Наконец-то вышел телевизор, сделанный не для «дедов», а как продолжение смартфона
Ты на что, обзорщецкая морда, намекаешь?
Вот ты сейчас, мой читатель, глазеешь этот текст с экрана своего мобильника (да-да, мы следим за тобой!). Я почти уверен, что это не компьютер, потому что ряды любителей разглядывать сайты с настольных ПК и ноутбуков постоянно редеют.
Короче говоря, мою графоманию, текст и видеозаписи ты изучаешь на вытянутом «колбасой» в вертикальном дисплее, а автоповорот дисплея на бок в смартфоне у тебя отключен, и он вообще нигде не пригождается, кроме просмотра фильмов и игр (да и то не всех).
Если ты «старовер», то и при съёмке фото и видео на камеру смартфона ты разворачиваешь его на бок. Привычка десятилетней давности, когда на съёмку фото и видео без поворота смартфона говорили «на мониторе же будет не во весь экран, балбес!» даёт о себе знать.
Но наши комплексы — это наши комплексы, а пионеры и пенсионеры сегодня и фотографируют, и снимают видео именно в вертикальной ориентации, без поворота смартфонов и вообще без оглядки на то, как там располагаются ваши мониторы и телевизоры. И если пенсионеры делают так потому, что «а что, можно было иначе?», то молодёжь вообще не стыдится такого подхода, потому что не стоит прогибаться под горизонтальное видео, пусть лучше оно прогнётся под нашу привычку держать смартфоны.
Это во-первых. Во-вторых, «горизонтальные» мобильники упорно не взлетают — раскладные смартфоны «книжечкой» по-прежнему менее популярны, чем вертикальные лопатофоны с большим экраном.
Даже если ты сейчас читаешь этот текст с компьютера, взгляни, сколько места на экране занимает колонка с текстом (да и вообще весь сайт), и сколько пространства остаётся по бокам. На любом другом ситуация повторится — интернет делается под вертикальные экраны.
И, наконец, традиции тыкать в физические кнопки постепенно уходят из более-менее функциональной техники. В смартфонах натянутый на всю лицевую панель дисплей вытеснил аппаратные у нижней рамки (собранный из старых запчастей iPhone SE 2020 — единственное исключение), наушники управляются сенсорными касаниями вместо кнопочных щелчков, фитнес-браслеты и умные часы сенсорные, и даже в автомобилях россыпь кнопок на приборной панели заменяют более понятные новому поколению рисунки на дисплеях (да-да, все возмущаются, но почему-то за старыми моделями в очередь не выстраиваются).
Именно поэтому я проникся идеей вот такой экспериментальной штуковины от Samsung:
А сейчас будет ещё больше словоблудия, чтобы объяснить, как всё это работает и «ну шо ты в ней нашёл?»
Зачем эта штуковина нужна?
Чтобы не растекаться мыслью, по пунктам:
- Чтобы телевизором было настолько же удобно пользоваться, как и смартфоном. Потому что он, блин, и будет продолжением смартфона. В отличие от всех других телевизоров, удобным продолжением, в котором и сайты можно будет читать удобно на расстоянии, и карты смотреть в горизонтальном или вертикальном виде во весь экран, и в ютьюбе читать комментарии в вертикальном положении, а смотреть видео во весь экран — в вертикальном или горизонтальном в зависимости от самого типа видео.
- Чтобы получить единственный хорошо смотрящийся на полу телевизор. Остальным теликам подавай соответствующую тумбочку, а без тумбочки они на полу выглядят как «нищеброду хватило денег на телевизор, но не хватило на мебель, куда его поставить».
При этом то, что спереди у The Sero выглядит подставкой, на самом деле — четыре динамика + сабвуфер. Звучат объёмно, по уровню брутальности заметно круче, чем в тонких плоских телевизорах — саундбар докупать не нужно, звук не брутальный, но сбалансированный. А вот если хотите, чтобы «дубасило» ультимативно, то докупайте сабвуфер больших размеров — в диковинном Самсунге низкие частоты звучат так, чтобы дополнять остальные, но не создают какие-то значительные удары в пространстве.
В вертикальном виде телик вообще выглядит мольбертом, а вы — духовно богатой девой из художественной школы. Даже если на самом деле на экране этого телевизора смотрите сериал «Менты» в свободное время.
Иметь в распоряжении удобный телевизор, чтобы делиться воспоминаниями без беготни за флешкой, жёстким диском или ноутбуком. Подключился — и даже не нужно разбираться, что и куда должно вертеться. Куда смартфон — туда и телик.
Подключаться автоматически к смартфону, даже если ты тупой. Я, например, тупой, и морально готовился нырять в меню и долго-нудно всё синхронизировать. Но смартфон Samsung и телевизор Samsung сами «увидели» друг друга, смартфон сказал «тут телевизор рядом, подключить его?» — и настроить телевизор получилось с Galaxy напрямую, даже при том, что телик и мобильник были подключены к разным сетям Wi-Fi.
