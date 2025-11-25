Телевизоры
Ночью в комнате, утром на кухне: тест компактного проектора Wanbo Cube 2 Pro с Google TV

Автофокус и 500 люмен яркости
Домашний проектор давно перестал быть игрушкой для гиков, теперь это способ быстро собрать «личный кинотеатр» там, где под телевизор просто нет места — в съемной квартире, на даче или прямо над изголовьем кровати. Wanbo Cube 2 Pro как раз из той породы устройств, которые пытаются решить бытовую задачу максимально приземленно: с минимумом проводов и настроек, максимум гибкости в том, куда и как вывести картинку. На бумаге это аккуратный куб с честным Full HD и продуманной механикой, которой проще воспользоваться, чем объяснить, зачем она нужна. Короче, бегите вертеть проектор в ближайшем магазине.
Wanbo Cube 2 Pro
Wanbo Cube 2 Pro

Внешний вид

Cube 2 Pro оправдывает название: это аккуратный куб с минималистичным дизайном и интегрированной ножкой, позволяющей быстро направить картинку на стену без отдельного штатива.​ Из закрытого положения в «боевое» он переводится одним движением руки. А самое главное — что картинку можно без костылей проецировать сразу на потолок.

Wanbo Cube 2 Pro

Wanbo Cube 2 Pro

Ну, вдруг вы так хорошо улеглись на кровати, что сил закинуть голову на подушку уже не осталось. С маленьким штативом и аналогичных размеров проектором такое бы провернуть бы не вышло — он бы завалил и себя, и штатив. Большой штатив для таких целей лучше, но требует сильно больше свободного места на полу. Короче, большое спасибо дизайнерам за продуманную геометрию — она действительно помогает в быту.

Wanbo Cube 2 Pro, 100"

Wanbo Cube 2 Pro, 100"

Корпус компактный и лёгкий, рассчитан именно на то, чтобы его можно было брать в рюкзак на дачу, в офис или на выездную презентацию, при этом на дне есть стандартная штативная резьба для классического потолочного/настенного крепления.​

Wanbo Cube 2 Pro

Wanbo Cube 2 Pro

Спереди у объектива расположена ToF‑камера, которая измеряет расстояние до экрана и отвечает за автофокус и автоматическое выравнивание картинки. Все разъёмы вынесены на тыльную панель: HDMI, USB‑порт, выход 3,5 мм и разъём питания, так что с точки зрения подключения это типичный портативный «однобокий» проектор без экзотики, но со всем необходимым для дома.

Картинка и звук

В основе Wanbo Cube 2 Pro лежит LCD‑оптика — классическая технология, уже почти стандарт для компактных проекторов до 30 тысяч рублей. LCD‑проектор работает по принципу светового потока, проходящего через три отдельных ЖК‑матрицы (для красного, зелёного и синего каналов), которые формируют итоговое изображение своими «затворами», а финальная картинка выводится на экран через объектив.

Wanbo Cube 2 Pro, 100"

Wanbo Cube 2 Pro, 100"

У LCD есть плюс в доступности и адекватной цветопередаче: цвета заметно ярче и «сочнее», чем у большинства недорогих DLP‑решений, особенно при слабой яркости или низкой мощности светодиода. Однако LCD‑матрицы склонны к менее глубокому черному и чуть менее четкому микроконтрасту по сравнению с DLP. DLP‑проектор (на базе цифровых микрозеркал) часто выигрывает в детализации и в борьбе с «мошкой» — эффектом сетки пикселей. Но при этом в этой ценовой категории DLP проигрывает LCD по цветам и стоимости обслуживания. На практике Wanbo Cube 2 Pro выдаёт ожидаемое для LCD изображение с адекватными цветами. До эталонных значений далековато, но картинка остается приличной почти во всех случаях, будь это контент или интерфейс.

