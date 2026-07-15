Мы нашли идеальный телевизор для просмотра финала ЧМ 2026

Мы нашли идеальный телевизор для просмотра финала ЧМ 2026Tuvio MiniLED 65": Google TV, 144 Гц и ни слова про Алису
Если смотреть на таблицу спецификаций без ценника, легко подумать, что перед нами субфлагман от одного из старожилов рынка. У телевизора 65-дюймовая VA-матрица, разрешение 4K, подсветка MiniLED с более чем 200 зонами локального затемнения, частота обновления 144 Гц, Dolby Vision, Google TV, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, плюс четыре HDMI с поддержкой HDMI 2.1. Максимальная яркость у 65-дюймовой версии заявлена на уровне до 500 нит, и для этой ценовой категории цифра вполне рабочая.
Три гигабайта оперативки для телевизора на Android-платформе — это уже не роскошь, а разумный минимум, ниже которого интерфейс начинает стареть быстрее самого устройства. MiniLED с таким количеством зон — главный технический аргумент в пользу покупки, потому что именно подсветка в телевизорах этого класса решает, будете вы видеть вечером глубокий чёрный или очередной сероватый компромисс.
Технические характеристики
|Tuvio TM65UFBCV5
|Экран
|65", 4K UHD, 3840×2160, HDR10, ЖК, VA, mini-LED, 16:9, яркость 500 кд/м², угол обзора 178°, отклик 6.5 мс, 144 Гц
|Звук
|Dolby Atmos, суммарная мощность 30 Вт, 2 динамика
|Интерфейсы и разъёмы
|Ethernet RJ-45, USB Type-A × 2, HDMI × 4, HDMI 2.1, слот CI/CI+, Bluetooth, Chromecast, Miracast, Wi‑Fi 802.11ac
|Система и мультимедиа
|Google TV, AC3, AVI, H.264, HEVC (H.265), MKV, MP3, MPEG2, MPEG4, MPG, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, Google Assistant
|Память и питание
|3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти, 285 Вт
|Габариты и вес
|1448.3 × 884.8 × 331.5 мм, 19.7 кг; без подставки: 1448.3 × 830.6 × 79.9 мм, 18.6 кг
|Дополнительно
|диагональ 165 см, Smart TV на Google TV, защита от детей, таймер сна, электронный телегид, VESA 400×300 мм, год начала продаж 2024
Внешний вид
Tuvio не пытается изображать высокое искусство, и это даже приятно. Перед нами чёрный телевизор с тонкими рамками под стеклом, матовым пластиком и максимально простыми металлическими ножками по краям. Никаких серебристых окантовок, дизайнерских финтифлюшек и логотипов размером с номерной знак. В современном интерьере телевизор и должен быть чёрным прямоугольником, который не отвлекает внимания, пока не включится.
Единственный практический нюанс — широко разнесённые ножки. Если ставить его на тумбу, лучше заранее убедиться, что мебели хватит ширины, потому что сам корпус с подставкой занимает 1445,5 мм по ширине. Крепление на стену стандартное VESA 400×200. Болты, как это часто бывает, придётся покупать отдельно.
Отдельного абзаца заслуживает пульт. На фоне моды делать пульты всё тоньше, гламурнее и менее пригодными для жизни, здесь кто-то явно вспомнил, что телевизором пользуются живые люди, часто в темноте и на ощупь. Пульт у Tuvio крупный, увесистый, с понятными кнопками и цифровым блоком. Кнопка микрофона вызывает Google Ассистента, фирменной фиолетовой кнопки Алисы нет, из экосистемных напоминаний присутствует разве что клавиша быстрого запуска Кинопоиска. Для устройства под крылом Яндекса это даже немного удивительно.
Экран
Главная магия здесь, конечно, в связке VA-матрицы и MiniLED. Если совсем по-простому, MiniLED — это подсветка с большим количеством небольших зон, которые умеют гаснуть локально. В Tuvio таких зон больше двух сотен, а это значит, что в тёмных сценах экран не подсвечивает всю картинку целиком, а старается гасить лишнее там, где должен быть чёрный цвет.
