Наконец-то вышел телевизор, сделанный не для «дедов», а как продолжение смартфона

Ты на что, обзорщецкая морда, намекаешь?

Вот ты сейчас, мой читатель, глазеешь этот текст с экрана своего мобильника (да-да, мы следим за тобой!). Я почти уверен, что это не компьютер, потому что ряды любителей разглядывать сайты с настольных ПК и ноутбуков постоянно редеют.

Короче говоря, мою графоманию, текст и видеозаписи ты изучаешь на вытянутом «колбасой» в вертикальном дисплее, а автоповорот дисплея на бок в смартфоне у тебя отключен, и он вообще нигде не пригождается, кроме просмотра фильмов и игр (да и то не всех).

Если ты «старовер», то и при съёмке фото и видео на камеру смартфона ты разворачиваешь его на бок. Привычка десятилетней давности, когда на съёмку фото и видео без поворота смартфона говорили «на мониторе же будет не во весь экран, балбес!» даёт о себе знать.