Удобная, быстрая и самая современная система Smart TV для ваших теликов

Внешний вид

А ведь раньше мало кто верил, что россиянам понадобится какой-либо Smart TV, помимо «просто Андроида для телевизоров». В действительности же, чтобы соорудить из Android TV удобную для пользования в телевизорах систему, нужно... не установить даже, а удалить немало не работающих в РФ приложений, потом ещё что-то перенастроить... и всё равно это будет система с ограничениями, да и «железо» телевизоров на базе Android TV довольно медленное. Поэтому новые телевизоры и ТВ-приставки на адаптированных для России системах (тоже совместимых с Android-приложениями, кстати) разлетаются миллионными тиражами — одних только ТВ-приставок SberBox продали свыше 1,5 млн за 2020-2023 гг. И вот теперь у нас в руках преемница самой популярной приставки от SberDevices — новая SberBox 2.

Я много повидал ТВ-боксов (приставок с настольным форматом корпуса), HDMI-стиков и т.д. и думал, что ничего нового в дизайне тут изобрести невозможно. Но нет! Вы только посмотрите, насколько необычная и фотогеничная штуковина получилась! SberDevices благодаря такому полёту фантазии в корпусах электроники ещё и регулярно получает награды главных премий в области промышленного дизайна. Наверное, не зря — дизайн и правда приятный и крутой.