На практике именно это и происходит. Вечером, в затемнённой комнате, тёмные сцены выглядят значительно богаче, чем на обычных Direct LED телевизорах. Нативная контрастность VA-матрицы у модели заявлена на уровне 7000:1, и при просмотре это действительно чувствуется. Чёрный цвет здесь глубокий, светлые объекты не растворяются в серой дымке. Ореолы вокруг ярких элементов на чёрном фоне иногда можно заметить, особенно если смотреть не по центру, но для MiniLED этого уровня результат очень достойный – наши замеры это подтверждают.
|Tuvio TM65UFBCV5
|Максимальный уровень яркости в HDR (макс./мин.)
|608/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|7423:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|**DeltaE (меньше = лучше)
|5,77
|Гамма (идеальная — 2,2)
|1,8
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|11550K
С цветом тоже всё неплохо. Из коробки картинка выглядит насыщенной без магазинной кислотности. Поддержка Dolby Vision у модели есть, и это одна из самых полезных вещей во всём списке характеристик. Когда запускаешь контент с корректными метаданными, он выглядит очень хорошо: светлые участки становятся живее, переходы в тенях — аккуратнее, объём у изображения появляется сам собой.
Компромиссы при этом никто не отменял. Яркость до 600 нит — терпимо для вечернего просмотра, для обычной гостиной, для кино и сериалов. Для комнаты с панорамными окнами на солнечную сторону запас уже не царский. Да и эффект HDR, от которого хочется щуриться на вспышках и взрывах, начинается с отметки уровня яркости чуть повыше. Второй нюанс — углы обзора. У VA-панелей с этим не все так здорово: если смотреть на экран сильно сбоку, то и контраст падает, и картинка начинает тускнеть. Но это если речь идет о совсем каких-то безумных углах обзора. Если сидите перед телевизором на диване – искажений цветопередачи вы не увидите.
Кстати, матрица телевизора умеет в 144 Гц, что приятно сразу по двум причинам. Во-первых, спортивные трансляции и игры выглядят заметно плавнее. Во-вторых, здесь есть простор для нормального подключения ПК или консоли. Только не забудьте отключить агрессивное уплавнение частотой при просмотре кино, иначе любой фильм превратится в мыло.
Звук
Обычно от тонкого телевизора ждёшь двух скромных динамиков, которые справляются разве что с новостями и вечерним сериалом на кухне. Здесь конфигурация ощутимо интереснее: два динамика по 10 Вт тут дополнены встроенным сабвуфером на 18 Вт, что суммарно дает 38 Вт мощности.
И тут главное даже не в сухих цифрах мощности, а в самом характере звука. Телевизор не пищит, не превращает экшен в плоскую кашу и не делает вид, что низких частот в природе не существует. Бас тут действительно присутствует, и для повседневного домашнего просмотра этого достаточно с запасом. Полноценный домашний кинотеатр он, конечно, не заменит, но и желание срочно бежать за саундбаром после первого вечера просмотра не возникает.
Если же внешнюю акустику подключить всё-таки захочется, для этого есть HDMI eARC и оптический аудиовыход. То есть телевизор не запирает вас в формате «слушай, что дали», и это максимально правильный подход.
Смарт-ТВ
Самый приятный сюрприз во всей истории — полноценный Google TV вместо YaOS. То есть, Яндекс в данном случае ведёт себя как компания, которая захотела продать хорошее железо и не испортить его собственным софтом. На практике это означает знакомый интерфейс, доступ к Google Play, установку приложений, поддержку APK с флешки и нормальную свободу действий без чувства, что вас мягко, но настойчиво ведут в сторону одной-единственной подписки.
