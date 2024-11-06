Первый не рекламный обзор младшего Яндекс-телевизора «ТВ Станция Бейсик»Неплохая модель, но китайские телики общей юрисдикции по качеству экрана не превзошла
Внешний вид
«Яндекс ТВ Станция Бейсик» — это такой гибрид телевизора и умной колонки, но с небольшими нюансами. Прежде всего, здесь нет антенного входа: только два USB 2.0, три HDMI 2.1, поддержка Wi-Fi, сетевой вход, выход на наушники 3,5-мм, ну и и оптический аудиовыход.
И это всё. Тут нет аналоговых входов под старые «тюльпаны», нет PCMCIA слота (для CAM-модуля спутникового ТВ), ну и, как я уже сказал, отсутствует антенный вход.
Лично для меня это скорее облегчение: в Яндекс ТВ Станции Бейсик есть всё, что мне нужно от телевизора и нет ничего из того, чем я в современных телевизорах не пользуюсь. Ну ладно, оптический выход для меня тоже немножко лишний, но при желании я могу найти ему применение.
Как смотреть «зомбоящик» без антенны, я расскажу чуть ниже, а пока закончим с внешностью.
У меня на тестировании — 65-дюймовая модель, самая большая. Вместе с подставкой мы получаем довольно внушительные габариты и массу свыше 14 кг, однако с установкой ТВ я справился самостоятельно, в одиночку, с моим-то ростом 177 см.
Яндекс ТВ Станция может стоять как на ножках из комплекта, так и подвешиваться на кронштейн VESA 400x300.
Сразу скажу для тех, кто ни разу в жизни не видел 65-дюймовый телевизор — фотографии не передают всей его внушительности. По длинной стороне телевизор почти совпадает с шириной моей кровати: 144,6 см у Яндекс ТВ Стании, 160 см — спальное место у кровати.
Рамки ТВ достаточно узкие при том, что модель относительно бюджетная (по тысяче рублей за дюйм диагонали). В нижней части, по центру, еле-виднеется логотип «Яндекс», а под ним — зона подсветки. Ещё ниже, как бы под днищем, также находится ползунок, физически (во всяком случае, твак заявляет производитель) отключающий микрофоны. Об этом тоже чуть ниже.
Экран
Яндекс ТВ Станции в зависимости от диагонали имеют слегка разные по характеристикам экраны. Поскольку я тестировал 65-дюймовую модель — буду говорить именно о ней, но учтите, что чем меньше диагональ — тем дешевле дисплейная матрица (особенно в телевизорах менее 55").
Например, только для 65-дюймовой Станции заявлена яркость 400 кд/м2, у остальных и того ниже. Измеренная яркость колориметром составила при этом 366 кд/м2. Так-то это не особо много, учитывая поддержку HDR, но если не уповать на HDR и использовать SDR контент, как ни странно, более чем достаточно в моём случае. Но у меня и солнце в окно никогда не светит.
Максимальная частота обновления экрана — 60 Гц, поэтому от входов HDMI 2.1 толку особо нет — вы не получите 4K/120 Гц, да и FHD/120 Гц тоже (что возможно даже на HDMI 2.0b). Максимум — 4K 60 Гц.
Хорошая новость же состоит в том, что у телевизора достаточно низкий инпут-лаг (задержка отображения) в SDR-режиме. Я поиграл на подключённых игровых консолях в сложные платформеры, требующие моментальной реакции — и не заметил каких-то проблем с вводом. Но если перейти в HDR — то играть уже станет совсем некомфортно. Грубый тест замера инпут-лага в SDR режиме показал значение 23-25 мс, что хоть и выше современных стандартов игровых телевизоров (9–15 мс), но всё ещё в рамках разумного.
