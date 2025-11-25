Ночью в комнате, утром на кухне: тест компактного проектора Wanbo Cube 2 Pro с Google TV

Ночью в комнате, утром на кухне: тест компактного проектора Wanbo Cube 2 Pro с Google TVАвтофокус и 500 люмен яркости
Внешний вид
Cube 2 Pro оправдывает название: это аккуратный куб с минималистичным дизайном и интегрированной ножкой, позволяющей быстро направить картинку на стену без отдельного штатива. Из закрытого положения в «боевое» он переводится одним движением руки. А самое главное — что картинку можно без костылей проецировать сразу на потолок.
Ну, вдруг вы так хорошо улеглись на кровати, что сил закинуть голову на подушку уже не осталось. С маленьким штативом и аналогичных размеров проектором такое бы провернуть бы не вышло — он бы завалил и себя, и штатив. Большой штатив для таких целей лучше, но требует сильно больше свободного места на полу. Короче, большое спасибо дизайнерам за продуманную геометрию — она действительно помогает в быту.
Корпус компактный и лёгкий, рассчитан именно на то, чтобы его можно было брать в рюкзак на дачу, в офис или на выездную презентацию, при этом на дне есть стандартная штативная резьба для классического потолочного/настенного крепления.
Спереди у объектива расположена ToF‑камера, которая измеряет расстояние до экрана и отвечает за автофокус и автоматическое выравнивание картинки. Все разъёмы вынесены на тыльную панель: HDMI, USB‑порт, выход 3,5 мм и разъём питания, так что с точки зрения подключения это типичный портативный «однобокий» проектор без экзотики, но со всем необходимым для дома.
Картинка и звук
В основе Wanbo Cube 2 Pro лежит LCD‑оптика — классическая технология, уже почти стандарт для компактных проекторов до 30 тысяч рублей. LCD‑проектор работает по принципу светового потока, проходящего через три отдельных ЖК‑матрицы (для красного, зелёного и синего каналов), которые формируют итоговое изображение своими «затворами», а финальная картинка выводится на экран через объектив.
У LCD есть плюс в доступности и адекватной цветопередаче: цвета заметно ярче и «сочнее», чем у большинства недорогих DLP‑решений, особенно при слабой яркости или низкой мощности светодиода. Однако LCD‑матрицы склонны к менее глубокому черному и чуть менее четкому микроконтрасту по сравнению с DLP. DLP‑проектор (на базе цифровых микрозеркал) часто выигрывает в детализации и в борьбе с «мошкой» — эффектом сетки пикселей. Но при этом в этой ценовой категории DLP проигрывает LCD по цветам и стоимости обслуживания. На практике Wanbo Cube 2 Pro выдаёт ожидаемое для LCD изображение с адекватными цветами. До эталонных значений далековато, но картинка остается приличной почти во всех случаях, будь это контент или интерфейс.
Заявленная яркость на уровне 500 ANSI люмен лучше всего раскрывается в темной комнате. Проектор справляется с «вечерним кино» или презентацией в помещении без мощных ламп, но дневной просмотр при ярком естественном свете — это всегда компромисс: картинка теряет контраст и часть глубины, белый становится бледнее, а черный уползает в сторону серых и синих оттенков. Впрочем, для портативного LCD‑проектора это ожидаемо и типично, и здесь Wanbo выглядит достойно среди конкурентов на тех же матрицах.
Автофокусировка реализована через ToF‑датчик: изображение после установки быстро «приходит в себя», не требует ручной подстройки, а коррекция геометрии (трапецеидальная) срабатывает корректно даже при косом положении. Для портативной модели этот набор функций — большой плюс, избавляющий от мучительных танцев с настройками при каждом переносе проектора на новое место.
Интерфейс
Самый неприятный момент в Cube 2 Pro — «целый» 1 ГБ оперативки, который по меркам 2025 года превращает встроенный Android TV во временное решение, которое точно потребуется заменить чуть позже. А почему 1 ГБ — уже боль?
Когда у системы всего 1 ГБ, лаунчер, ленты рекомендаций, сервисы Google, фоновые обновления и сам видеоплеер постоянно дерутся за крохи памяти. На практике это выражается в том, что тяжелые приложения (тот же YouTube, крупные онлайн‑кинотеатры, продвинутые плееры) чаще перезапускаются с нуля, а не возобновляют работу с того места, где вы их оставили.
Интерфейс в целом остаётся работоспособным, но любая анимация, голосовой поиск или быстрый перебор приложений дают те самые мелкие «подергивания», за которые так не любят бюджетные телевизоры. И если сегодня оптимизированная операционка еще кое-как держится за счет урезания фоновых процессов, но приложения ежегодно жиреют: растут баннеры, кэш, DRM‑обвязка, трекинг. То, что сегодня еле‑еле работает с редкими лагами, через два-три года обновлений легко превращается в интерфейс «для запуска одного приложения за раз» и долгих ожиданий прогрузки.
