Чем новые Mini-LED Станции Яндекса отличаются от телевизоров TCL и других конкурентов

Чем новые Mini-LED Станции Яндекса отличаются от телевизоров TCL и других конкурентовПодробно тестируем 75" Яндекс ТВ Станцию Про MiniLED
Если вы совсем лентяи и некогда читать подробный обзор, переходите по оглавлению выше сразу к выводам: там ответы на все ваши вопросы.
Внешний вид
«Телевизор как телевизор» — скажете вы, и будете частично правы. Яндекс ТВ Станция — это в первую очередь действительно просто телевизор, хотя и с фишками Яндекс Станций, о которых мы поговорим чуть ниже.
75-дюймовая Яндекс ТВ Станция Про MiniLED имеет ширину 166,8 см и толщину 7,9 см. Высота без ножек — 96,9 см, а с ножками — 102,7 см. Размах ножек достигает 39,8 см — это минимальная ширина тумбы, на которой должен стоять телевизор (поэтому чтобы установить ТВ для тестирования мне пришлось использовать небольшой лайфхак). Впрочем, его можно и повесить на стену креплением VESA 400x300. Масса устройства без ножек «всего» 24,8 кг — это не так уж много, подобрать на маркетплейсах кроншейн не составит труда. Можно легко найти кронштейн с допустимой массой до 50 и более килограмм.
Все разъёмы сосредоточены сзади-сбоку, но стоит иметь ввиду, что обычного для телевизоров антенного входа здесь нет. По способам подключения Яндекс ТВ Станции ближе к мониторам: тут есть три порта HDMI 2.1, из них 2 штуки поддерживают разрешение до 4K при частоте обновления до 144 Гц, а третий — 4K и 60 Гц, но у него есть функции ARC/eARC, т.е. сабвуферы и AV-ресиверы стоит подключать именно в третий порт.
Также присутствуют два порта USB-A (USB 2.0 и USB 3.0), сетевой разъём RJ-45 и два аудиовыхода: оптический S/PDIF и миниджек 3,5-мм.
То есть, карты CI сюда тоже никак не поставить, и телевидение можно смотреть только по интернету: либо подключать Яндекс ТВ Станцию проводом, либо по Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.
К сожалению, у новой Яндекс ТВ Станции всё ещё отсутствует какой-либо дополнительный дисплей для отображения часов в режиме ожидания.
Управление ТВ Станцией происходит с пульта, функциональность и форма которого напоминает типичный пульт от Android/Google TV, а также голосом (при этом для активации голосового управления нажимать кнопки на пульте не нужно). На самом телевизоре снизу есть только кнопка включения/выключения.
Пульт подключается по Bluetooth при первом включении Яндекс ТВ Станции и, если честно, этот момент сделан довольно криво. У меня при включении телевизора он ещё до того, как я успевал взять в руки пульт, зачем-то пытался подключится к USB-адаптеру от 8BitDo, который у меня используется с игровой консолью Nintendo Switch для сторонних геймпадов. При этом Nintendo Switch была в спящем режиме. Пришлось отключить адаптер от консоли, чтобы нормально настроить пульт.
Также у столь дорого телевизора хотелось бы видеть не бюджетные ножки по краям, а хорошую дорогую конструкцию с подставкой по центру, как у прямых конкурентов.
Экран
В 75-дюймовой Яндекс ТВ Станции Про используется VA/QLED-матрица с разрешением 3840x2160 пикселей и максимальной частотой обновления 144 Гц. Также поддерживаются частоты 24, 25, 30, 50, 60 и 120 Гц — всё самое необходимое. Дополнительно, экран может работать в режиме VRR — т.е. с переменной частотой обновления, но по умолчанию это зачем-то выключено. Функция Adaptive-Sync включается в меню если режим HDMI-канала установлен на «Игры».
|Яндекс ТВ Станция Про MiniLED 75''
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|709,8/40,7 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|7300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,22
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
Заявленная максимальная яркость экрана — 1300 кд/м2, а номинальная — 600 кд/м2. Редакционным колориметром удалось намерять 709 кд/м2 — очень хороший результат. Заявленная статическая контрастность — 5000:1, а динамическая аж 100 000:1, в моих измерениях получилось 7300:1 и 52500:1 соответственно. Но на замеры контрастности внимания не обращайте, динамическая подстройка на то и динамическая, чтобы контрастность могла прыгать в очень широких пределах в зависимости от доли белого цвета на площади экрана.
