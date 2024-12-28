Мы взяли 75” 4K телик на чистом Android TV по минимальной цене и проверили, каков он

Тот, да не тот? На Озоне в списке модель с 7006 в названии, у нас — 7009. Отличия: у 7006 слабее процессор, 1.5 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти, у 7009 — мощнее процессор (больше программных наворотов/технологий вроде тех же стандартов Dolby), 2/16 ГБ. Дисплей (матрица) физически одинаковый в обоих случаях.

В общем, как видите по списку, для Hyundai это постоянная цена (66 тысяч за версию с 8 ГБ памяти, 69 за версию с 16 ГБ), а остальные — «у нас пока акция, а потом посмотрим». Ну и на Hyundai тоже могут быть акции, так что все эти цены немного ориентировочные и модель точно одна из стартовых по цене при прочих равных.

Ладно, переходим к первому вопросу, который у вас возникает при взгляде на такую диагональ:

Не слишком ли большой? Зависит от

Когда-нибудь носили матрас от двухспальной кровати? Вот примерно такие размеры у коробки 75-дюймового телика, только по толщине это как два матраса. Ручки по бокам у неё, слава богу, есть, но в одну рожу её перенести нереально — не из-за веса (она, как раз, весьма лёгкая для таких габаритов), а просто никакого размаха рук не хватит. Современные телики почти невесомые, как для своих габаритов, главная проблема — найти грузовую машину, потому что такую упаковку даже на багажнике легкового автомобиля на крыше не закрепишь. И вряд ли в грузовое отделение междугороднего автобуса влезет. И вряд ли в легковой авто-«каблук» (по диагонали разве что). В общем, только что-то уровня ГАЗели грузовой, Hyundai Porter и подобного пригодится.