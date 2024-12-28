Мы взяли 75” 4K телик на чистом Android TV по минимальной цене и проверили, каков он

Мы взяли 75” 4K телик на чистом Android TV по минимальной цене и проверили, каков онМодель телевизора Hyundai с ярким запоминающимся (нет) названием H-LED75BU7009
Характеристики
|Модель
|Hyundai H-LED75BU7009
|Тип дисплея
|75”, 3840x2160, 60 Гц, VA
|Яркость
|350 кд/м2
|Контрастность
|6000:1
|Стандарты HDR
|HDR10, HLG, Dolby Vision
|Кодеки
|VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, VC1, VP8, VP9, AV1
|Процессор
|MediaTek MT9611 (M7632), 4x Cortex-A55 1.5 ГГц, графика Mali-G52, ARMv8
|Оперативная память
|2 ГБ LPDDR3
|Встроенная память*
|16 ГБ
|Цифровые тюнеры
|DVB-T/T2/C/S/S2
|Аналоговое ТВ
|PAL BG, DK, I, SECAM BG, DK, NTSC M
|Интерфейсы
|4x HDMI 2.1
|1x композитный
|1x RJ-45
|1x Cl+
|1x 3.5 мм
|2x USB 2.0
|1x S/PDIF оптический
|Динамики
|2x 10 Вт
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 5 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.0
|Операционная система
|Android TV 11
|Габариты
|167x95x89 см
|Вес
|20.7 кг
|Стандарт настенного крепления
|VESA 400x200 мм
|Габариты с подставкой
|166x103x35 см
|Габариты упаковки
|183x18x10 см
|Цена на маркетплейсах
|68 650 руб.
|Цена в федеральных розничных магазинах
|69 990 руб.
Вот прям-таки по минимальной цене?
Цены на маркетплейсе скачут постоянно — вы и без нас в курсе о том, как Ozon, Я.Маркет и WB переписывают ценники по нескольку раз в сутки, но вот вам срез цен на телики 75” от самых дешёвых до более дорогих:
Первая позиция у нас — это noname-телевизор от непонятного бренда и непонятного продавца, может даже скам. Дальше по распродаже (то есть цены априори временные) идут белорусская SeSta, TCL, Supra и BQ (из них Весту и BQ можно не считать, последние экземпляры в наличии на сегодня), а дальше идёт тот самый 75" Hyundai.
Тот, да не тот? На Озоне в списке модель с 7006 в названии, у нас — 7009. Отличия: у 7006 слабее процессор, 1.5 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти, у 7009 — мощнее процессор (больше программных наворотов/технологий вроде тех же стандартов Dolby), 2/16 ГБ. Дисплей (матрица) физически одинаковый в обоих случаях.
В общем, как видите по списку, для Hyundai это постоянная цена (66 тысяч за версию с 8 ГБ памяти, 69 за версию с 16 ГБ), а остальные — «у нас пока акция, а потом посмотрим». Ну и на Hyundai тоже могут быть акции, так что все эти цены немного ориентировочные и модель точно одна из стартовых по цене при прочих равных.
Ладно, переходим к первому вопросу, который у вас возникает при взгляде на такую диагональ:
Не слишком ли большой? Зависит от
Когда-нибудь носили матрас от двухспальной кровати? Вот примерно такие размеры у коробки 75-дюймового телика, только по толщине это как два матраса. Ручки по бокам у неё, слава богу, есть, но в одну рожу её перенести нереально — не из-за веса (она, как раз, весьма лёгкая для таких габаритов), а просто никакого размаха рук не хватит. Современные телики почти невесомые, как для своих габаритов, главная проблема — найти грузовую машину, потому что такую упаковку даже на багажнике легкового автомобиля на крыше не закрепишь. И вряд ли в грузовое отделение междугороднего автобуса влезет. И вряд ли в легковой авто-«каблук» (по диагонали разве что). В общем, только что-то уровня ГАЗели грузовой, Hyundai Porter и подобного пригодится.
Ножки для телика, само собой, в комплекте, а вот отвёртки или других приспособлений нет — приготовьте отвёртку для привинчивания ножек заранее.