Что же касается HDR, то хотя номинально он здесь поддерживается, включать его я не рекомендую ни в играх, ни в фильмах. Лично я считаю, что нормальный HDR возможен только на OLED-матрицах, но даже если рассматривать другие варианты — яркость должна быть не ниже 600–800 кд/м2, а разрядность матрицы должна быть 10 бит (три канала цвета — красный, зелёный, синий — каждый по 10 бит). Здесь же используется более дешёвый вариант — 8 бит + FRC. Это технология получения 10-битного цвета на 8-битных матрицах, когда один и тот же пиксель быстро-быстро моргает двумя цветами, и таким образом глаз видит некий усреднённый цвет. Да, так можно получить больше оттенков, но яркости это только вредит, а HDR — это не только и даже не столько про цвет, сколько про яркость.
VA-матрицы у многих вызывают сомнения в углах обзора — мол, посмотришь чуть под углом, и уже всё блёклое. Что ж, тут я ничего подобного не заметил, вы сами можете убедиться по этому видео:
Последний момент — равномерность подсветки, которую лучше всего продемонстрировать с помощью фотографии заливки серого (50% белого) экрана:
Скажете: ужас-ужас? Не соглашусь. Да, неровненько, но у меня даже OLED-телевизор LG этим страдает, хоть и не в такой степени. В любом случае, заметно это только на сером, и только при яркости ниже 50%.
Звук
Как ни странно, звук у Яндекс ТВ Станции Бейсик тоже довольно приличный для относительно бюджетной модели. Здесь используются стереодинамики без сабвуфера общей мощностью 30 Вт (у большинства конкурентов — 20 Вт). Для комнаты 15 квадратных метров я ставлю громкость на значении 22–25, редко выше — мне хватает, но я не фанат супер-громкого прослушивания контента, мне и в кинотеатрах иногда бывает некомфортно.
В любом случае, запас громкости приличный (у настройки громкости значения от 0 до 100), качество звука — приемлемое, даже прослушиваются какие-то басы. В меню есть настройка «пространственный звук», но мне такие штуки обычно не нравится, и Яндекс ТВ Станция не стала исключением.
Функции
Ну а теперь давайте разберёмся с главным — что же это за зверь такой, и что умеет этот телевизор?
Как я уже сказал, Яндекс ТВ Станция Бейсик — это гибрид телевизора и умной колонки. От телевизора тут всё, кроме антенны, а от умной колонки — встроенный голосовой помощник «Алиса» и микрофоны, которые слушают всё вокруг. Именно их можно физически отключать переключателем в нижней части корпуса по центру экрана.
Если у вас уже была когда-то Яндекс.Станция, то вы представляете и на что способна Яндекс ТВ Станция — по сути, тут всё то же самое. Устройство может управлять вашим умным домом, отвечать на разные вопросы (типа какая сегодня погода или как проехать в Бирюлёво). Единственное, чего эта Яндекс ТВ Станция не может — показывать часы. То есть, часы могут отображаться на заставке, но т.к. у нас тут не OLED, то подсвечивать придётся весь 65" экран — а это приличное такое энергопотребление, да и ночью неудобно. Было бы, конечно, супер, если бы где-то в рамку были встроены хотя бы классические электронные часы с LED-индикаторами.
И стоит уточнить, что современная модель Яндекс ТВ Станции, 2024 модельного года, остаётся Яндекс.Станцией даже когда телевизор выключен (но подключён к розетке, разумеется). Устройство вас слушает, реагирует подсветкой, отвечает голосом из динамиков — и всё при выключенном экране. Выглядит немного жутковато поначалу, но к этому быстро привыкаешь.
Ну а как телевизор, Яндекс ТВ Станция — это типичный ТВ на Android, только без Google-сервисов. По факту, это «форк» ОС Android TV под названием YaOS X. Магазин приложений тут свой, но многие доступные на Android TV приложения доступны и здесь, в том числе и ТВ-каналы, где и можно смотреть этого вашего Киселёва, если вам так хочется.