Смартфон подключается к телевизору одним нажатием (только запрашивает подтверждение, чтобы вы случайно не перебили тестю футбольный матч своей трансляцией мемов с экрана мобильника). И, что ещё интереснее, можно сделать наоборот — транслировать с телевизора звук и/или изображение на смартфон. Например, если смотрели в телике фильм, а потом уходите в другую комнату, телевизор через Wi-Fi будет передавать вам картинку без задержек, чтобы досмотреть всё сразу, а не лезть в смартфонное приложение или, тем более, гуглить «смотреть онлайн бесплатно» из-за того, что не было «плана Б», а досмотреть хочется. Можно даже в прямом эфире транслировать запись на камеру смартфона на экран телевизора. Не знаю, зачем. Например, если отмечаете день рождения в своём двухэтажном коттедже, на втором этаже танцуют подвыпившие молодые родственники, а внизу ведёт светскую беседу старшее поколение — можете легко «поделиться улыбкою своей».
- «Полный фарш» флагманских телевизоров Samsung. Дисплеем, приложениями и прочими там разъёмами никого не удивишь, но телик умеет сканировать акустику комнаты для того, чтобы адаптировать колонки (!) и, как смартфон, датчиками «осматриваться вокруг». И в итоге подбирать цветопередачу дисплея так, чтобы сливаться с интерьером (не буквально маскироваться под полку с книгами сзади, но не светить синевой там, где в комнате преобладают желтовато-коричневые тона и т.д.).
В портретном (вертикальном) режиме на экран можно вывести обои или слайдшоу из любимых картинок (причём отправить их можно прямо с мобильника), а ещё добавить погоду, выбрать стиль часов и т.д. Всё то, что мы раньше городили виджетами в Windows 7 (есть тут такие же старые люди, как я?), теперь доступно в теликах.
- Всеядная махина с «запасом прочности» на фильмы ближайшего будущего. Переваривает файлы с внешних источников (флешки, жёсткие диски и т.д.) суммарным битрейтом до 200 Мбит/с. Для понимания вопроса — фильм в формате 4K H.265 (HEVC) BDRemux HDR на самизнаетекаких сайтах обычно подразумевает максимум 60 Мбит/с на видео + максимум 4 Мбит/с на аудио. А двухчасовый фильм в битрейте под 200 Мбит/с — это такой фильм, который «весит» примерно 200+ Гбайт.
При этом Full HD-видео телевизор дорабатывает системой шумоподавления и чуть увеличивает резкость, чтобы 1080p на 43 дюймах не смотрелся «мылом».
- Классная картинка. Самсунговские матрицы в принципе хороши, а в телевизорах-флагманах — тем более. Итак, у нас тут 43" QLED с максимальной яркостью — 470 кд/м2 при контрастности 950:1. Это, между прочим, офигеть как много — недорогие 4K-телевизоры выдают 320-350 кд/м2 максимум. Только об этом производители обычно помалкивают (чтобы не позориться), но вы поищите обзоры — сможете убедиться сами.
При этом у The Sero ещё и цветопередача правильная, и углы обзора хорошие. И для игр дисплей тоже подходит хорошо — скорость отклика не хуже, чем у большинства не специализированных для игр 4K-мониторов (супер-количество герц — это уже другие материи, и не под консоли, которые свыше 60 кадров в секунду почти никогда не выдают).
Как этот телик ощущается в общем
Скучные материи, но, наверное, надо уточнить для ясности:
- В корпусе есть датчики столкновения. Да-да, я сам был в шоке! Но если вы повернули дисплей в вертикальное положение, а потом придвинули телевизор боком к стене (он очень компактный в вертикальном виде) и потом случайно нажали на поворот экрана… ничего страшного не произойдёт! Телик приблизится к стене и ещё на расстоянии поймёт, что впереди препятствие, после чего отправит дисплей обратно в вертикальный вид. Вам-то «а чо такова?», но я в один прекрасный момент как в замедленной съёмке стоял и ждал, что сейчас 100 тысяч рублей начнут «бодать» мне стену.
Настроек цветопередачи очень-очень много. На любой вкус. Хотя с завода телевизор уже неплохо откалиброван, я бы не стал ковырять без особой необходимости.
Пульт симпатичный и гламурный, но со смартфона управлять удобнее. Особенно при вводе текста.
- Разъёмов огромнейшее количество, от обычных дисплейных-компьютерных HDMI и USB до антенных (DVB-T2, стандарт цифрового бесплатного ТВ в России), аналогового и спутникового (DVB-S или S2) и разъёма для карт доступа (Триколор и прочие НТВ-Плюс). В общем, не нужно докупать никакую операторскую коробенцию для спутникового ТВ.
- Wi-Fi быстрый, с поддержкой 5 ГГЦ, Bluetooth 4.2 для наушников.
Минусы?
Конечно, они есть, куда без них:
- Телевизор не регулируется по наклону. Ножка или стоит в разъёме на своём месте, или телевизор падает (а весит он столько, что падать может только один раз и насмерть). Конечно, положение вполне удобное для просмотра, но именно свободы выбора наклона на этот раз нет.