Wanbo Cube 2 Pro, 100″

Заявленная яркость на уровне 500 ANSI люмен лучше всего раскрывается в темной комнате. Проектор справляется с «вечерним кино» или презентацией в помещении без мощных ламп, но дневной просмотр при ярком естественном свете — это всегда компромисс: картинка теряет контраст и часть глубины, белый становится бледнее, а черный уползает в сторону серых и синих оттенков. Впрочем, для портативного LCD‑проектора это ожидаемо и типично, и здесь Wanbo выглядит достойно среди конкурентов на тех же матрицах.

Wanbo Cube 2 Pro, 100"

Wanbo Cube 2 Pro, 100"

Автофокусировка реализована через ToF‑датчик: изображение после установки быстро «приходит в себя», не требует ручной подстройки, а коррекция геометрии (трапецеидальная) срабатывает корректно даже при косом положении. Для портативной модели этот набор функций — большой плюс, избавляющий от мучительных танцев с настройками при каждом переносе проектора на новое место.

Интерфейс

Самый неприятный момент в Cube 2 Pro — «целый» 1 ГБ оперативки, который по меркам 2025 года превращает встроенный Android TV во временное решение, которое точно потребуется заменить чуть позже. А почему 1 ГБ — уже боль?

Wanbo Cube 2 Pro, 100"

Wanbo Cube 2 Pro, 100"

Когда у системы всего 1 ГБ, лаунчер, ленты рекомендаций, сервисы Google, фоновые обновления и сам видеоплеер постоянно дерутся за крохи памяти.​ На практике это выражается в том, что тяжелые приложения (тот же YouTube, крупные онлайн‑кинотеатры, продвинутые плееры) чаще перезапускаются с нуля, а не возобновляют работу с того места, где вы их оставили.​

Не пугайтесь "пиксельного" изображения. Во-первых, интерфейс оболочки GoogleTV (в отличие от разрешения видеороликов) не отрисовывается "на все деньги", а, во-вторых, картинка растянута до максимума. В данном случае, на весь потолок. С контентом вы с таким не столкнетесь.

Не пугайтесь "пиксельного" изображения. Во-первых, интерфейс оболочки GoogleTV (в отличие от разрешения видеороликов) не отрисовывается "на все деньги", а, во-вторых, картинка растянута до максимума. В данном случае, на весь потолок. С контентом вы с таким не столкнетесь.

Интерфейс в целом остаётся работоспособным, но любая анимация, голосовой поиск или быстрый перебор приложений дают те самые мелкие «подергивания», за которые так не любят бюджетные телевизоры. И если сегодня оптимизированная операционка еще кое-как держится за счет урезания фоновых процессов, но приложения ежегодно жиреют: растут баннеры, кэш, DRM‑обвязка, трекинг.​ То, что сегодня еле‑еле работает с редкими лагами, через два-три года обновлений легко превращается в интерфейс «для запуска одного приложения за раз» и долгих ожиданий прогрузки.​

Логичный апгрейд для такого проектора — со временем воткнуть в HDMI внешнюю приставку/донгл на Android TV или Google TV с 2−4 ГБ ОЗУ и 16−32 ГБ постоянной памяти, либо стримить сразу с ПК или ноутбука, минуя Chromecast — он на таком железе тоже начинает подтупливать.

Конкуренты

Wanbo Cube 2 ProInFocus Apex ChallengerAOC CozyCast
Тип матрицыLCDLCDLCD
РазрешениеFull HD (1920×1080)Full HD (1920×1080)Full HD (1920×1080)
Яркость500 ANSI люмен200 ANSI люмен300 ANSI люмен
АвтофокусировкаToF, автоматическаяРучная/электроприводРучная/электропривод
Коррекция трапеции6D auto, цифровая, автоматическаяЦифровая вертикальнаяЦифровая вертикальная
ОСGoogleTV, 1 ГБ RAMAndroid TV или Linux (различается по рынкам)Google TV, 2 ГБ RAM
Динамики2 × 3 Вт2 × 3 Вт2 × 3 Вт
Wi-Fi / BluetoothДаДаДа
Масса1 кг1.5 кг1.5 кг
Резьба под штативЕстьЕстьЕсть
Цена18 тысяч рублей19 тысяч рублей15 тысяч рублей

