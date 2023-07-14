Можете брать любой из этих моделей 4K-телевизоров — по качеству и цене они сейчас одни из лучших

Можете брать любой из этих моделей 4K-телевизоров — по качеству и цене они сейчас одни из лучшихУмные телевизоры Sber нового поколения иной раз даже выгоднее «китайцев»
Вам ведь не нужно рассказывать, насколько много моделей телевизоров сейчас продают в магазинах? Только вот больше половины из них вообще не стоит покупать, потому что работают они ужасно. А среди теликов с раскрученными брендами — дорого всё. Остаётся третий вариант — телевизоры, сделанные под контролем крупных компаний, которые хотят сделать свои телики популярными и поэтому не накручивают цену. И, вы не поверите, новые телики SberDevices в этом плане оказались выгоднее почти всех конкурентов.
На всякий случай имейте в виду, что тестовый телик у нас на обзоре — один из большой-линейки Sber-телевизоров 2023 года. А их всего... 21 модель! Начиная с диагонали 32" за 10990 и заканчивая 65" за 45990".
У них, понятное дело, разные по характеристикам и размерам экраны, но за пример того, что вы получаете и как оно работает, мы взяли золотую середину — 50-дюймовую 4K-модель Sber SDX-50U4010B.
Технические характеристики
|Дисплей
|DLED, 50", 4K UltraHD 3840 × 2160 п., 16:9, обзор 178°
|Время отклика
|9,5 мс
|Контрастность
|5000:1
|Оперативная память
|1,5 ГБ
|Встроенная память
|8 ГБ
|Цифровое ТВ
|DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S/S2
|Аналоговое ТВ
|PAL, SECAM DK, I, BG, L
|Интерфейсы
|2 × USB, 3 × HDMI, AV, Optical, RJ45, CI+
|Мощность динамиков
|24 Вт
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 5 ГГц Bluetooth LE 5.0
|Операционная система
|Салют ТВ
|Материал передней панели
|Пластик
|Габариты
|1244 × 722 × 81 мм
|Вес
|11,3 кг
|Габариты с подставкой
|1244 × 803 × 261 мм
|Вес с подставкой
|11,5 кг
|Гарантия
|1 год
|Комплектация
|Умный телевизор Sber, батарейки 2 × AAA, пульт, ножки
Внешний вид
Дизайнеры и проектировщики из SberDevices смогли избавиться от основной проблемы внешнего вида современных телевизоров — огромного блока со всей электроникой, который размещают сзади во всю ширину устройства. Сам блок тут тоже есть, без него пока никуда, но его сделали ощутимо меньше и разместили ровно по центру — из-за этого весь видимый корпус телевизора стал тоньше. По бокам от центрального квадратного блока выступы все еще есть, но они небольшие, высотой всего сантиметров десять и их сложно заметить с привычных углов обзора.
Пятьдесят дюймов диагонали — это много. Не у каждого в доме есть подходящая по ширине мебель, на которую такую махину можно водрузить. Да и у телевизоров часто можно встретить лишь единственный вариант крепления ножек — это когда они расставлены по краям корпуса для большей устойчивости.
В нашем тестовом телевизоре Sber предусмотрены сразу два варианта их крепления: по краям корпуса и ближе к центру. Так что покупать отдельную тумбу не придется, ну а за возможность выбора плюс.
ЗДЕСЬ МОЖНО УЗНАТЬ ЦЕНУ В ОФИЦИАЛЬНОМ МАГАЗИНЕ
Да, это не супер-безрамочная модель, хотя есть у SberDevices сейчас и такие. Но рамки тонкие и, в сочетании с преимущественно темным оформлением системы, почти незаметны в интерьере. Каких-то кричащих логотипов на самой рамке нет, все просто и минималистично. Разве что в левом нижнем углу оказался едва различимый логотип. Но если про него не знать, можно и вовсе не заметить его.