Дополнительные приложения можно устанавливать из каталога «Приложения» в главном меню, но в принципе, можно поставить и какое-то стороннее APK. Я например скачал APK установщика APKMirror с их официального сайта, закинул на флешку, флешку подключил к телевизору, и с помощью встроенного менеджера файлов установил — появилась возможность устанавливать пакеты APKMirror. Аналогично можно проделать и с RuStore, он уже существует в варианте под Android TV, с поддержкой горизонтального отображения и управлением с помощью ТВ-пульта.
Но это, конечно, не очень привычная возня для типового покупателя телевизора. Нужно выдавать разрешения приложениям на установку, на доступ к файловой системе, причём, иногда это нужно делать именно из системных настроек. Это легко и доступно с пульта, но нужно ковыряться, не всем такое по душе.
По умолчанию предполагается, что с помощью Яндекс ТВ Станции пользователь будет смотреть кино и сериалы (есть каталог), слушать музыку (так же), ну и может быть играть в Яндекс Игры — их лаунчер ставится через каталог «Приложения».
Поиск приложений и контента возможен как через голосовой ввод (микрофоны есть и в пульте, и в самом телевизоре), так и с помощью ввода букв на виртуальной клавиатуре, управляя пультом.
Благодаря умному помощнику (Алисе) контент можно искать и сразу в приложениях: например, я без проблем нашёл свой YouTube-канал просто попросив Алису показать видео с такого-то канала. Но когда я позже уточнил найти канал в VK Play, Яндекс ТВ Станция зачем-то открыла этот же канал на Rutube, хотя на VK Play он тоже есть. Это такая особая борьба Яндекса против VK в алгоритмах голосового помощника?
На запрос «Покажи Терминатора» ТВ Станция выдала подборку фильмов:
В принципе, голосом можно и приложения запускать. Правда, управлять внутри приложений придётся уже пультом:
Конкуренты
|Янлдекс ТВ Станция Бейсик 65''
|TCL 65C645
|Sber Телевизор SDX-65U4125 65"
|Разрешение
|3840х2160 пикс.
|3840х2160 пикс.
|3840х2160 пикс.
|Тип матрицы
|VA
|QLED
|VA
|Максимальная частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|60 Гц
|Тип подсветки
|Direct LED
|Direct LED
|Direct LED
|HDR
|HDR10
|HDR10, Dolby Vision
|HDR10
|Заявленная яркость
|400 кд/м2
|450 кд/м2
|400 кд/м2
|Контрастность
|5000:1
|6000:1
|6000:1
|Операционная система
|YaOS X
|Google TV
|Салют ТВ
|Голосовой помощник
|Алиса
|Google Assistant
|Салют
|Память (ОЗУ, накопитель)
|2/32 Гбайт
|2/16 Гбайт
|2/8 Гбайт
|Сеть
|802.11ac + Ethernet
|802.11ac + Ethernet
|802.11ac + Ethernet
|Мощность звука
|30 Вт
|20 Вт
|20 Вт
|Сабвуфер
|нет
|нет
|нет
|USB
|2x USB 2.0
|2x USB 2.0
|2x USB 2.0
|HDMI
|3x HDMI 2.1
|HDMI 2.1, HDMI 2.0, HDMI 1.4
|3x HDMI 2.1
|ТВ тюнер
|нет
|да, антенный вход
|да, антенный вход
|Габариты с подставкой
|144,6х90,1х32,9 см
|144,6х88х35,2 см
|144,5х88,7х30,8 см
|Габариты без подставки
|144,6х84,4х8,3 см
|144,6х83,3х8,1 см
|144,6х83,2х9,4 см
|Масса
|14,3 кг
|15,4 кг
|17,3 кг
|Потребляемая мощность
|210 Вт
|230 Вт
|230 Вт
|Крепление VESA
|400x300
|300х300
|500х200
|Цена
|65 тысяч рублей
|65 тысяч рублей
|65 тысяч рублей
Sber Телевизор SDX-65U4125
Прямой конкурент из мира «умных» телевизоров — вариант от Сбера. Схожая VA матрица, тоже 4K, и так же ограниченная на 60 Гц. Чуть выше энергопотребление (230 Вт против 210 Вт), аналогичный набор портов, но присутствует антенный вход. Выше заявленная контрастность, плюс больший вес, а потому и другое крепление на кронштейн. Из минусов: мало встроенной памяти (не то, чтобы она сильно нужна, но всё-таки из 16 ГБ вам будет доступно чуть больше 10 ГБ, Android кушает много).
