Чем новые Mini-LED Станции Яндекса отличаются от телевизоров TCL и других конкурентов

Это хорошо заметно если на чёрном фоне (который здесь действительно практически абсолютно чёрный, почти как у OLED) появляется, скажем, белая надпись или логотип. Тогда вокруг изображения можно разглядеть ореолы, чего на OLED уже не бывает.

Для сравнения, у 75-дюймового телевизора TCL C765 уже 1536 локальных зон затемения (по другим данным — 1248 зон).

Звук

Телевизор оборудован сабвуфером и имеет общую мощность звуковой системы 50 Вт, из них на Сабвуфер приходится 20 Вт. В целом звук мясистый и годный. Лично мне нравится, как звучат Яндекс Станции (все, с учётом их габаритов), понравился мне и звук у Яндекс ТВ Станции Про. По крайней мере, концерты рок-групп слушать приятно, ну и в играх звук адекватный.

Функции

Яндекс ТВ Станция Про работает на операционной системе YaOS X, являющейся форком Android TV и имеющей практически такой же интерфейс. Доступна установка APK-приложений и, в общем, можно считать, что это Android TV с Яндексом вместо Google. Для настройки вам придётся залогиниться в учётную запись Яндекса, чтобы телевизор стал частью умного дома от этого производителя, ведь на самом деле…

…Как я уже раньше говорил, это не просто телевизор. Здесь нет антенного входа, поддержки CI-карт и т.п. Яндекс ТВ Станция — это Яндекс Станция с 75-дюймовым экраном.

Да-да, как все эти умные колонки от Яндекса, только дисплея с часами нет (у старых моделей колонок, впрочем, тоже не было).