Короче говоря, у экрана действительно большой запас яркости и весьма добротная контрастность. Что касается типичной для VA-матриц проблемы с углами обзора, то для телевизора, особенно столь большого, это в любом случае не критично т.к. смотреть вы его скорее всего будете с расстояния не меньше двух метров, иначе просто некомфортно. Однако и эффект изменения цветопередачи и контрастности от изменения угла обзора здесь не так уж сильно выражен, чтобы из-за него переживать.
Экран поддерживает HDR10 и Dolby Vision — здесь как раз и пригождается большой запас яркости. Я тестировал Яндекс ТВ Станцию Про MiniLED с игровыми консолями Xbox Series X и PlayStation 5. В обоих случаях обеспечивалось подключение 4K 120 Гц c HDR10 и поддержкой VRR.
Подсветка экрана сделана по технологии MiniLED, являющейся улучшенной версией DirectLED — т.е. подсветка расположена непосредственно за матрицей и имеет множество независимых зон. Правда «множество» в данном случае — громковато сказано, т.к. у 75-дюймовой Яндекс ТВ Станции Про всего 640 зон подсветки или «локального затемнения» (а у моделей 55’’ и 65’’ и того меньше). Учитывая, что на экране свыше 8 млн пикселей (3840х2160), зоны подсветки составляют менее восьми сотых процента от этого числа, а потому до локальной контрастности OLED-матриц здесь всё равно очень далеко.
Это хорошо заметно если на чёрном фоне (который здесь действительно практически абсолютно чёрный, почти как у OLED) появляется, скажем, белая надпись или логотип. Тогда вокруг изображения можно разглядеть ореолы, чего на OLED уже не бывает.
Для сравнения, у 75-дюймового телевизора TCL C765 уже 1536 локальных зон затемения (по другим данным — 1248 зон).
Звук
Телевизор оборудован сабвуфером и имеет общую мощность звуковой системы 50 Вт, из них на Сабвуфер приходится 20 Вт. В целом звук мясистый и годный. Лично мне нравится, как звучат Яндекс Станции (все, с учётом их габаритов), понравился мне и звук у Яндекс ТВ Станции Про. По крайней мере, концерты рок-групп слушать приятно, ну и в играх звук адекватный.
Функции
Яндекс ТВ Станция Про работает на операционной системе YaOS X, являющейся форком Android TV и имеющей практически такой же интерфейс. Доступна установка APK-приложений и, в общем, можно считать, что это Android TV с Яндексом вместо Google. Для настройки вам придётся залогиниться в учётную запись Яндекса, чтобы телевизор стал частью умного дома от этого производителя, ведь на самом деле…
…Как я уже раньше говорил, это не просто телевизор. Здесь нет антенного входа, поддержки CI-карт и т.п. Яндекс ТВ Станция — это Яндекс Станция с 75-дюймовым экраном.
Да-да, как все эти умные колонки от Яндекса, только дисплея с часами нет (у старых моделей колонок, впрочем, тоже не было).
Яндекс ТВ Станция Про позволяет управлять устройствами умного дома, в том числе подключаемым по Zigbee и Matter прямо к ней, без дополнительных хабов. Вся настройка и мониторинг осуществляется через мобильное приложение «Умный дом с Алисой». При этом, голосовой ассистент Алиса доступен и когда телевизор находится в спящем режиме (экран выключен, но устройство подключено к розетке и находится в зоне действия Wi-Fi).
Ну и, конечно же, Яндекс ТВ Станция Про может управлять и сама собой, не требуя внешнего «умного пульта». Можно сказать «Алиса, включи телевизор». Так же можно переключать входы HDMI или просить запустить какое-то приложение, найти нужный контент и т.п.