Если в коробке кажется, что «да ну, такая махина даже в квартиру у меня не влезет нигде!», то без коробки — да, это вот как раз тот размер, который всё ещё неплох на комнату в 20-30 квадратных метров и больше, но он предельный — 85” телик в квартиру я бы на вашем месте покупать уже не стал, это будут габариты для частного дома скорее. Ну и для комнаты менее 20 квадратных метров лучше брать не 75”, а 65”, честно говоря.
И если будете вешать на стену, внимательно смотрите на описание кронштейна (в комплекте его, понятное дело, нет) настенного. Во-первых, кронштейн должен быть совместимым с VESA 400x200 мм. Но это ладно, это у всех почти кронштейнов есть. Но что более главное: кронштейны для 50”, 55” и 65” — это одна категория кронштейнов, а под более крупные и тяжёлые 75” — другая. Кронштейном для 75” телика можно подвесить и более мелкие диагонали, а вот у младших моделей кронштейнов обычно ограничение в 65” и я бы не советовал его превышать.
Дизайн и разъёмы
Да какой, нафиг, дизайн у современного телевизора? Маленькие рамки, а внутри — здоровенный дисплей, вот и весь дизайн. Тут всё в порядке — рамки небольшие, кнопка управления теликом (если вдруг пульт потеряете и временно понадобится) — внизу под логотипом.
«Ходовые» разъёмы сзади слева. Это те, к которым придётся лезть более-менее регулярно — USB для флешек или HDD/SSD, Cl-слот для карт спутникового телевидения (ну, вдруг вы не хотите пользоваться приставкой Триколор/НТВ+ и хотите смотреть каналы напрямую с пульта телика) и один HDMI на случай «подоткнуть» что-то временное. Например, ноутбук, чтобы показать гостям фотки/видео с отдыха или ещё что.
Снизу разъёмы, в которые обычно втыкают кабели «раз и навсегда — композитный выход (похож на 3.5 мм для наушников, но в него втыкается один разъём, а дальше кабель разветвляется на три «тюльпана», чтобы старые видаки и DVD-плееры подключать, например), RJ-45 для проводного интернете, пара HDMI, вход для аналоговой антенны, вход для спутниковой антенны, цифровой аудиовыход, выход 3.5 мм… хотел написать «для наушников», но здесь скорее для проводных внешних колонок (для наушников в телике есть Bluetooth).
Все разъёмы HDMI здесь стандарта 2.1 (4K 120 Гц), что довольно потешно, потому что если бы были 2.0, разницы никто бы не заметил (телик-то отображает 4K 60 Гц максимум).
USB тоже 2.0, но больше как бы и не надо, потому что где вы видели фильм с битрейтом 480 Мбит/с? Даже если брать ну самые жирные BDRemux в 65 ГБ, то у них битрейт всего лишь 65 Мбит/с. А в 20-гиговых BDRemux и того ниже.
Качество экрана и звука
У производителей теликов с большой диагональю по минимальной цене (дорогие телики в расчёт не берём — там-то есть, где технологиям разгуляться) есть два стула:
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IPS-дисплей. С бОльшими углами обзора и большой яркостью, но плоховатой контрастностью, из-за чего чёрный цвет выглядит сероватым, а ночью в тёмной теме оформления Android или в тёмных сценах фильма прям видно, как экран телевизора тяп-ляп подсвечен, как тряпка полотна, на которую с проектора что-то транслировали.
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VA-дисплей. У него лучше контрастность (в среднем от 4000:1 до 6000:1 в разных теликах — на фоне 1200:1 или 1500:1 с IPS это гораздо круче). По сочности и контрастности почти как AMOLED, но меньше углы обзора. Дисплей не темнеет и не инвертируется «в негатив», как TN-матрицы, но при взгляде «совсем сбоку» чуть желтеет и выглядит светлее.
В этом Hyundai матрица VA. Да, если повесить телик на стену и смотреть на него снизу вверх в позе солевого наркомана, дисплей будет казаться посветлевшим-желтоватым. И аналогично, если почти под углом 90 градусов смотреть на телик сбоку. Это, в общем, главное отличие дорогущих теликов от менее дорогих.
Но я тут пытаюсь прикинуть реальные условия. А в них такой здоровенный телик будет стоять/висеть где-то в дальней стороне комнаты и смотреть на него вы будете не «глубоко снизу», а где-то с середины комнаты, где никакие недостатки VA-матрицы проявляться не будут. Так что конструктивные недостатки дисплея вроде бы и присутствуют, но это как жаловаться на то, что Hyundai Solaris (опять Hyundai, лол) плохо тормозит с 200 км/ч. А где и зачем вы будете ездить на нём с такой скоростью, чтобы это стало недостатком?
