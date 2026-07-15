Мы нашли идеальный телевизор для просмотра финала ЧМ 2026

Если смотреть на таблицу спецификаций без ценника, легко подумать, что перед нами субфлагман от одного из старожилов рынка. У телевизора 65-дюймовая VA-матрица, разрешение 4K, подсветка MiniLED с более чем 200 зонами локального затемнения, частота обновления 144 Гц, Dolby Vision, Google TV, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, плюс четыре HDMI с поддержкой HDMI 2.1. Максимальная яркость у 65-дюймовой версии заявлена на уровне до 500 нит, и для этой ценовой категории цифра вполне рабочая.

Три гигабайта оперативки для телевизора на Android-платформе — это уже не роскошь, а разумный минимум, ниже которого интерфейс начинает стареть быстрее самого устройства. MiniLED с таким количеством зон — главный технический аргумент в пользу покупки, потому что именно подсветка в телевизорах этого класса решает, будете вы видеть вечером глубокий чёрный или очередной сероватый компромисс.

Технические характеристики