Подсказки в играх
Новая Яндекс ТВ Станция Про от 2025 года предлагает и ещё кое-что новое: прямое взаимодействие с контентом на экране. Например, можно попросить Алису выключить телевизор когда закончится фильм или спросить совет в игре. И не в какой-нибудь «Яндекс.Игре», а во всех этих Dark Souls, Cyberpunk 2077, DOOM и прочих «настоящих» играх, в которые вы играете на консоли (заявлена поддержка только консолей).
Звучит круто?
Ну, с фильмом понятно — там ничего сложного. А вот с играми Алиса пока частенько тупит или (как и многие современные ИИ) выдаёт неверные ответы. Например, я играл в Sea Of Thieves на своём Xbox Series X: это такая игра, где ты — пират и плаваешь на своём корабле по огромному морю, сражаясь или кооперируясь с другими игроками-пиратами. И вот остановившись у одного острова спросил: «Алиса, какой это остров?».
Алиса верно поняла, что я играю в Sea Of Thieves, и даже знала, что в этой игре встречаются острова-форты, но сказала, что уникальных названий у островов нет, что неправда. В Sea Of Thieves любой мелкий клочок земли имеет своё уникальное название, кроме пары безымянных и не отмеченных на карте островов, а я остановился именно у острова с названием.
Более того: исследовав острова нельзя найти никакие подсказки, если предварительно не было получено задание, включающее в себя поиск подсказок (скорее даже поиск ключевых мест, к которым ведёт подсказка, чтобы открылась следующая подсказка).
Я попробовал и другие варианты. Например, зашёл в Astroneer и спросил Алису сначала на какой планете я нахожусь, а затем как получить гидразин. В обоих случаях ИИ ответил верно.
Затем я решил усложнить задачу и зашёл в Little Kitty, Big City. Я давно не играл в эту игру и ничего в ней не помню, так что в первую очередь я поинтересовался — как пройти дальше (имея ввиду перейти через лужу). И вот тут начались странности: сначала Алиса решила, что я всё ещё играю в Astroneer, хотя я игру закрыл (не просто переключился на другую, а именно закрыл, чтобы она даже в Quick Resume не осталась). При повторном вопросе Алиса сказала, что я, по-видимому, нахожусь в переулке и дала общие правила для прохода переулков (идите прямо и ищите что-то интересное и с чем можно взаимодействовать).
Наконец, в этой же игре я спросил, для чего нужен мячик — и вот тут Алиса собралась и дала дельный совет.
Затем я запустил Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty из HD-сборника для Xbox 360, доступного по обратной совместимости на Xbox Series X. И здесь снова повторилось то, что было раньше: Алиса решила, что я всё ещё нахожусь в Little Kitty, Big City, хотя, опять же, игру я закрыл.
Конечно, среднестатистический геймер вряд ли будет постоянно «прыгать» между играми, но какое именно действие нужно совершить, чтобы ИИ переключился на новую игру всё же не понятно. Вопросы я задавал не прям сразу, а спустя пару минут, побегав кругами.
В общем, сама идея крайне интересная, а реализация пока хромает. Интересно ещё, не будет ли такого, что ИИ случайно проспойлерит какой-нибудь важный момент в сюжетной игре? Не хотелось бы.
Конкуренты
|Яндекс ТВ Станция Про MiniLED 75''
|TCL 75C765
|Sber SDX-75UML7450
|Разрешение
|3840х2160 пикс.
|3840х2160 пикс.
|3840х2160 пикс.
|Тип матрицы
|VA/QLED
|VA/QLED
|QLED
|Максимальная частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|120 Гц
|VRR
|да
|да
|нет
|Тип подсветки
|MiniLED
|MiniLED
|MiniLED
|Количество зон затемнения
|640
|1536
|512
|HDR
|HDR10 + Dolby Vision
|Dolby Vision IQ, HLG, HDR 10+
|HDR10
|Заявленная яркость
|600-1300 кд/м2
|700-2400 кд/м2
|500-1000 кд/м2
|Статическая контрастность
|5000:1
|6000:1
|?