InFocus Quantum LED Apex Challenger

InFocus Quantum LED Apex Challenger

InFocus Quantum LED Apex Challenger

Проекторы InFocus вы можете помнить по серьезным офисным DLP-проекторам в школах и университетах. Но теперь производитель вышел и на ту часть рынка, где сейчас во всю доминируют китайские производители вроде Wanbo (хотя на самом деле это Skyworth, который удачно замаскировался и про который вы узнаете при запуске устройства — логотип светится во всю стену).

Как и Wanbo Cube 2 Pro, этот проектор предлагает честное разрешение Full HD (1920×1080), что является обязательным минимумом для комфортного просмотра фильмов — можно даже до 80−100″ смело тянуть картинку. Однако по части яркости «ветеран» уступает молодому конкуренту: заявленные 200 ANSI-люмен против 500 ANSI у Wanbo ставят InFocus в положение догоняющего. Да, для Apex Challenger потребуется полное затемнение комнаты — любые паразитные источники света, вроде уличного фонаря за окном, могут существенно ухудшать картинку.​

AOC CozyCast (А1)

AOC CozyCast (А1)

AOC CozyCast (А1)

AOC, известная своими мониторами, решила не оставаться в стороне от бума домашней проекции и представила CozyCast, он же A1. Само название намекает на сценарий использования: это устройство для создания уютной атмосферы. Проектор похож на какую-то смесь пледа и настольной лампы с шведским дизайном. Если была задача максимально дистанцироваться от утилитарной техники и стать частью интерьера, то с ней дизайнеры справились идеально.

Технически AOC CozyCast выступает прямым соперником Wanbo Cube 2 Pro. Здесь установлена LCD-матрица с разрешением 1920×1080, что гарантирует четкую картинку без видимой пиксельной сетки. По яркости модель занимает промежуточную позицию между InFocus и Wanbo: 300 люмен — уже неплохо для вечерних сеансов, но все еще меньше, чем 500 ANSI у Cube 2 Pro. Контрастность заявлена на уровне 1500:1, что типично для этого класса матриц.​ А еще тут оперативной памяти больше, аж в два раза — не придется тратиться на «свисток».

Итого

Wanbo Cube 2 Pro — это такой «проектор на каждый день», который не претендует на статус референсного домашнего кинотеатра, но честно отрабатывает свой ценник, если дать ему нормальную тёмную комнату и подключить внешние колонки.​

Wanbo Cube 2 Pro

Wanbo Cube 2 Pro

Главная удача модели — её физическое исполнение. Интегрированная шарнирная ножка превращает проектор в универсальный инструмент: сценарий «кино на потолке» здесь реализуется одним движением, без громоздких штативов и баррикад из книг. В сочетании с корректно работающим автофокусом и честным Full HD, устройство выдает одну из лучших картинок в своем классе, особенно если обеспечить затемнение. 500 ANSI-люмен для такого компактного кубика — честный и достаточный показатель для спальни.​​

Однако аппаратная начинка… Можно было лучше. 1 ГБ оперативной памяти в 2025 году выглядит не просто компромиссом, а откровенным рудиментом, который сильно ограничивает нормальную жизнь рядом с устройством. Если к оптике и цветопередаче LCD-матрицы вопросов минимум (с поправкой на технологию и уровень черного), то Smart TV составляющая неизбежно потребует «костылей» в виде HDMI-донглов с более мощным процессором.

Wanbo Cube 2 Pro
Плюсы
  • Самый необычный дизайн компактного проектора
  • Немного весит
  • Разрешение Full HD
Минусы
  • Мало оперативной памяти
  • В оптическом пути есть немного пыли