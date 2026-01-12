Недорогой 4K QLED телевизор, с которым можно разговаривать, как с человеком: тест Sber 7000

Недорогой 4K QLED телевизор, с которым можно разговаривать, как с человеком: тест Sber 7000А ещё этот телевизор умеет сам находить потерянный пульт
По большому счёту, телевизоров, к которым можно обращаться голосом и управлять ими без пульта (как все уже привыкли по умным колонков), сейчас два вида: Sber 7000 серии и второе поколение Яндекс ТВ Станций. Все они позволяют переключать каналы, регулировать громкость, искать фильмы/видеоролики и управлять умным домом без пульта, причём команду телевизору можно подавать, даже когда экран у него выключен.
Все они с дисплейными матрицами с частотой 60 Гц (то есть просто телевизоры, не специализированные игровые модели какие-нибудь) и с максимально близкими по производительности процессорами, а цены в разное время в разные стороны отличаются, сравнивать в моменте сложно.
Главное отличие, как вы понимаете — в нюансах софта и его реализации, ну и в наличии тех или иных сервисов в подписке. Про телики Яндекса поговорим чуть позже, а пока у нас на повестке дня Sber. Вот полная модельная линейка современных телевизоров. Если вы увидете в продаже какие-то телики Sber с другими индексами, знайте: это не последнее поколение. Желательно брать последнее — тут, помимо возможности управления голосом, и матрицы наиболее современные, и операционная система максимально свежая.
|Модель
|Диагональ
|Тип матрицы
|Частота (Гц)
|Яркость (кд/м²)
|Контрастность
|Цена на момент публикации
|SDX-43U4169
|43″
|VA
|60
|300
|5000:1
|28 тысяч рублей
|SDX-50U4169
|50″
|VA
|60
|330
|5000:1
|30 тысяч рублей
|SDX-55U4169
|55″
|IPS
|60
|330
|1200:1
|43 тысяч рублей
|SDX-65U4169
|65″
|VA
|60
|400
|6000:1
|68 тысяч рублей
Ну а на тест к нам попала модель с 43" матрицей — наиболее доступная среди новинок, но абсолютно «взрослая» по количеству функций в операционной системе. Так что на ней все новшества и будем демонстрировать. Но обо всём по порядку:
Внешний вид
Форм-фактор у телевизоров Sber серии 7000 в целом такой же, как и у более ранних серий, разве что ножки расставлены не по краям (как часто бывает у недорогих телевизоров), а сосредоточены ближе к центру.
Причём это именно две ножки, которые дополнительно скрепляются между собой перекладиной, которая фиксируется скрытыми снизу винтами.
Но за устойчивость конструкции в любом случае можно не переживать — например, 43-дюймовая модель, побывавшая у нас на тестировании, весит с подставкой всего 6,1 кг. Вот мы и дожили до времени, когда телевизор — самый лёгкий бытовой прибор в пересчёте на габариты! Помимо ножек телевизор поддерживает подвешивание на кронштейн стандарта VESA 200x200.
Различных входов и интерфейсов (как проводных, так и беспроводных) здесь море — на все случаи жизни. В отличие, скажем, от ближайшого конкурента — Яндекс ТВ Станции — где только HDMI. Здесь же присутствует и антенный вход, и слот CI, дополнительный антенный вход для спутникового ТВ, аналоговый AV-разъём с переходником на три «тюльпана» (композитный вход), USB 2.0 и USB 3.0, Ethernet RJ-45. Из выходов — только цифровой аудио-выход, к сожалению, порт для наушников отсутствует.
В комплекте поставляется пульт дистанционного управления, подключающийся к телевизору по Bluetooth. На лицевую сторону вынесены кнопки основных сервисов, для удобства.
Впрочем, для управления ТВ этот пульт необязателен, но об этом чуть ниже.
Экран
В 43-дюймовой модели Sber SDX-43U4169 установлена VA-матрица с технологией QLED и разрешением 3840x2160 точек. Время отклика составляет 9,5 мс, что для частоты обновления 60 Гц в принципе достаточно, чтобы изображение не двоилось (не возникал гостинг).
Заявленная максимальная яркость составляет 300 кд/м2, а заявленная контрастность — 5000:1, но при измерении колориметром получилось даже лучше. Яркость составила 312 кд/м2, а контрастность — аж 8300:1, что очень даже неплохо для столь недорогой модели. Чёрный цвет здесь достаточно глубокий.
|Sber SDX-43U4169
|Максимальный уровень яркости
|312 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|8300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,9
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,4
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500К
Телевизор поддерживает HDR10 (хотя, с такой максимальной яркостью в этом нет особого смысла, разве что в целях совместимости), улучшение картинки с помощью ИИ (AI PQ) и повышение плавности движения технологией MEMC.
Функции
Как и Яндекс ТВ Станция, устройства ТВ Sber серии 7000 представляют собой смесь между телевизором и умной колонкой, оснащённой ИИ-ассистентом. В данном случае ассистент — GigaChat. В чём суть?
Вы можете общаться с телевизором используя только свой голос, причём, общаться именно как с живым человеком, а не с бездушным роботом.
