Удобная, быстрая и самая современная система Smart TV для ваших теликов

Удобная, быстрая и самая современная система Smart TV для ваших теликовSberBox 2
Технические характеристики
|SberBox 2
|Максимальное разрешение видео
|3840 × 2160 4K UHD
|Оперативная память
|2 ГБ
|Размер встроенной памяти
|16 ГБ
|Процессор
|AmLogic S905Y4
|Видеочип
|Mali-G31 MP2
|Интерфейсы
|HDMI 2.1, Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.0, LAN 100 Мбит/сек
|Комплектация
|Приставка SberBox 2, Bluetooth-пульт с микрофоном, две батарейки ААА, адаптер питания, USB-кабель, HDMI-кабель, липучка, инструкция
|Размеры
|72 × 18 × 70 мм
|Вес
|60 г
Внешний вид
А ведь раньше мало кто верил, что россиянам понадобится какой-либо Smart TV, помимо «просто Андроида для телевизоров». В действительности же, чтобы соорудить из Android TV удобную для пользования в телевизорах систему, нужно... не установить даже, а удалить немало не работающих в РФ приложений, потом ещё что-то перенастроить... и всё равно это будет система с ограничениями, да и «железо» телевизоров на базе Android TV довольно медленное. Поэтому новые телевизоры и ТВ-приставки на адаптированных для России системах (тоже совместимых с Android-приложениями, кстати) разлетаются миллионными тиражами — одних только ТВ-приставок SberBox продали свыше 1,5 млн за 2020-2023 гг. И вот теперь у нас в руках преемница самой популярной приставки от SberDevices — новая SberBox 2.
Я много повидал ТВ-боксов (приставок с настольным форматом корпуса), HDMI-стиков и т.д. и думал, что ничего нового в дизайне тут изобрести невозможно. Но нет! Вы только посмотрите, насколько необычная и фотогеничная штуковина получилась! SberDevices благодаря такому полёту фантазии в корпусах электроники ещё и регулярно получает награды главных премий в области промышленного дизайна. Наверное, не зря — дизайн и правда приятный и крутой.
Вот тут у нас, например, новая форма корпуса ТВ-приставки. Это больше не привычный «свисток», это — «турбина». По крайней мере, так новый корпус прозвали в компании. Звучит странно, но сходство у них всё-таки есть.
Корпус сделали полупрозрачным. И для того, чтобы все внутренности смотрелись аккуратно, над железом внутри провели серьезную работу: текстолитовую плату перекрасили из привычного зеленого цвета в более благородный чёрный, а пенки и термопрокладки подобрали с учётом общей эстетики.
SberBox 2 получился компактным, вес — всего 60 г. Тут нет никаких торчащих из корпуса проводов или HDMI-коннекторов. Со сменой поколений SberBox стал максимально крохотным и аккуратным устройством, которое крепится к телевизору сзади при помощи велкро-липучки (такие у вас есть на манжетах спортивной одежды), а все провода подключаются уже непосредственно к «боксу».
Кстати, к стандартным портам для подачи питания и вывода изображения (Type-C и HDMI) добавили еще один — LAN-порт. Он пригодится в том случае, если Wi-Fi-соединение в вашем доме барахлит из-за большого количества точек доступа Wi-Fi у соседей, которым, внезапно, тоже нужен беспроводной интернет.
Немного переработали и блок питания. Теперь он с угловым USB-входом, который позволит подключать приставку даже в условиях сильно ограниченного пространства.
Что внутри?
За работу SberBox 2 отвечает AmLogic S905Y4 с четырьмя ядрами Cortex-A35 и графическим чипом ARM Mali-G31 MP2. AmLogic S905Y4 — это один из самых быстрых процессоров среди тех, что изготавливаются для систем Smart TV (ТВ-приставок и встроенных Smart TV внутри телевизоров).
