучше)
|ШИМ, Гц (выше = лучше)
|Hisense U8KQ (U8K на иностранном рынке)
|Mini-LED
|2100 кд/м2
|850 кд/м2
|7600:1
|165000:1
|1.46
|5.7 мс
|4000 Гц
|LG QNED80 2023
|Mini-LED
|916 кд/м2
|622 кд/м2
|1300:1
|100000:1
|1.68
|3.4 мс
|0 Гц (нет мерцания вообще)
|Sony A90J
|OLED
|750 кд/м2
|181 кд/м2
|∞
|∞
|1.99
|0.2 мс
|0 Гц (нет мерцания вообще)
|Samsung QN90C
|Mini-LED
|1950 кд/м2
|690 кд/м2
|1700:1
|83000:1
|2.8
|5.2 мс
|960 Гц
|TCL C935 (QM8 на иностранном рынке)
|Mini-LED
|1915 кд/м2
|863 кд/м2
|5500:1
|114000:1
|2.18
|4.0 мс
|4000 Гц
Итого получаем, что:
LG по параметрам средний, хоть и предлагает полное отсутствие ШИМ вместо незаметного и символически более быструю для игр (всё, что менее 10 мс, вы не заметите в играх) матрицу.
Sony тоже не мерцает и с крутой контрастностью, но яркость ниже в 2.8 раза, чем у Hisense — это уже очень существенно. Дело ведь не в том, что телевизор должен пиковой яркостью, как прожектором, светить вам в глаза. А в том, что запас яркости даёт шире диапазон цветопередачи. Короче говоря, более реалистичную картинку в фильмах, сериалах и телеканалах с HDR.
Samsung хорош по яркости, незначительно хуже по точности цветопередачи (deltaE), но мерцает уже заметно — есть риск, что глаза у вас будут уставать от такой картинки.
TCL показал себя хорошо, но, как видите, везде понемногу не дотянул до Hisense по всем параметрам, кроме ШИМ и времени отклика.
ЕСЛИ ВАМ СРАЗУ НУЖНЫ ЦЕНЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
И это результаты замеров не из головы — можете сами сверить их с лабораторными у экспертов на Rtings.com. Это гораздо нагляднее всякой бестолковой поэзии о том, что какой-то там обзорщик своим изношенным работой за мониторами зрением думает о том или ином телевизоре сквозь призму маркетинга.
Ну и не забывайте, что Samsung, LG и Sony ушли из России и продаются по параллельному импорту, поэтому в большинстве случаев обойдутся вам дороже Hisense.
Помимо дисплея
В дисплейных матрицах разобрались, вникаем в остальное. В принципе, «Всё включено»:
- На выбор в России официально — модели с 55”, 65" и 75” диагоналями и частотой обновления до 144 Гц. Герц действительно много, есть игровой режим с пониженной задержкой отображения, поддержка переменной частоты обновления VRR для PS5 и Xbox Series X|S, а также поддержка FreeSync, если будете играть с компа (FreeSync теперь работает и на NVIDIA, а не только на AMD, кстати).
Четыре разъёма HDMI 2.1 с ALMM (автоматический режим низкой задержки), два из них могут работать не только при 120, но и при 144 Гц.
Четыре динамика (2x 15 Вт + 2x 5 Вт) и встроенный в корпус сабвуфер 20 Вт. Поддержка Dolby Atmos и DTS X. Звук очень хорош, поэтому сначала послушайте его вживую — есть вероятность, что внешнюю акустику покупать не захотите.
Интерфейсы и сети — USB 3.0, гигабитный Ethernet RJ-45, Wi-Fi 6E (2.4, 5, 6 ГГц), Bluetooth 5.2. Есть CI-слот V2.0 для подключения спутникового ТВ прямо в телевизор, без внешней приставки. Ну и поддержка телевидения DVB-T2/T/C/S2/S.
Разумеется, поддерживается и H.265, и AV1, и более старые видеоформаты. Играет практически все файлы всех годов и стандартов.
Металлический пульт. Мелочь, а приятно.
После Tizen в Samsung и WebOS в LG вас вряд ли что-то смутит, но уточню, что в Hisense U8KQ установлен не Android TV/Google TV, а операционная система VIDAA U7.
В принципе, это такой же «Linux с дружелюбным управлением для телевизора», как и Андроид: YouTube, онлайн-кинотеатры (КиноПоиск, Wink, Okko, Ivi, Kion и др.) присутствуют. За счёт того, что это Linux, умельцы запускают на нём и часть адаптированных Android-приложений для просмотра IPTV, альтернативные видеоплееры, Twitch и т.д.
Но это долгий разговор — просто знайте, что технически это возможно. У ОС простой и интуитивно понятный интерфейс, «умная» система рекоменданций, основанная на предпочтениях пользователя. Есть голосовое управление с помощью VIDAA Voice и «Алиса» от Яндекса.
Кратко о телевизоре
Если про операционную систему ещё можно кивать, мол, «вот если бы туда ещё Android…», то по железу» — очень хороший вариант. Один из самых качественных дисплеев на 2023 год, хороший звук, полная совместимость с игровыми консолями и ПК, быстрая связь по «воздуху» (Wi-Fi, Bluetooth современных версий). И это все гораздо важнее ОС. Сегодня в моде Android, завтра какие-нибудь другие системы. А вот если у телевизора некачественный дисплей, никакой другой ты в этот телевизор уже не установишь. Благо, у Hisense дисплей, да и многое другое сразу на высоком уровне.
