Это полноценный переносной телик со встроенным аккумулятором и на Google TV: Skyworth Portable TV

Это полноценный переносной телик со встроенным аккумулятором и на Google TV: Skyworth Portable TVНазад, в будущее
Какими вы представляете себе переносные телевизоры? Я —вот такими:
Но, как бы не трудно догадаться, что прогресс с тех пор ушёл далеко вперёд. И у нас на руках самая наглядная демонстрация этого прогресса, уже в исполнении достаточно «породистого» (знаменитого своими ТВ-приставками на Android TV) китайского бренда.
Технические характеристики
|Skyworth 24LP60G
|Дисплей
|2K, 60 Гц, LED, HDR10
|Процессор
|Mali-G31
|Оперативная память
|1,5 ГБ
|Встроенная память
|8 ГБ
|Интерфейсы
|RF Input (Attenna), Composite, CI/CI+, HDMI, USB, LAN, SPDIF Output (Optical)
|ТВ-тюнер
|DVB-C/T/T2/S/S2
|Мощность динамиков
|12 Вт (6 Вт + 6 Вт), Dolby Audio
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi, Bluetooth
|Операционная система
|Google TV
|Габариты
|548.5 х 74.1 х 366.2
|Вес
|4,1 кг
Внешний вид
Если это устройство создавалось специально под Red Dot Design Award, то дизайнеры со своей задачей справились на все 100% — ждем премию. Настолько стильных устройств лично я не видел со времен линейки The Serif у Samsung: там тоже был акцент на белом корпусе и не менее белой рамке вокруг экрана. Выглядит смело и сразу выводит дизайн на другой уровень — черные скучные телевизоры в эту лигу уже не проходят.
Пластик не просто белый, он разбавлен едва заметными цветными вкраплениями, которые становятся видны только вблизи. Если бы мы сейчас увидели на рынке смартфон с таким же дизайном задней панели, то рядом с ее названием, в самом конце, стояло бы имя какого-нибудь модного дома (например, Loewe), однако нет — все это дело рук дизайнеров Skyworth.
Кожаная ручка добавляет шарма, и ее не хочется оценивать с точки зрения с функциональности, только с точки зрения дизайна. Непонятно, сколько она проживет и как за ней ухаживать, но то, что она делает устройство имиджевым — факт. За агрессивные болты, на которых она держится, отдельный плюс.
Форма нестандартная, экран всегда будто немного наклонен назад, поэтому в роли классического монитора для работы телевизор вряд ли получится использовать. Настроить наклон под себя нельзя, а постоянно держать голову под странным углом — вредно для шеи. Другое дело — полки, тумбы, пол и прочие плоские поверхности, где вы будете использовать телевизор для развлечений.
Портов для подключения периферии достаточно, есть даже оптический для передачи цифрового аудиосигнала на музыкальную аппаратуру. В остальном, набор стандартный. Есть HDMI, RJ-45, два антенных разъема (спутниковый и обычный). Без AUX-разъема не обошлось, а вот единственного порта USB Type-A мало для такого устройства. Хотелось бы видеть минимум два.
Кнопок на корпусе немного, всего две штуки. Первая — кнопка питания, которая отвечает за непосредственную подачу питания. Находится сбоку и почти незаметна. Вторая кнопка, как и у обычных моделей, ровно по центру, и нужна для вывода телевизора из «спячки». С ее помощью долгими нажатиями можно управлять даже громкостью и переключением каналов, но пульт показался более удобным для таких целей.
Дисплей
Диагональ установленной матрицы — 24″, а вот с разрешением полная неразбериха. Надпись на упаковке буквально кричит о том, что тут 2K-разрешение, спецификации на сайте придерживаются того же мнения. Правда, не везде. Рядом с характеристиками экрана в верхней части таблицы указано, что у модели 2K-дисплей, но стоит перевести взгляд к строкам в самом низу списка, как окажется, что разрешение — 1920×1080 пикселей. А вы думали, что 2K это до сих пор 1440p? Маркетологи Skyworth так не думают, поэтому приравнивают 1080p и 2K. Строго говоря, имеют право — формально разрешением 2K считается любое разрешение, в котором по широкой стороне количество пикселей приближается к 2000. То есть 2048×858 это тоже как бы 2K, хотя, если судить по нижней стороне, это ближе к 720p. Но вот такой бардак с терминологией, чем китайские бренды с удовольствием пользуются.
Теперь к хорошему. Тут используется VA-матрица, и она выдает впечатляющую по меркам IPS-моделей контрастность — 3200:1. То есть, черный цвет на таком экране всегда глубокий, без серых засветов во время темных сцен.
Правда, с остальными цветами телевизор работает странно. Для большой насыщенности инженеры решили выкрутить на максимум цветовую температуру, из-за чего изображение приобретает синеватый оттенок.
