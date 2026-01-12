Недорогой 4K QLED телевизор, с которым можно разговаривать, как с человеком: тест Sber 7000

По большому счёту, телевизоров, к которым можно обращаться голосом и управлять ими без пульта (как все уже привыкли по умным колонков), сейчас два вида: Sber 7000 серии и второе поколение Яндекс ТВ Станций. Все они позволяют переключать каналы, регулировать громкость, искать фильмы/видеоролики и управлять умным домом без пульта, причём команду телевизору можно подавать, даже когда экран у него выключен.

Все они с дисплейными матрицами с частотой 60 Гц (то есть просто телевизоры, не специализированные игровые модели какие-нибудь) и с максимально близкими по производительности процессорами, а цены в разное время в разные стороны отличаются, сравнивать в моменте сложно.

Главное отличие, как вы понимаете — в нюансах софта и его реализации, ну и в наличии тех или иных сервисов в подписке. Про телики Яндекса поговорим чуть позже, а пока у нас на повестке дня Sber. Вот полная модельная линейка современных телевизоров. Если вы увидете в продаже какие-то телики Sber с другими индексами, знайте: это не последнее поколение. Желательно брать последнее — тут, помимо возможности управления голосом, и матрицы наиболее современные, и операционная система максимально свежая.