TCL 65C645
Конкурент от TCL — это уже полноценный телевизор в первую очередь, хоть и на Android TV. Чуть выше заявленная яркость и контрастность, но главное — частота обновления уже 120 Гц. Правда, даже по входу HDMI 2.1 (он здесь один) вы не получите 120 Гц в разрешении 4K, максимум — 1440p/120 Гц.
Итого
Яндекс ТВ Станция Бейсик — довольно интересный гибрид телевизора и Яндекс.Станции, в котором не хватает только одного: часов, которые отображались бы даже при выключенном экране. Впрочем, кто-то ещё скажет, что не хватает антенны (не я), но тут уж извините, что есть — то есть.
Конечно, цена в 65 тысяч рублей не ощущается доступной, но ещё раз — я говорю о 65-дюймовой диагонали. Собственно, у прямых конкурентов без всяких скидок и акций цена ровно такая же, хотя не отрицаю, что по картинке они могут быть лучше (особенно TCL, где всё же QLED, выше яркость/контрастность и есть поддержка 120 Гц).
Стартовая цена на линейку Яндекс ТВ Станций Бейсик начинается с 35 тысяч рублей за 43’’ модель (32 тысячи по скидке на момент написания этих слов) — это уже более подъёмный вариант, но и матрица там хуже, чем у 65-дюймовой.
Если вы хотели себе «просто телевизор» для просмотра кино/сериалов, вам не важна антенна, но важен огромный экран — Яндекс ТВ Станция Бейсик вам подойдёт, дисплей и звук тут нормальные, система не тормозит и не зависает в работе. Если вы играете на Nintendo Switch, PS4 или первом поколении Xbox One, где не критична поддержка HDR или 120 Гц — тоже.
Для Xbox Series X или PlayStation 5 лучше рассмотреть более дорогие модели (и не смотрите на конкурента от TCL — там HDMI 2.1 «не настоящий»).
Но если попытаться ответить на вопрос: нужна ли встроенная в телевизор «Алиса», то тут всё сложнее. С одной стороны, никто не мешает купить телевизор и ещё и колонку вдобавок: Яндекс.Станция Лайт 2 стоит 6000 рублей и умеет отображать часы. С другой, лично я всегда голосую за меньшее количество проводов и меньшую захламлённость квартиры цифровыми штуковинами, если есть возможность взять 2-в-1.
Да, Яндекс ТВ Станция позволяет запускать контент голосовыми командами, но вообще это умеет любой телевизор с Android TV, здесь разница в том, что микрофоны встроены не только в пульт, но и в сам телевизор. Разве что вы привыкли именно к «Алисе», ну и правды ради, она действительно умнее, чем Google Assistant, и лучше заточена под русскоязычного пользователя.
Кстати, ТВ Станция Бейсик — самая базовая модель, есть ещё просто Яндекст ТВ Станция ТВ Станция Про, но это уже совсем другие модели, и функционально, и, конечно же, по качеству экрана.
- Огромный экран
- Хорошая цветопередача «на глаз»
- Инпут-лаг подойдёт для игр (в режиме SDR)
- Встроенная «Алиса»
- Нет антенного входа
- Плохой HDR
- Максимальная частота обновления — 60 Гц
- Яндекс.Станция за 65 тысяч, которая не отображает часы