Все разъемы в Sber SDX-50U4010B расположены в том же блоке, о котором я писал чуть выше. Удобно для того, чтобы собрать все провода в кучу и устроить полноценный кабель-менеджмент. Да, так сейчас называют прокладку кабелей нормальным образом, чтобы все смотрелось стильно, клево и молодежно.
Для подключения внешних источников в устройстве предусмотрены три разъема HDMI 2.0, два разъема USB Type-А версии 2, разъем для аналогового телевидения, а также место для карты доступа в виде слота CI+. Необходим нормальный быстрый интернет для потоковой передачи тяжелого 4K-контента? Можно подключить Ethernet-кабель напрямую к порту RJ45. Ну и вывести звук в саундбар или систему 5.1 при помощи оптического кабеля. Разъем для него тоже предусмотрен.
С протоколами передачи данных «по воздуху» ситуация стандартная. Периферию в виде геймпада, bluetooth-колонок или тех же беспроводных наушников можно подключить через пятую версию «синезуба». Wi-Fi работает на привычных частотах 2,4/5 ГГц и в рамках стандартов 802.11a/b/g/n/ac.
Комплектный пульт хоть и не полноразмерный, но и крохотным его назвать нельзя. На ощупь приятный, выглядит не как блестящая погремушка. И самое главное — в нем сразу есть комплектные батарейки.
Дисплей
А вот и то, что переводит героя обзора из категории «ну, обычный 4K-телевизор, на что тут смотреть» в категорию тех устройств, что запросто можно рекомендовать к покупке. Все дело в VA-матрице, которую установили в SDX-50U4010B. Чем этот тип отличается от, например, IPS, который встречается везде: хоть в смартфонах, хоть в ноутбуках, хоть, опять же, в телевизорах? Ответ прост: уровнем черного и, соответственно, контрастностью изображения на экране. В лучшую сторону, конечно.
IPS-матрицы способны выдавать значения контрастности на приблизтельном уровне 1500:1, а вот VA-матрицы могут показывать при измерениях и все 5000:1. На практике это конвертируется в почти полное отсутствие серых зон, которые портят впечатление от ночных сцен в фильмах. Вместо них — нормальный глубокий черный цвет. Так что этот экран ближе к OLED-моделям по глубине отображения темных оттенков.
Весомую роль в нормальном восприятии изображения играет еще и тип подсветки за матрицей. В случае с SDX-50U4010B, речь идет о DLED-методе подсветки (Direct LED), когда светодиоды расположены по всей площади панели, а не только по периметру. Это помогает избегать лишних утечек подсветки, от которых по краям дисплея появляются малоприятные засветы. Ну и дает возможность сильнее подсвечивать отдельные участки матрицы — это необходимо для работы HDR.
Для гейминга, где критически важна скорость реакции (CS:GO, DOTA 2 и прочий киберспорт), такой тип матриц подходит меньше, чем IPS или OLED, из-за скорости отклика. У героя обзора этот параметр равен значению 9 мс, что не эталон, но для неприхотливого консольного или облачного гейминга подойдет. Там вполне могут котироваться телевизоры и с 20 мс отклика.
Что с яркостью? 300 кд/м2, после наших обзоров смартфонов, может показаться значением скромным, однако не стоит забывать, что и площадь экрана тут значительно больше, поэтому и яркость воспринимается тут иначе. Тягаться с OLED-матрицами в уровне яркости, очевидно, затея бесперспективная, но среди конкурентов этот результат можно назвать достойным. Если что, то аналогичные по начинке модели, но с меньшей диагональю и яркостью 200-250 кд/м2, можно найти либо по такой же цене, либо еще выше. В нашем случае — оптимальный баланс.
Звук
Акустическая система SDX-50U4010B представлена парой активных излучателей без фазоинверторов, мощностью 12 Вт каждый. Этого хватит на небольших размеров гостиную, или спальню, но для помещений больше лучше взять отдельный саундбар с сабвуфером.
