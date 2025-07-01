Это полноценный переносной телик со встроенным аккумулятором и на Google TV: Skyworth Portable TV

Кнопок на корпусе немного, всего две штуки. Первая — кнопка питания, которая отвечает за непосредственную подачу питания. Находится сбоку и почти незаметна. Вторая кнопка, как и у обычных моделей, ровно по центру, и нужна для вывода телевизора из «спячки». С ее помощью долгими нажатиями можно управлять даже громкостью и переключением каналов, но пульт показался более удобным для таких целей.

Дисплей

Диагональ установленной матрицы — 24″, а вот с разрешением полная неразбериха. Надпись на упаковке буквально кричит о том, что тут 2K-разрешение, спецификации на сайте придерживаются того же мнения. Правда, не везде. Рядом с характеристиками экрана в верхней части таблицы указано, что у модели 2K-дисплей, но стоит перевести взгляд к строкам в самом низу списка, как окажется, что разрешение — 1920×1080 пикселей. А вы думали, что 2K это до сих пор 1440p? Маркетологи Skyworth так не думают, поэтому приравнивают 1080p и 2K. Строго говоря, имеют право — формально разрешением 2K считается любое разрешение, в котором по широкой стороне количество пикселей приближается к 2000. То есть 2048×858 это тоже как бы 2K, хотя, если судить по нижней стороне, это ближе к 720p. Но вот такой бардак с терминологией, чем китайские бренды с удовольствием пользуются.

Теперь к хорошему. Тут используется VA-матрица, и она выдает впечатляющую по меркам IPS-моделей контрастность — 3200:1. То есть, черный цвет на таком экране всегда глубокий, без серых засветов во время темных сцен.