При этом, телевизор не обязательно должен быть включён, чтобы GigaChat вас слышал и отвечал. Он это может делать и в режиме ожидания, правда, для этого нужно включить в настройках опцию «Быстрое пробуждение» (по умолчанию она выключена).
По сути, эта опция активирует режим ожидания вместо полного выключения. Иначе, когда вы скажете «Салют, выключи телевизор» или нажмёте соответствующую кнопку на пульте, GigaChat вас перестанет слышать и придётся всё же тянуться за пультом, чтобы включить ТВ. А с настройкой «Быстрое пробуждение» достаточно сказать: «Салют, включи телевизор». Ну и вопросы, требующие лишь голосового ответа, тоже можно задавать прямо в режиме ожидания.
Интересно, что несмотря на все «умные» навороты, первичная настройка телевизора не требует интернет-соединения в обязательном порядке, чтобы пользоваться хотя бы базовыми его функциями (антенный вход и HDMI). В отличие, опять же, от Яндекс ТВ Станций, которые не позволят вам дойти до главного экрана, чтобы переключиться на HDMI (на ТВ-приставку спутникового телевидения, например), если у вас нет интернета и приложения Яндекса для входа в аккаунт.
Так вот, что ещё может этот телевизор? Он может управлять устройствами умного дома из экосистемы Сбера (но сами устройства могут быть от разных производителей, лишь бы они поддерживали экосистему Сбера). Т.е. можно включать свет в комнате словами «Салют, включи свет», например.
Ну или вы можете попросить поставить конкретный фильм, причём как указывая сервис, где хотите его найти, так и без указания, и потом уже выбрать из предложенных вариантов тот, что больше нравится. Можно даже попросить напомнить фильм. Например, я сказал: «Салют, напомни фильм, где был диалог про рояль с сыром?», и ассистент правильно ответил, что речь о «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино.
Ну а главное — все команды с пульта можно заменить голосовыми командами. Эту технологию в Sber назвали Farfield. Вы можете говорить «Салют, вниз», «Салют, вправо», «Салют, нажми» — и таким образом перемещаться по меню. Правда, переместиться на несколько пунктов за раз у меня не получилось, только по одному.
Кстати! Если вы потеряли пульт где-то в комнате, то достаточно сказать «Салют, найди пульт» — и пульт, если он находится в пределах Bluetooth-подключения, начнёт пищать. Функция очень крутая, но как по мне сам писк могли бы сделать менее пронзительным.
В общем, если вы уже имели опыт взаимодействия с современными голосовыми помощниками, то уже понимаете, что можно делать с GigaChat, встроенным в данный телевизор. Можно и просить рассказать сказку, узнать прогноз погоды (он будет выведен ещё и на экране поверх текущего изображения), проконсультироваться насчёт выбора фильма на вечер… Возможности ограничены по большому счёту только вашей фантазией.
И конечно же вы можете легко и просто ставить сторонние приложения в формате APK, совместимые с Android TV/Google TV — для этого у Sber есть удобная облачная функция: заходите на https://apps.sber.ru/my/, логинитесь под своим аккаунтом, и закидываете нужные APK прямо в облако. Потом на телевизоре заходите в раздел «Мои приложения» (можно просто сказать: «Салют, зайди в мои приложения»), и там видите всё содержимое облака, откуда уже можно устанавливать APK на телевизор.
Вы даже можете голосом сказать «найди приложение зона тв» (ну или любое другое название приложения), и умный ассистент выведет ссылку, по которой можно установить приложение из интернета без дополнительной возни.
Смотреть контент вы можете как по эфирному или спутниковому ТВ, так и через Интернет, и с USB-устройств и, конечно же, с домашних сетевых медиасерверов.
Конкуренты
|Sber SDX-43U4169
|Яндекс ТВ Станция Бейсик YNDX-00078
|TCL 43P7K
|Разрешение
|3840х2160 пикс.
|3840х2160 пикс.
|3840х2160 пикс.