|Операционная система
|YaOS X
|Google TV
|Салют ТВ
|Голосовой помощник
|Алиса
|Google Assistant
|Салют
|Память (ОЗУ, накопитель)
|4/32 Гбайт
|3 Гбайт
|2/16 Гбайт
|Сеть
|802.11ac + Ethernet
|802.11ac + Ethernet
|802.11ac + Ethernet
|Мощность звука
|50 Вт
|50 Вт
|30 Вт
|Сабвуфер
|да
|да
|да
|USB
|USB 2.0 + USB 3.0
|USB 3.0
|2х USB 2.0
|HDMI
|3x HDMI 2.1
|4х HDMI 2.1
|3x HDMI 2.1
|ТВ тюнер
|нет
|да
|да
|DVB CAM
|нет
|T/T2/S/S2
|T/T2/C/S/S2
|Габариты/масса с подставкой
|166,8х102,7х39,8 см / 24,9 кг
|166,78х102,3х34,6 см / 30,4 кг
|167х102,6х37 см / 26,9 кг
|Габариты/масса без подставки
|166,8х96,9х7,9 см / 24,8 кг
|166,78х96,1х7,18 см / 28,6 кг
|167х95,7х8,13 / 26,2 кг
|Потребляемая мощность
|325 Вт
|380 Вт
|270 Вт
|Крепление VESA
|400x300
|400х400
|400x300
|Цена
|150 тысяч рублей
|140 тысяч рублей
|150 тысяч рублей
TCL 75C765
Если вам нужен просто хороший 75-дюймовый телевизор с MiniLED-подсветкой, то TCL 75C765 будет в чём-то даже предпочтительнее, чем Яндекс ТВ Станция Про. Он стоит немного дешевле, при этом у него выше контрастность и максимальная яркость, а кроме того — это полноценный телевизор, с антенным входом, разъёмом CI и т.п. Разве что управления умными устройствами не предусмотрено, но сама система Смарт ТВ здесь практически аналогичная — Google TV.
Sber SDX-75UML7450
Если же вам всё-таки нужен телевизор как часть умного дома, то есть вариант от Sber, правда, прошлогодний. Зато при такой же стартовой цене, 150 тысяч рублей, его можно по скидке найти за 88 тысяч. Но тут будет ниже яркость, меньше зон затемнения, менее выразительный звук, а информацию по статической контрастности я вообще не нашёл, только по динамической.
Статическая контрастность — это отношение между тёмными и светлыми участками в одном кадре, тогда как динамическая подразумевает соотношение между ярким и тёмным изображением на которое только способен телевизор. Т.е. «нарисовать» можно практически любую динамическую контрастность — хоть миллион к одному, хоть 10 миллионов. Статическая контрастность даёт больше информации о картинке, чем динамическая.
Ну и стоит иметь ввиду, что у Сбера своя экосистема умного дома. Зато телевизор от Сбера — полноценный телевизор, с антенным входом, CI и прочими прелестями.
Итого
Яндекс ТВ Станция Про MiniLED — это одновременно хороший телевизор и добротная Яндекс Станция, но всё-таки цена пока чуть завышена. При такой же цене ближайший конкурент от TCL предлагает более «богатый» дисплей, а дисплей, всё-таки, в телевизорах такой размерности и цены — это главное (потому что «железо» у них у всех достаточно мощное, не бюджетные телики же). Компенсирует эту разницу Яндекс только ИИ-функциями, которые пока работают так себе, ну и возможностями Яндекс Станции. Хотя, опять же — дисплея с часами нет, и лично мне удобнее обычная Яндекс Станция в форме умной колонки. Да, вот только из-за часов.
Другое дело, что включать сам телевизор удобнее, когда он и является Станцией.
Короче говоря, по предельным возможностям дисплея это не максимум из возможного — если вам нужно как можно более «ярко», «жирно», «сочно», есть альтернативы чуть повеселее. Но если, к примеру, вашим глазам неприятно «гонять» телик на предельной яркости, а вот управление доп.функциями голосом и количество «умных наворотов» для вас важно (а не просто телевизор, в котором по приложениям тыкаешь пультом постоянно), это приятная технологичная игрушка.
- Высокая яркость и контрастность
- Хорошее качество изображения в целом
- Качественный звук
- Функции Яндекс Станции
- Полноценный HDMI 2.1 как минимум на двух портах
- Дороговат
- Заявленные ИИ-функции работают недостаточно хорошо
- Дешёвые ножки вместо соответствующей цене подставки
- Нет типичных для ТВ входов