Из того, что реально утомительно — цветопередача при первом запуске… синюшная. Как в дешёвых китайских смартфонах или дешёвых ноутбуках. Или дешёвых неоригинальных ксеноновых фарах на автомобилях. Цветовая температура в 10900K — это просто «синий иней», неоновая жесть.
Это тоже не то, чтобы недостаток, потому что Android TV позволяет регулировать цветопередачу как угодно и нормальную картинку с нейтральным, а не цвета синеватого льда белым цветом накрутить в настройках можно за пару минут. Просто имейте в виду, что при включении «с нуля» в телевизоре выбрана настройка «холодные оттенки». И если вы пришли в магазин, а он там стоит включённый и вам картинка «чёт не очень», или если вы купили-включили и тоже «что-то с изображением не то», то сначала зайдите в настройки телевизора и переключите оттенки белого на нейтральные (на тёплые не надо, будет перегиб уже в желтизну). Я не очень понимаю, какой «эстет» и нафига сделал такими странными стандартные настройки, но это тот самый случай, когда «из коробки» изображение не очень приятное и покрутить настройки цветопередачи, прежде чем пользоваться теликом, весьма желательно бы.
А вот яркость даже чуть выше обещанной — 360 нит. Для такой огромной диагонали — более чем, яркости хватает даже в солнечный день. Дисплей, как обычно, полуматовый, но не особо бликует — примерно как на наших фотографиях, не более.
Звук — ну, на четвёрку по пятибалльной. Он тут примерно такой же, как у теликов с диагональю 55”. То есть на 20 м² с запасом, на 25 м² уже на максимальной громкости и будет не хватать баса, на комнату поболее… ну, можно на высокой громкости использовать — динамики более-менее приличные, не особо бубнящие или визжащие, стараются в «кинотеатральный» объём — но на реально большую комнату лучше взять внешние колонки или какой-нибудь саундбар поприличнее, чесслово. В телике даже eARC поддерживается для этого (проброс звука в высоком качестве напрямую в саундбар, минуя обработку звука Андроидом).
Это не значит, что звука будет критически не хватать, просто 75” телик многие будут покупать под большое помещение, а звук тут не такой солидный для больших комнат, насколько солидный дисплей. Эквалайзер Dolby Audio, кстати, присутствует, можно чего-то там понастраивать, но разница от перемены настроек будет не прям разительной.
Железо и софт
По старой традиции производителей теликов, всё мутно — никто в характеристиках в интернет-магазинах не уточняет процессор и т.д. CPU-Z андроидный рапортует, что здесь установлен чип M7632.
Это, по неофициальным данным, переименование тайваньского MediaTek MT9611 — такой же установлен в телике Xiaomi Mi TV P1, A2 или Q1 образца 2021-2023 гг. Наверное, и ещё в каких-то других теликах, но из-за того, что обзорщики — поверхностные балбесы и не пишут о процессоре телевизора в своих тестах, информации об этом в интернете нет.
Короче говоря, это телевизор гораздо быстрее, чем большинство теликов 2021-2022 гг. Даже всяких там Sony и Philips, которые в те годы выпускались (с Samsung и LG сравнивать сложнее — у них не Android, а «операционные системы курильщика», на которых ни замеров производительности нет, ни таких возможностей, как у Android).
И, в принципе, главное, что нужно знать об этом процессоре — мощности хватает на всё. Вообще любые форматы и размеры фильмов потянет, 4K 60 кадров в секунду с HDR без проблемы вытянет. И просмотры по торрентам онлайн вытянет, если вам надо будет (товарищ майор, это только гипотетически, ничего не пропагандируем!).
Главное в современных теликах — брать модели с поддержкой формата AV1. Если поддержка такого формата заявлена — это телик с хорошим процессором. Если нет — внутри старое «железо», я бы обходил стороной.
И ещё я бы всё-таки обходил стороной модели с 1.5 ГБ оперативной памяти — они очень заторможенные. Пока телевизор «пустой», кажется, что и так нормально. Но установите все нужные приложения для фильмов, YouTube, VK видео и т.д. — и начнёт ощутимо «подлагивать». Берите с 2 ГБ ОЗУ и будет норм.
