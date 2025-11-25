Ночью в комнате, утром на кухне: тест компактного проектора Wanbo Cube 2 Pro с Google TV

Спереди у объектива расположена ToF‑камера, которая измеряет расстояние до экрана и отвечает за автофокус и автоматическое выравнивание картинки. Все разъёмы вынесены на тыльную панель: HDMI, USB‑порт, выход 3,5 мм и разъём питания, так что с точки зрения подключения это типичный портативный «однобокий» проектор без экзотики, но со всем необходимым для дома.

Картинка и звук

В основе Wanbo Cube 2 Pro лежит LCD‑оптика — классическая технология, уже почти стандарт для компактных проекторов до 30 тысяч рублей. LCD‑проектор работает по принципу светового потока, проходящего через три отдельных ЖК‑матрицы (для красного, зелёного и синего каналов), которые формируют итоговое изображение своими «затворами», а финальная картинка выводится на экран через объектив.