Оперативной памяти у приставки 2 ГБ. Если бы это был смартфон, мы бы сказали — «мало». Но в ТВ-приставках эти 2 ГБ в работе ощущаются, как 8 ГБ в мобильниках. Не рекордный объём, но более чем достаточно для любого 4K-видео и приложений. Спасает ситуацию оптимизация собственного ПО под конкретное железо — такое себе могут позволить единицы производителей, за это плюс.
Обновленный пульт
Приставка получилась красивой, смотреть на неё можно долго, но большую часть времени вы будете пользоваться не самой приставкой, а пультом от неё. И его тут тоже основательно переработали.
- Во-первых, дизайнеры изменили его форму. Теперь это симметричный брусок с равномерной толщиной по всей длине — в руке он лежит явно удобнее, чем предыдущая модель.
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Во-вторых, в пульт добавили пару уникальных фишек. Первая — боковые кнопки, отвечающие за регулировку громкости. Теперь они расположены точь-в-точь как в смартфонах. Удобнее, чем горизонтальная качелька регулировки, но в первое время мелкой моторике явно придется привыкать к изменениям. Вторая полезная вещь — внутренний динамик, который начинает издавать звуки при нажатии единственной кнопки на корпусе самой приставки. Поможет, если вы обычно ищете пульт дольше, чем длится эпизод вашего любимого сериала.
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В-третьих, пульт лишили классического отсека для элементов питания. Точнее, сам отсек остался, но доступ к нему открывается по нажатию на нижний торец пульта, а не снятием крышки. Механизм похож на переключатель автоматической ручки. Одно нажатие до щелчка — отсек выезжает. Ещё одно нажатие до щелчка — отсек фиксируется внутри пульта. Симпл-димпл? Поп-ит? Нет, SberBox 2.
Салют ТВ
Сомневаюсь, что хоть в одной западной операционной системе для телевизоров вы отыщете встроенный голосовой помощник с доступом к настолько большой генеративной языковой модели (можете называть это нейросетью или искусственным интеллектом, как угодно). А тут он есть. Как и в остальных актуальных устройствах SberDevices, здесь «из коробки» доступен ассистент Салют, который может черпать информацию прямиком из GigaChat. Чем это поможет на практике?
Салют можно использовать не только для управления устройством или решения несложных задач. С виртуальным ассистентом можно и пообщаться на отвлеченные темы, и выставить сценарии для умного дома в перерыве. Определиться с выбором фильма на вечер Салют тоже поможет — сейчас это вполне эрудированный собеседник.
Еще один плюс операционной системы Салют ТВ — ее открытость. На приставку можно установить любые .apk-файлы из открытых источников. В поиске контента вас никто не ограничивает: можете даже надеть повязку на один глаз и отправиться бороздить просторы торр… мор… просторы морей, конечно же.
Для фанатов классического телевидения, где надо переключать каналы один за другим каналы, тоже есть полезные фишки. Например, полноценная программам передач, оформленная в виде удобной таблицы.
Есть в операционке и встроенный сервис облачных компьютерных игр, в который можно подключить свой Steam-аккаунт и забыть про необходимость покупки консоли — настоящая Дота на телевизоре. Что ещё нужно для счастья?
Итого
SberBox 2 — отличный вариант, если вы давно хотели спасти свой качественный по системе, но медленный и неудобный по встроенному Smart TV телевизор, но всё никак не решались на покупку умной ТВ-приставки. Теперь же есть вариант, который хорошо выглядит, и не менее хорошо прячется за самим телевизором — парадокс.
Удобный пульт есть, быстрая и открытая для установки любых Android-совместимых приложений операционная система. Что ещё лично вам нужно от Smart TV приставки? Быстрое соединение со всеми устройствами в доме? SberBox 2 может обеспечить и это: для беспроводной коммутации доступны Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth пятой версии и даже полноценный Ethernet-порт со скоростью 100 Мбит/сек завезли. Настоящий мультимедийный комбайн и возможность прыгнуть сразу «в дамки» систем умного телевизора по разумной цене, не покупая новый дорогостоящий телик.
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