По встроенной памяти 16 ГБ более чем достаточно. Это же не смартфон, вы в нём фотки и видеозаписи хранить не будете. А для кэширование видео даже при торрент-просмотре и 8 ГБ хватает.
Wi-Fi хороший. Мы не раскрыли его потенциал на 100% (в офисе медленный Wi-Fi, извините, ребята), но под 300 Мбит/с в прямой видимости роутера от выжимает. Забавно, что если подключить интернет по проводу (в RJ-45), интернет станет… медленнее, потому что там 100-мегабитный порт. Зато будет стабильнее, потому что не будет важно, насколько далеко и через сколько стен от вас роутер и не будет никакой связи от того, сколько ещё Wi-Fi точек доступа в вашей многоэтажке у соседей «фонят».
Ну и плюс в том, что тут чистый стандартный Android TV. Во-первых, у вас меню полностью настраиваемое — вот эти горизонтальные полосы с рекомендациями видео вы можете хоть ютьюбом забить, хоть Кинопоиском, хоть Okko, хоть VK Видео и т.д. И располагать их в любом количестве и любом порядке.
Не, сберовские и яндексовские оболочки — это тоже Android TV, только перерисованный. Просто у них главное меню ориентировано на то, что вы будете покупать подписку и смотреть фирменные приложения с телеканалами и фильмами. А в свои приложения нужно ломиться доп.нажатиями «меню — приложения — другие» и вот это всё. Здесь всё более настраиваемо и ближе к оригиналу.
Хотя пульт с кнопками YouTube (заблокирован в РФ. На Android TV можно попытаться разблокировать, но с телика способы то работают, то не работают) и Amazon Prime (не работает в РФ) выглядит немного нелепо. А переназначить кнопки… да вроде можно, но довольно хлопотно в настройке.
Сам пульт нормальный — гибридный ИК и Bluetooth, голосовой поиск поддерживается, громкость регулируется кнопкой-качелькой (на ощупь нащупать легко). Нормальный, в целом. Хотя на Android TV вы можете подключить любой совместимый с Android пульт — на AliExpress их тонны. Причём можно подключать и Bluetooth-пульты, и те, которые с USB-передатчиком. Просто втыкаете передатчик в телик — и всё работает.
Улучшалки качества видео
Их тут полно. И шумоподавление, и конвертация SDR в HDR, и динамическая контрастность, и уплавнялка видео с низкой частотой кадров (обычно называется MEMC, но в телевизорах Hyundai переименована в MJC — Motion Judder Control).
Работает это всё, конечно, не на уровне топовых Samsung, LG или TCL/Hisense 2023-2024 гг., но нормально вполне — сделать чуть приятнее на вид старый фильм в низком качестве можно.
А вот брать ли такой телевизор для игровой консоли — вопрос открытый. Для стандартной PS5 ещё можно, для PS5 Pro и матрица не настолько быстрая, и 60 Гц дисплея маловато, и VRR не поддерживается (он и для PS5 базовой нужен, но для Pro — особенно). Для ПК — тем более под игры телик унылый довольно.
Играть можно, но желательно в одиночные игры, а не сетевые — там вас из-за общей задержки. Которая составляет милисекунды, но с ней всё равно играешь, будто пьяный — вроде и контролируешь то, что происходит перед тобой, а вроде и не очень, потому что все быстрые, а ты немного медленный.
Конкуренты
Xiaomi TV A Pro 75 2025
Хорош тем, кто здесь отсыпали поддержку звука DTS и Dolby Audio. Android такой же, 11-й, Wi-Fi и Bluetooth такие же, разъёмов HDMI не четыре, как у Hyundai, а три, но, в целом, и их хватит.
Из минусов — 8 ГБ встроенной памяти против 16 ГБ у Hyundai, а дисплей, хоть и QLED все дела (углы обзора чуть получше, если смотреть «очень сбоку»), но яркость изначальная ниже — заявлено 320 кд/м2, а по факту где-то 300 кд/м2 против 360 кд/м2 у Hyundai, получается на 20% более тусклый дисплей. Всё бы ничего, но HDR при такой яркости будет выглядеть уже уныловато.
В остальном — телик как телик, ничего особенного.
TCL 75T7B
А вот это, если вы уже хотите «полный жир»: и дисплей намного более яркий (450 кд/м2), и 32 ГБ встроенной памяти, и 30 Вт звука против 20 Вт у Hyundai, и сертификация Dolby Audio. И тоже чистый Android TV.