Недостаток фазоинверторов и отсутствие разделения акустической системы на пары ВЧ и НЧ-динамиков не дают телевизору в солидно и круто воспроизводить басовитые композиции. Но для звуков взрывов в каком-нибудь боевике «мощей» хватит — телик не начнет предательски дребезжать в самый ответственный момент из-за расположения динамиков на системе подвесов.
Система? Экосистема от Сбера
Пока несколько прошлых лет нас всех удивляли новости про то, как западные гиганты наращивают свои силы в области создания экосистемных продуктов, у нас буквально “под носом” появилась своя экосистема. Голосом заказать продукты, подобрать освещение и закрыть автоматические шторы? Теперь можно сделать все при помощи телевизора и встроенного в его операционку голосового ассистента Салют. Все в рамках одного устройства.
Одноименная операционная система Салют ТВ — это такой портал в мир продуктов Сбера. Но компания решила не идти по пути закрытых систем. Своих сервисов много, хватит на все случаи жизни (можно даже с телевизора мониторить все свои подписки в этих самых сервисах), но разработчиками оставлена возможность устанавливать любые необходимые приложения в apk.-формате. Но дальше — больше.
Местный сервис облачных компьютерных игр буквально избавляет от необходимости докупать какую-нибудь консоль, чтобы раз в полгода проходить что-то с контроллером Xbox или PlayStation в руках. Если у вас будет достаточно быстрый интернет, который тут можно обеспечить при помощи Ethernet-кабеля, стриминг игр происходит со стабильной частотой кадров и без здоровенной задержки. Кроме того, прямо встроенными средствами операционной системой можно проверить скорость соединения для выбора наиболее подходящего канала. Вроде бы мелочь, а довольно полезная — не надо дополнительно ставить никакой софт.
Подключить можно три крупнейшие библиотеки игр на выбор: есть и Steam, и Epic Games, и даже Origin. Недооценивать фишку все же не стоит. Я подобным образом умудрился пройти Cyberpunk 2077 в первые дни после релиза, и, знаете, это ощущалось точно не хуже, чем попытки пройти ААА-проект на ноутбуке со средней начинкой. Да, из-за горячо любимых провайдеров просадки иногда случаются, только игра в таких случаях у вас подтормаживает на «ультрах» и с максимально выкрученными настройками RTX, а не на средне-низких.
Итого
Если из IPS (выше яркость, но ниже контрастность и бледноватый чёрный цвет) и VA (меньше углы обзора, зато по контрастности почти как AMOLED) вам больше нравится второй вариант — присмотритесь к новым Sber-теликам. Это хороший выбор, учитывая диагональ, общее качество изображения и, конечно, цену.
Мы не знаем, как долго будут сохраняться настолько же низкие цены на Sber, но сейчас за них просят столько, что вряд ли найдете что-то настолько же большое, с качественным экраном и нормальной скоростью работы без «глюков» системы и странного оформления оболочки.
Ознакомиться с ценой на Sber 50" 4K UHD можно тут
Кстати, о системе — она хоть и называется Салют ТВ, но на деле представляет собой доработанную версию знакомой «телевизионной» операционки, в которой работают все приложения для соответствующего Андроида, просто сразу выведено под рукой то, что популярно и чем пользуются в России, плюс более умный голосовой ассистент, чем в Android, плюс более простые меню для детей и пожилых людей — не нужно «прибивать гвоздями» нужные функции и объяснять, через какие приложения и какие подпункты в них попасть, всё нужное сразу на виду.
И, само собой, никто не мешает вам нафаршировать память телевизора любыми приложениями из .apk по вашему вкусу, это тоже приятно.
Рекламодатель: ООО «СалютДевайсы» 2sHEdXsoLy8Eck29qotTNRJZhoZRzhy6nNaX46qb84cFiFRKWtcaQ184