Но если вы хотите не просто телевизор, а что-то действительно необычное и не любите, когда на стене круглосуточно нависает здоровенный прямоугольный экран, есть даже более прикольная технология…
Характеристики
|Модели телевизоров
|Hisense 55U8KQ, 65U8KQ, 75U8KQ
|Диагональ дисплея
|55", 65", 75"
|Тип матрицы и подсветки
|VA (55", 65"), ADS (75")
|Тип подсветки
|Mini-LED
|Разрешение, соотношение сторон
|3840x2160, 16:9
|Частота обновления
|до 144 Гц
|Разрядность
|8 бит + FRC
|Угол обзора
|178 °
|Поддержка HDR
|HLG, HDR, HDR10, HDR 10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive, Dolby Vision, Dolby Vision IQ
|Поддерживаемые технологии звука
|Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding
|Аудиосистема
|2x 15 Вт + 20 Вт + 2x 5 Вт
|Поддержка стандартов телевещания
|DVB-T2/T/C/S2/S
|Слоты и разъёмы
|1x USB 3.0
|1x USB 2.0
|2x HDMI 2.1/ALLM
|1x HDMI 2.1 eARC,ALLM,VRR (144 Гц)
|1x HDMI 2.1 ALLM, VRR (144 Гц)
|1x оптический аудиовыход (S/PDIF)
|1x mini Jack 3.5 мм
|2x антенный вход
|1x Ethernet RJ-45
|Беспроводная связь
|Wi-Fi 802.11ax (6E), Bluetooth 5.2
|Подставка (дхш, мм)
|400×300 – 55", 65"; 400×344 – 75"
|Настенное крепление VESA
|400x300 – 55", 65"; 600x400 – 75"
|Габаритные размеры без подставки
|123 × 73 × 7,3 см – 55"
|123 x 77 x 7,3 см - 65"
|167 × 82 × 9,8 см – 75"
|Вес без подставки
|19,4 кг – 55"
|19,4 кг - 65"
|38,5 кг – 75"
|Цена
|Цены и ссылки на магазины с Hisense U8KQ в продаже
Экран в 120 дюймов на стене без покупки телевизора или монитора
Я думаю, вы уже догадались, что речь идёт о проекторе и отреагировали как: «Пффф, да эта штука работает только ночью и только при закрытых шторах. И картинка у неё тусклая!».
Знаете, что? Обычно так и есть. И я бы не тратил сейчас ваше время, если бы лазерный телевизор Hisense L9H не отличался в лучшую сторону.
В отличие от обычного телевизора, его даже и сравнить толком не с чем — такое больше никто не делает. Это комплект из 4K-проектора с трёхцветным лазерным источником света Trichroma и специальным ALR-экраном, с которым вы получите 120-дюймовую диагональ без глубокого бурения стены и нависающей «туши» телевизора (просто представьте себе размер даже 85” телевизора, не говоря о 120”).
Во-первых, о главном — качестве проекции. Световой поток в L9H, в отличие от дешёвых проекторов, которые вы привыкли видеть в офисе, достигает 3000 люмен при глубине цвета в 10 бит и разрешении 3840x2160! Поэтому картинка на экране Hisense L9H по яркости будет… такой же, как на телевизоре. И не только по яркости и цветопередаче (107% покрытие BT.2020, между прочим), а и по остальным функциям. Потому что Hisense L9H — это, по сути, телевизор, только с другим способом отображения видео и фото.
В нём есть та же система динамической контрастности, апскейлинг, «уплавнялка» движений в видео (MEMC — что расшифровывается не как мемы, а как Motion Estimation / Motion Compenstaion, оценка и компенсация движения), где слишком мало кадров в секунду и т.д. И звук в нём тоже солидный — встроенная аудиосистема мощностью 40 Вт с поддержкой технологии пространственного звука Dolby Atmos (посмотрите, сколько ватт в вашем телевизоре или компьютерных колонках, проникнетесь уважением). Такую мало где найдёшь.
И разъёмы для антенн/HDMI/Ethernet как в обычном телевизоре. И Wi-Fi 5 есть, и Смарт ТВ. В общем, всё в наличии.
Есть в проекторе и датчик освещённости, чтобы яркость изображения на стене или экране менялась в зависимости от того, открыли вы шторы или закрыли. Включили свет в комнате или выключили и т.д. А можно и всегда на фиксированной яркости включать — в общем, можно выбирать, как в смартфонах.
Для игр больше подойдёт всё же телевизор, но время отклика у L9H — 34 мс. Скажем так: для уверенных побед в онлайн-шутерах этого маловато, а вот для гонок (онлайновых и оффлайновых), танков или одиночных игр — вполне достаточно.
ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЕИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЕКТОРА
Минусы? Ну, вы ограничены частотой 60 Гц при 4K-разрешении (киберспортсменам не подойдёт, да). Ну и, теоретически, такой проектор мог бы выдавать не только плоское, но и объёмное 3D-изображение (как в иных кинотеатрах до сих пор). Но вроде бы в домашнем просмотре видео 3D вымерло и уже никому не нужно, поэтому его сейчас никуда не внедряют.
Выбирать можно из модификаций под 100 и 120-дюймовый экран. Но даже с младшей версией мало не покажется. Если вы задумались о создании домашнего кинотеатра, но огромные панели телевизоров для вас как бельмо на глазу, то лазерный телевизор Hisense L9H — отличный вариант практически без конкурентов на российском рынке.
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