А работает всё это дело шустро из-за приличной начинки: внутри у телевизора 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. По меркам телевизоров это уже уровень, на котором интерфейс работает без задержек и подлагиваний.
Интеграция с сервисами Яндекса при этом никуда не делась, только подана по-человечески. Телевизор можно добавить в «Умный дом» и управлять им через Яндекс Станцию, если такая уже стоит дома. То есть нужные функции есть, насильственного погружения в экосистему нет. Такой баланс встречается редко.
Минус по части железа здесь один: Wi‑Fi только пятого поколения. В 2026 году хотелось бы видеть Wi‑Fi 6, особенно для многоквартирных домов с шумным эфиром. Впрочем, наличие 5 ГГц и LAN-порта закрывает вопрос для большинства нормальных сценариев.
Игры
Для владельцев PlayStation 5, Xbox Series X и игровых ПК у Tuvio приготовлен довольно жирный бонус. Телевизор поддерживает 4K при 120 Гц с консолей и до 144 Гц при подключении ПК, плюс здесь есть HDMI 2.1. Для своего ценового диапазона это очень сильный аргумент.
Вдобавок заявлены VRR и ALLM, то есть переменная частота обновления и автоматическое переключение в игровой режим. В переводе с языка маркетинга на человеческий это значит, что телевизор умеет снижать задержку ввода и лучше дружит с современными консолями. Для тех, кто хочет один большой экран и под кино, и под игры, это как раз тот случай, когда компромисс не выглядит мучительным.
Конкуренты
TCL 65C7K
Вокруг Tuvio сейчас толкается довольно серьёзная компания. Первый очевидный соперник — TCL 65C7K. У него тоже Google TV, MiniLED, 144 Гц и HDMI 2.1, плюс TCL заявляет значительно более высокую яркость и большее число зон локального затемнения. Это уже заявка на более «ударный» HDR и большую универсальность в светлой комнате. Но и ценник у TCL заметно выше. Если нужен максимум яркости и хочется выжать из HDR всё, что только можно, TCL выглядит интереснее. Если хочется более спокойного ценника, хорошего встроенного звука и телевизора, который не воспринимается как кастрированная версия старшей модели, Tuvio выглядит очень сильно.
LG 65UT80006LA
Вторая альтернатива — LG 65UT80006LA. Тут вступает в силу магия бренда: LG для многих покупателей всё ещё воспринимается как «телевизор по умолчанию». Но если смотреть на сухие характеристики, модель LG играет в другой лиге: Direct LED, 60 Гц, отсутствие локального затемнения и в целом более скромный набор технологий. То есть переплата здесь идёт в первую очередь за имя, WebOS и привычность бренда, а не за картинку или игровые возможности.lg+1
Итог
Tuvio TM65UFBCV5 получился тем самым редким устройством, которое и на бумаге выглядит интересно, и вживую не разваливается на компромиссах уже через пять минут после знакомства. Это не навязчивая смарт-панель ради продвижения сервисов Яндекса, а вполне самостоятельный телевизор с хорошим экраном, правильной оболочкой и неожиданно здравым набором приоритетов.
MiniLED-подсветка с локальным затемнением, VA-матрица, Dolby Vision, 144 Гц, HDMI 2.1, Google TV и звук с сабвуфером — для диапазона около 70 тысяч рублей набор очень сильный. Компромиссы понятны: яркость без запаса на солнечную гостиную, средние углы обзора и Wi‑Fi 5 вместо шестого поколения. Но в этом классе устройств речь всегда идёт о том, насколько грамотно выбраны слабые места. И вот с этим у Tuvio всё получилось на удивление хорошо. Разве что ножки огорчили – из-за их расположения на самых краях корпуса, поставить его можно далеко не на каждую ТВ-тумбу, но это уже мелочи.
- Отличный черный цвет
- Высокая контрастность и яркость
- Встроенный сабвуфер
- Покрытие корпуса могло быть лучше
- Ножки расставлены слишком широко
- Короткий кабель питания