Логичный апгрейд для такого проектора — со временем воткнуть в HDMI внешнюю приставку/донгл на Android TV или Google TV с 2−4 ГБ ОЗУ и 16−32 ГБ постоянной памяти, либо стримить сразу с ПК или ноутбука, минуя Chromecast — он на таком железе тоже начинает подтупливать.
Конкуренты
|Wanbo Cube 2 Pro
|InFocus Apex Challenger
|AOC CozyCast
|Тип матрицы
|LCD
|LCD
|LCD
|Разрешение
|Full HD (1920×1080)
|Full HD (1920×1080)
|Full HD (1920×1080)
|Яркость
|500 ANSI люмен
|200 ANSI люмен
|300 ANSI люмен
|Автофокусировка
|ToF, автоматическая
|Ручная/электропривод
|Ручная/электропривод
|Коррекция трапеции
|6D auto, цифровая, автоматическая
|Цифровая вертикальная
|Цифровая вертикальная
|ОС
|GoogleTV, 1 ГБ RAM
|Android TV или Linux (различается по рынкам)
|Google TV, 2 ГБ RAM
|Динамики
|2 × 3 Вт
|2 × 3 Вт
|2 × 3 Вт
|Wi-Fi / Bluetooth
|Да
|Да
|Да
|Масса
|1 кг
|1.5 кг
|1.5 кг
|Резьба под штатив
|Есть
|Есть
|Есть
|Цена
|18 тысяч рублей
|19 тысяч рублей
|15 тысяч рублей
InFocus Quantum LED Apex Challenger
Проекторы InFocus вы можете помнить по серьезным офисным DLP-проекторам в школах и университетах. Но теперь производитель вышел и на ту часть рынка, где сейчас во всю доминируют китайские производители вроде Wanbo (хотя на самом деле это Skyworth, который удачно замаскировался и про который вы узнаете при запуске устройства — логотип светится во всю стену).
Как и Wanbo Cube 2 Pro, этот проектор предлагает честное разрешение Full HD (1920×1080), что является обязательным минимумом для комфортного просмотра фильмов — можно даже до 80−100″ смело тянуть картинку. Однако по части яркости «ветеран» уступает молодому конкуренту: заявленные 200 ANSI-люмен против 500 ANSI у Wanbo ставят InFocus в положение догоняющего. Да, для Apex Challenger потребуется полное затемнение комнаты — любые паразитные источники света, вроде уличного фонаря за окном, могут существенно ухудшать картинку.
AOC CozyCast (А1)
AOC, известная своими мониторами, решила не оставаться в стороне от бума домашней проекции и представила CozyCast, он же A1. Само название намекает на сценарий использования: это устройство для создания уютной атмосферы. Проектор похож на какую-то смесь пледа и настольной лампы с шведским дизайном. Если была задача максимально дистанцироваться от утилитарной техники и стать частью интерьера, то с ней дизайнеры справились идеально.
Технически AOC CozyCast выступает прямым соперником Wanbo Cube 2 Pro. Здесь установлена LCD-матрица с разрешением 1920×1080, что гарантирует четкую картинку без видимой пиксельной сетки. По яркости модель занимает промежуточную позицию между InFocus и Wanbo: 300 люмен — уже неплохо для вечерних сеансов, но все еще меньше, чем 500 ANSI у Cube 2 Pro. Контрастность заявлена на уровне 1500:1, что типично для этого класса матриц. А еще тут оперативной памяти больше, аж в два раза — не придется тратиться на «свисток».
Итого
Wanbo Cube 2 Pro — это такой «проектор на каждый день», который не претендует на статус референсного домашнего кинотеатра, но честно отрабатывает свой ценник, если дать ему нормальную тёмную комнату и подключить внешние колонки.
Главная удача модели — её физическое исполнение. Интегрированная шарнирная ножка превращает проектор в универсальный инструмент: сценарий «кино на потолке» здесь реализуется одним движением, без громоздких штативов и баррикад из книг. В сочетании с корректно работающим автофокусом и честным Full HD, устройство выдает одну из лучших картинок в своем классе, особенно если обеспечить затемнение. 500 ANSI-люмен для такого компактного кубика — честный и достаточный показатель для спальни.
Однако аппаратная начинка… Можно было лучше. 1 ГБ оперативной памяти в 2025 году выглядит не просто компромиссом, а откровенным рудиментом, который сильно ограничивает нормальную жизнь рядом с устройством. Если к оптике и цветопередаче LCD-матрицы вопросов минимум (с поправкой на технологию и уровень черного), то Smart TV составляющая неизбежно потребует «костылей» в виде HDMI-донглов с более мощным процессором.
- Самый необычный дизайн компактного проектора
- Немного весит
- Разрешение Full HD
- Мало оперативной памяти
- В оптическом пути есть немного пыли