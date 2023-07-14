Можете брать любой из этих моделей 4K-телевизоров — по качеству и цене они сейчас одни из лучших

Внешний вид

Дизайнеры и проектировщики из SberDevices смогли избавиться от основной проблемы внешнего вида современных телевизоров — огромного блока со всей электроникой, который размещают сзади во всю ширину устройства. Сам блок тут тоже есть, без него пока никуда, но его сделали ощутимо меньше и разместили ровно по центру — из-за этого весь видимый корпус телевизора стал тоньше. По бокам от центрального квадратного блока выступы все еще есть, но они небольшие, высотой всего сантиметров десять и их сложно заметить с привычных углов обзора.

Пятьдесят дюймов диагонали — это много. Не у каждого в доме есть подходящая по ширине мебель, на которую такую махину можно водрузить. Да и у телевизоров часто можно встретить лишь единственный вариант крепления ножек — это когда они расставлены по краям корпуса для большей устойчивости.

В нашем тестовом телевизоре Sber предусмотрены сразу два варианта их крепления: по краям корпуса и ближе к центру. Так что покупать отдельную тумбу не придется, ну а за возможность выбора плюс.