Из минусов — тяжёлый, зараза, около 29 кг сам по себе (Hyundai весит 20 кг), придётся раскошеливаться на дорогой настенный кронштейн. Ну и стоит на 10-20 тысяч рублей (по акции/без акции) дороже. То есть где-то в 85-95 тысяч обойдётся при покупке.
Vesta V75MU6500
Те же яйца, но зачастую чуть дешевле (встречаются варианты за 63-65 тысяч рублей).
Чуть более минималистичный пульт без цифровых кнопок (просто громкость регулировать и по меню перемещаться). Из USB интересно, что есть один 3.0.
Заявлено 400 кд/м2 при контрастности 5000:1 (у Hyundai 360 кд/м2 яркости при контрастности 6000:1). Android TV такой же, 16 ГБ памяти, по процессору информации нет, динамики 2x 12 Вт (у Hyundai 2x 10 Вт).
Вроде и неплохо, но надо бы тестировать, чтобы сказать наверняка, всё ли так хорошо на практике — это не относится к теликам Vesta, но у меня ещё живы воспоминания, как тоже белорусские телевизоры «Витязь» серий LU1204 и LU1207 со временем «убивали» дисплейную матрицу из-за постоянного перегрева внутри.
Вряд ли этот телик такой же — всё-таки новая серия и новая китайская платформа, где учтены недостатки. Но пока ждите отзывов пользователей, а то в интернете все обзоры по телику только рекламные, по ним ничего не понятно, как оно в реальности.
Всё остальное — так себе варианты. Самсунги и прочие за 120+ тысяч рублей не настолько лучше, насколько дороже. Hisense 75E7NQ с 120 Гц офигительным ярким 75” QLED-дисплеем и 600 кд/м2 яркостью можно найти за 95-100 тысяч рублей (уже некислая доплата), но у него система VIDAA вместо Android TV (так себе фиговина, приложений почти нет), то есть придётся ТВ-приставку на Android докупать. И в целом это телик скорее для PlayStation 5 Pro, чем для просмотра фильмов.
Выводы
Хочется сказать «с пивом потянет», но и без пива, если непредвзято судить — вполне себе. Достаточно уже того, что телик Xiaomi с 75” за такие же деньги будет с на 20% более тусклым экраном и вдвое меньшим объёмом памяти. Что-то более толковое из «брендов» — это уже доплата в ~20 тысяч рублей.
Из конкурентов остаются разве что белорусские бренды телевизоров (Hyundai тоже сделан с Беларуси, кабы не на том же самом заводе) — тут уже сложно сказать, кто лучше, без сравнения вживую. Есть неиллюзорный шанс, что примерно одно и то же, но не ручаюсь.
В общем и в целом — дисплей нормальный, только нужно при первом включении влезть в настройки телика и поправить цветопередачу. Звук — обычный, быстродействие хорошее, Wi-Fi и Bluetooth работают хорошо, все нужные разъёмы есть. Ещё и вес практически минимальный, как для такой размерности — не будет отягощать вам настенное крепление.
Я бы, пожалуй, только купил бы какой-нибудь другой пульт поудобнее, но и это привыкабельно.
В качестве телика для игровой консоли — так себе, да и для HDR-фильмов (если вы настроены смотреть ТОЛЬКО HDR) надо бы брать модели не за 60-70, а за 100-120 тысяч рублей с запасом яркости (в этом и суть HDR — в огромном зазоре между тёмными и светлыми цветами, который достигается избыточной яркостью дисплея).
В качестве беспроблемного телика для онлайн-фильмов/сериалов, ютьюба/VK — норм абсолютно. Если урвёте по скидке за 63-65 тысяч — будете довольно, инфа 100%.
- Адекватная цена
- Яркость и контрастность в порядке (яркость даже чуть выше паспортной)
- Чистый Android без навязывания подписок
- Хорошее быстродействие
- Малый (по меркам 75" телевизоров) вес
- 16 ГБ встроенной памяти
- Странная цветопередача «из коробки», нужно лезть в настройки и перенастраивать
- Мощности динамиков для больших помещений хватит совсем уж впритык
- Углы обзора, как и у всех недорогих VA-дисплеев, ограничены (в телевизорах не особо важно, но всё же)