|Тип матрицы
|VA/QLED
|VA/QLED
|HVA/QLED
|Максимальная частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|60 Гц
|VRR
|нет
|нет
|нет
|Тип подсветки
|Direct LED
|Direct LED
|Direct LED
|HDR
|HDR10
|HDR10
|Dolby Vision, HDR10+, HLG
|Заявленная яркость
|300 кд/м2
|350 кд/м2
|350 кд/м2
|Статическая контрастность
|8300:1
|5000:1
|5000:1
|Операционная система
|Салют ТВ
|YaOS X
|Google TV
|Голосовой помощник
|GigaChat/Салют
|Алиса
|Google Assistant
|Память (ОЗУ, накопитель)
|2/32 Гбайт
|2/32 Гбайт
|2/16 Гбайт
|Сеть
|802.11ac + Ethernet
|802.11ac + Ethernet
|802.11ac + Ethernet
|Мощность звука
|20 Вт
|20 Вт
|20 Вт
|Сабвуфер
|нет
|нет
|нет
|USB
|USB 2.0 + USB 3.2 Gen 1
|USB 2.0
|USB 2.0 + USB 3.2 Gen 1
|HDMI
|3x HDMI 2.0
|3x HDMI 2.1
|3x HDMI 2.1
|ТВ тюнер
|да
|нет
|нет
|DVB CAM
|DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
|нет
|DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
|Габариты/масса с подставкой
|95,6х60,9х23,1 см / 6,1 кг
|95,8х60,9х20,3 см / 6,2 кг
|95,6х60х18,5 см / 6,7 кг
|Габариты/масса без подставки
|95,6х55,7х70,9 см / 5,8 кг
|95,8x57x81 см / 6,2 кг
|95,6х55,9х7,2 см / 6,6 кг
|Крепление VESA
|200х200
|300х300
|100х200
|Цена
|28 тысяч рублей
|35 тысяч рублей
|30 тысяч рублей
Яндекс ТВ Станция Бейсик YNDX-00078
Строго говоря, наиболее вероятным противником для телевизора Sber из нашего теста является Яндекс ТВ Станция 43" второго поколения (YNDX-00093). Но она мало где есть в продаже и, хоть изредка её и распродают по акции за 30 тысяч рублей, в основном она стоит 40-43 тысячи. При всём уважении, отдавать такую сумму за 43" (даже не 50"!) телик уже как-то рука не поднимается. У Sber цены демократичнее, но из моделей Яндекса по такой цене можно взять только телик первого поколения.
И он не так уж плох, но главный минус Яндекс ТВ Станций (помимо немного большей цены в среднем) — чрезмерная цифровизация. Никаких тебе антенных входов, да и без выхода в интернет начать пользоваться телевизором хотя бы просматривая контент с HDMI-источников не получится: телевизор при первом включении ПОТРЕБУЕТ от вас подключиться к Wi-Fi, обновить прошивку и войти в учётную запись Яндекса, без этого у вас даже кнопка «продолжить» для выхода в главное меню телевизора не появится.
Мелочи, конечно, ведь это же цифровизированный Smart TV, но вот куда-нибудь на деревню дедушке, у которого домашнего интернета нет (а мобильный интернет периодически пропадает) отправите в подарок такой телевизор, чтобы приехать и донастроить его позже — и он не сможет воспользоваться своей спутниковой приставкой Триколора/НТВ+, пока не подключит телик к Wi-Fi, не обновит ему прошивку и не привяжет аккаунт Яндекса.
TCL 43P7K
Телевизор TCL работает на операционной системе Google TV (по сути, это тот же Android TV, только поздней версии с новым) и у него тоже есть голосовой помощник, но он не такой продвинутый и умный, как Салют/GigaChat от Sber или Алиса от Яндекса. Как ни странно, каких-то преимуществ при отказе от новых моделей телевизоров с голосовыми управлением в пользу более классических, вы не получаете ни по части процессора, ни по части дисплея (TCL с уходом Samsung и LG по ценам скромничать перестали). Из плюсов: есть поддержка Dolby Vision и HDR10+ с HLG, а не только базового HDR10, но при максимальной яркости в 350 кд/м2 в этом всё равно нет смысла — для полноценной расширенной цветопередачи в HDR нужны как минимум в два раза более дорогие телевизоры.
Итого
Пожалуй, самое главное в Sber SDX-43U4169, что он, научившись быть «умным телевизором», не перестал быть в то же время и достаточно простым и понятным в освоении, чтобы вы могли либо использовать все эти навороты, либо, в первые месяцы после покупки, отложить их освоение на потом — вас никто насильно не вгоняет в эту цифровизацию, всё можно подключать поступательно. Не обязательно даже к интернету этот телевизор подключать, если домашний интернет (опять же киваем в пользу «телевизора для пожилых родителей», мало ли) пока не подключен.
Но зато, если уж подключить и настроить — тут есть всё. И дисплей неплохой (понятное дело, что у более крупных диагоналей матрицы чуть дороже, но с рамках 43" матрица по контрастности весьма себе), и работает быстро, и в основе своей это Android TV/Google TV, то есть приложения можете устанавливать, какие угодно. А управлением голосом или умным домом — просто полезные «допы», которые есть и которые пригодятся.
Ещё я всегда ценю такую мелочь, как ножки ближе к центру. Да, для 43-дюймового ТВ это не критично, но у больших моделей это намного повышает удобство установки. А за функцию поиска пульта производителю отдельное спасибо.
Короче говоря, очень конкурентоспособно смотрится это всё. Я не знаю, субсидируют ли Яндекс и Сбер выпуск своих телевизоров, но при взгляде на характеристики, цены и конкурентов пока получается, что минусов от того, что вы вместо телевизора на «чистом» Android TV возьмёте телевизор из их экосистем, никаких нет — получаете всё лучшее из двух миров. И пока даже по очень адекватной цене (что там будет в 2026 г. — посмотрим; советую не мешкать и вопрос с телевизором решить до введения технологичного сбора и пика подорожания памяти в электронике).
- Гибрид телевизора и умной колонки
- Можно полностью управлять телевизором используя только голос
- Функция поиска пульта
- Отличная контрастность для такой матрицы и ценового сегмента
- Яркость могла быть и побольше