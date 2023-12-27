Ищете телевизор с лучшим качеством экрана среди «корейцев»? Зря, есть вариант получше

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«Дешёвое» и «хорошее без завышенной цены» — это разные вещи

Давайте для начала расскажу вам неприятный факт, о котором вы наверняка давно догадывались, но всё равно будете меня за него недолюбливать. Вот эти ваши 4K 65” телики за 35 тысяч рублей настолько же далеки от понятия качественного телевизора, насколько «бабушкофоны» на Android Go за 5 тысяч рублей далеки от iPhone 15 Pro Max или Samsung Galaxy S23 Ultra. Не по «премиальному пользовательскому опыту» или каким-то абстрактным ощущениям, а по технической части от и до.

НЕТ ВРЕМЕНИ ОБЪЯСНЯТЬ, ВОТ ТЕЛЕВИЗОРЫ И ЦЕНЫ

Не будем углубляться, начнём с типов дисплея: VA и IPS в телевизорах — это сейчас бюджетные варианты. Качественные телевизоры сегодня – это OLED и Mini-LED, иногда в улучшенных производителями модификациях. В бюджетных моделях выбор более-менее очевиден — находишь что-то «яркое» по заявленным производителем характеристикам, радуешься, что там 2 ГБ оперативной памяти вместо 1 или 1.5, сверлишь стену и вешаешь «телеящик» на нее. И если никогда не видел телевизор с полноценно качественным экраном, то вроде бы и сойдёт.

Гораздо сложнее выбирать, когда ты уже в курсе, что в дешёвых моделях и «HDR не настоящий», и игры (да и футбольные трансляции) замыливаются из-за недостаточно быстрой дисплейной матрицы, и звук хочется сразу хороший, а не искать место в комнате под дополнительные колонки. И вот листаешь интернет-магазины, а там много почти одинаковых по характеристикам моделей, а то и бывает, что более дешёвые «на бумаге» лучше более дорогих. Как выбрать и не прогадать?

Поэтому сегодня берём за ориентир Hisense U8KQ — это даже не один телевизор, а целая серия с диагоналями экрана от 55” до 75”, если говорить о наличии в РФ, и продвинутой технологией подстветки Mini-LED PRO. Самое новое поколение вышло осенью 2023 года. И в них, с одной стороны, нет наценки за «мы выпускали телевизоры ещё в их кинескопную ЭЛТ-эпоху!». А с другой — в таких моделях не удешевляли всё мыслимое и немыслимое, чтобы урезать цену эпохи «доллара по 100», а делали упор на качество.