Яркости немного, всего 250 кд/м², но ее хватает для просмотра контента в затененном помещении и, с натяжкой, хватит даже в условиях умеренного освещения — спасибо нормальному матовому покрытию, которое устраняло блики даже в довольно солнечную погоду.
|Skyworth 24LP60G
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|250/1,2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|3151:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|7,56
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|10000K
Но есть ложка дегтя: интерфейс оболочки Google TV, рассчитанный на Full HD, на 2K-экране выглядит странно. Элементы меню кажутся слегка размытыми, масштабирование хромает, и это немного портит впечатление от высокого разрешения. Но стоит переключиться
Цветопередача с deltaE 7.2 тоже не для перфекционистов — для портативного устройства это нормально, но знатоки заметят отклонения от эталонных цветов. Зато поддержка HDR10 (спасибо высокой контрастности, HLG и Dolby Vision добавляет красок для совместимого контента, что для компактного телевизора — приятный сюрприз.
Google TV
Разумеется, в свете последних событий в рунете, пользоваться всеми возможностями телевизора «из коробки» не выйдет. Тут надо и отдельные приложение устанавливать для более надежного подключения к сети, и часто проверять новые способы сохранения этого подключения.
Однако разработчики немного «допилили» систему и на первое время можно обойтисть пакетом российских приложений, которые аккуратно рассортированы внутри папки на главном экране. За заботу о российских пользователях большой плюс.
А вот оперативной памяти, все же, маловато. 1,5 ГБ для плавной работы оболочки сегодня не хватает, но и разрешение последней «порезали» как могли. Да, интерфейс отображается в HD, поэтому готовьте свои глаза к «мылу». Зато так телевизор будет дольше жить вдали от розетки.
Автономность
Skyworth обещает, что герой обзора проживет три часа на одном заряде, однако мой опыт показывает, что если сбавить уровень яркости, то можно добиться даже четырех-пяти часов работы вдали от источников питания. Но для этого, видимо, придется сидеть безывалазно дома, что ломает саму концепцию портативного устройства, либо ограничивает эту портативность до уровня квартиры.
Часто производители просто забывают про то, что впечатление о продукте складывается из таких мелочей. Тут не забыли, поэтому за белый блок питания устройство получает отдельный плюс.
Конкуренты
Сложно искать аналоги, когда их нет. Точнее, когда-то были, но к сегодняшнему дню они успели устареть морально и физически настолько, что добавлять их в подборку как-то неправильно и стыдно. Нужна портативность? Похоже, придется смотреть в сторону компактных проекторов. И разгуляться тут есть где: производители успели выпустить кучу вариантов для любого бюджета.
Nebula Capsule II
Не смотрите на то, что у него низкое разрешение проецирования при высокой диагонали. В основе проектора лежит технология DLP, которая визуально «склеивает» отдельные точки в единое изображение. LCD-проекторы на такое не способны, а тут HD-разрешение запросто растягивается на 120″. Яркости, опять же, немного, но для ночных посиделок перед жутким хоррором, в духе ремастера Silent Hill 2, самое то — я на этом проекторе проходил вторую часть Alan Wake, и свой опыт могу назвать, скорее, приятным.
Вдали от розетки Nebula Capsule II работает на час меньше, чем герой обзора, но и места проектор занимает тоже меньше. Стоит чуть больше, однако цена полностью оправдана — за 40−50 тысяч рублей вы получаете одну из самых крутых технологий проецирования.
WiMiUS P61
Довольно массивный проектор, в отличие от Nebule Capsule II, которая в объеме не больше банки пива. Зато он с похожей ручкой для удобства переноски и сильно большим аккумулятором, чем в «небуле».
Стоит меньше (можно найти за 25−30 тысяч рублей), но и технология проецирования сильно проще. Вот тут HD-изображение будет смотреться довольно пиксельным.
Итого
И вот какими-то такими, в моем понимании, и должны были быть телевизоры от Яндекса/Сбера с фирменными оболочками. Однако мы до сих пор видим черные панели без каких-то изменений в самой концепции классического телевизора. Может, R&D-центрам стоит обменяться контактами?
В остальном, это единственное устройство в своем роде, которое вряд ли подойдет большому количеству потенциальных покупателей. И пусть у него холодноватые оттенки белого цвета (в Android для теликов, а тут именно он, это можно перенастроить при желании), зато есть неплохая контрастность и полноценная операционная система от Google. Нужно поставить какое-то ПО, чтобы интернет и видеохостинги, так сказать, «летали»? Достаточно пары минут — интерфейс понятный и дружелюбный.
Стоит брать? Стоит, если часто выезжаете куда-то с семьей из дома на машине и не можете представить свой вечер без совместного просмотра очередной серии любимого сериала. Собраться с друзьями и посмотреть в ближайшем парке финал спортивного матча? Тоже идеальный вариант.
- Наконец-то белый телевизор!
- Автомный белый телевизор!
- Белый телевизор с ручкой!
- Яркости впритык
- Оболочка Google TV отрисовывается в более низком разрешении, чем разрешение дисплея, и это очень бросается в глаза
- Мало USB-портов