Всё время кажется, что «ой, щас упадёт». Хотя ножка удерживает тяжёлый телик идеально
Телевизор «понимает», когда нужно вертеться только в паре со смартфоном Samsung. Потому что делается это через приложение SmartThings. Если вы кулхацкер из форуме 4PDA и при помощи root вкорячите SmartThings на другой смартфон, будет работать и у вас. Но изначально на не-Самсунгах будет работать трансляция экрана (AirDrop тоже поддерживается, кстати), но не будет работать экранный пульт дистанционного управления с мобильника, а вертеть дисплеем придётся с другой руки, нажимая кнопку на пульте.
Большинство приложений в оболочке телевизора (пока) не умеют работать в вертикальном режиме. Запускаешь YouTube на телике (не со смартфона с передачей картинкой на телик, а изначально на телике), а он говорит тебе «не умею работать вертикально, поворачиваю экран». И так почти всегда. Вроде бы мелочи (со смартфона всяко удобнее и быстрее), и поправимо (на телевизоре не Android TV, а Tizen — личная система Samsung, в которой он царь и владыка), но ещё очень много приложений нужно «знакомить» в тем, что дисплей в телике может стоять не так, как у 99% остальных моделей телевизоров.
- Ну и, чего лукавить, как-то не дёшево получается. Я, конечно, не понимаю и тех, кто покупает телевизор «в два этажа высотой, пофиг, какая чёткость картинки» — по мне, так лучше чёткая картинка на хорошем дисплее 43”, чем Путин размером с автобус на замыленной из-за низкой плотности пикселей картинке.
И стоит оно того?
За эти деньги можно купить… гхм, я вот до последнего думал, что и 8K можно. Но, оказывается, нельзя — самый гуманный по цене 8K-телевизор (для которого пока нет 8K-кинофильмов, но мы же хотим «уровнем выше за эти же деньги»?) стоит 150 тысяч рублей, и это, опять же, Samsung, только уже с романтическим названием QE55Q900RBU.
И-и-и с 4K-аналогами тоже всё немного не прямолинейно — есть за 60-65 тысяч рублей телевизоры с близкими характеристиками по качеству картинки и более крупными (55-65”) диагоналями, но с паршивеньким звуком 2x 10 Вт против 4.1 60 Вт у The Sero. То есть нужно докупать саундбар, чтобы телик не был писклявым. У более дешёвых теликов либо значительно более тусклый дисплей, либо процессор слабее, либо разъёмов и прочих наворотов не «досыпали».
По своей сути это телевизор за 65-70 тысяч, который прокачали крутой аудиосистемой, более дорогими материалами корпуса и необычным поворотным дисплеем. Дорого? Дорого. И не для всех — по крайней мере, до тех пор, пока для полного «жонглирования» функциями и «понимания» телевизором, когда ему поворачивать дисплей, нужен смартфон Samsung Galaxy.
А вот если вы изначально предпочитаете самсунговские смартфоны и хотите телевизор, которым будете пользоваться постоянно, а не использовать его как монитор или «15 минут мучений, и я разобрался, как найти и закешировать фильм для просмотра с семьёй», мониторьте скидки на The Sero.
В сытые времена Samsung любит иногда заниматься скрещиванием «ужа с ежом» в технике. Иногда получается мода на годы вперёд (китайцы до сих пор воруют стиль корпуса с загнутым по бокам дисплеем, как это было ещё в Galaxy Note Edge в 2014 году. Иногда получаются странные штуковины, которые потом расходятся в статьях-подборках жанра «ну вы прикиньте, а?», но новым стандартом не становятся.
Вот в случае с телевизором, у которого поворачивается дисплей, да с бесшовным соединением со смартфоном в разрешении Quad HD хотелось бы, чтобы такая конструкция стала нормой. Потому что, кто бы что ни говорил, именно смартфон сегодня «царь зверей» среди любой цифровой техники, и тот, кто сделает лучшую технику-компаньона для смартфона (будь то фитнес-браслет, наушники или любая другая техника), тот и будет прав. И товарищи самсунговцы в этом вопросе пока идут верной дорогой, причём первыми, за что мы их и поощряем наградой «инновации».
Телик не дешёвый и местами непрактичный (поворот поворотом, но регулировка подставки должна быть), но это самый дружелюбный к ненавистникам телевизоров вариант среди всех, которые сегодня можно купить.
- Самый удобный телевизор для трансляции картинки со смартфона
- Классно смотрится вживую на полу, в отличие от большинства телевизоров
- Очень крутой, по меркам 43"-моделей, звук
- Качественный дисплей с огромным запасом яркости
- Много разъёмов
- Легко крутит даже огромные видеофайлы
- Качественные материалы корпуса
- Дорого
- Ограничена поддержка файлов DivX, DTS и MPEG-4
- Нельзя отрегулировать наклон
- Полноценное управление со смартфона доступно только для Samsung Galaxy