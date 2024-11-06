Телевизоры
Опубликовано 06 ноября 2024, 10:00
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Первый не рекламный обзор младшего Яндекс-телевизора «ТВ Станция Бейсик»

Неплохая модель, но китайские телики общей юрисдикции по качеству экрана не превзошла
Обозреваемый сегодня гаджет похож на телевизор, но не является им в полной мере. Носит почти такое же имя, как «умные» колонки Яндекс, но при этом и от них немало отличается. Что же это на самом деле и кому это нужно?
Первый не рекламный обзор младшего Яндекс-телевизора «ТВ Станция Бейсик»
© Ferra.ru
8
/10
Оценка по версии Ferra
Яндекс ТВ Станция Бейсик

Внешний вид

«Яндекс ТВ Станция Бейсик» — это такой гибрид телевизора и умной колонки, но с небольшими нюансами. Прежде всего, здесь нет антенного входа: только два USB 2.0, три HDMI 2.1, поддержка Wi-Fi, сетевой вход, выход на наушники 3,5-мм, ну и и оптический аудиовыход.

Порты и разъёмы

Порты и разъёмы

© Ferra.ru

И это всё. Тут нет аналоговых входов под старые «тюльпаны», нет PCMCIA слота (для CAM-модуля спутникового ТВ), ну и, как я уже сказал, отсутствует антенный вход.

Лично для меня это скорее облегчение: в Яндекс ТВ Станции Бейсик есть всё, что мне нужно от телевизора и нет ничего из того, чем я в современных телевизорах не пользуюсь. Ну ладно, оптический выход для меня тоже немножко лишний, но при желании я могу найти ему применение.

Яндекс ТВ Станция Бейсик

Яндекс ТВ Станция Бейсик

© Ferra.ru

Как смотреть «зомбоящик» без антенны, я расскажу чуть ниже, а пока закончим с внешностью.

У меня на тестировании — 65-дюймовая модель, самая большая. Вместе с подставкой мы получаем довольно внушительные габариты и массу свыше 14 кг, однако с установкой ТВ я справился самостоятельно, в одиночку, с моим-то ростом 177 см.

Внизу по центру — диодная полоска, выполняющая роль индикатора даже когда экран ТВ выключен

Внизу по центру — диодная полоска, выполняющая роль индикатора даже когда экран ТВ выключен

© Ferra.ru

Яндекс ТВ Станция может стоять как на ножках из комплекта, так и подвешиваться на кронштейн VESA 400x300.

Отверстия под крепление на стену по формату 400х300

Отверстия под крепление на стену по формату 400х300

© Ferra.ru

Сразу скажу для тех, кто ни разу в жизни не видел 65-дюймовый телевизор — фотографии не передают всей его внушительности. По длинной стороне телевизор почти совпадает с шириной моей кровати: 144,6 см у Яндекс ТВ Стании, 160 см — спальное место у кровати.

Яндекс ТВ Станция Бейсик 65'' в сравнении с двуспальной кроватью 200х160

Яндекс ТВ Станция Бейсик 65'' в сравнении с двуспальной кроватью 200х160

© Ferra.ru

Рамки ТВ достаточно узкие при том, что модель относительно бюджетная (по тысяче рублей за дюйм диагонали). В нижней части, по центру, еле-виднеется логотип «Яндекс», а под ним — зона подсветки. Ещё ниже, как бы под днищем, также находится ползунок, физически (во всяком случае, твак заявляет производитель) отключающий микрофоны. Об этом тоже чуть ниже.

Экран

Яндекс ТВ Станции в зависимости от диагонали имеют слегка разные по характеристикам экраны. Поскольку я тестировал 65-дюймовую модель — буду говорить именно о ней, но учтите, что чем меньше диагональ — тем дешевле дисплейная матрица (особенно в телевизорах менее 55").

Игры с Nintendo Switch на экране Яндекс ТВ Станции выглядят шикарно

Игры с Nintendo Switch на экране Яндекс ТВ Станции выглядят шикарно

© Ferra.ru

Например, только для 65-дюймовой Станции заявлена яркость 400 кд/м2, у остальных и того ниже. Измеренная яркость колориметром составила при этом 366 кд/м2. Так-то это не особо много, учитывая поддержку HDR, но если не уповать на HDR и использовать SDR контент, как ни странно, более чем достаточно в моём случае. Но у меня и солнце в окно никогда не светит.

Максимальная частота обновления экрана — 60 Гц, поэтому от входов HDMI 2.1 толку особо нет — вы не получите 4K/120 Гц, да и FHD/120 Гц тоже (что возможно даже на HDMI 2.0b). Максимум — 4K 60 Гц.

Хорошая новость же состоит в том, что у телевизора достаточно низкий инпут-лаг (задержка отображения) в SDR-режиме. Я поиграл на подключённых игровых консолях в сложные платформеры, требующие моментальной реакции — и не заметил каких-то проблем с вводом. Но если перейти в HDR — то играть уже станет совсем некомфортно. Грубый тест замера инпут-лага в SDR режиме показал значение 23-25 мс, что хоть и выше современных стандартов игровых телевизоров (9–15 мс), но всё ещё в рамках разумного.

Что же касается HDR, то хотя номинально он здесь поддерживается, включать его я не рекомендую ни в играх, ни в фильмах. Лично я считаю, что нормальный HDR возможен только на OLED-матрицах, но даже если рассматривать другие варианты — яркость должна быть не ниже 600–800 кд/м2, а разрядность матрицы должна быть 10 бит (три канала цвета — красный, зелёный, синий — каждый по 10 бит). Здесь же используется более дешёвый вариант — 8 бит + FRC. Это технология получения 10-битного цвета на 8-битных матрицах, когда один и тот же пиксель быстро-быстро моргает двумя цветами, и таким образом глаз видит некий усреднённый цвет. Да, так можно получить больше оттенков, но яркости это только вредит, а HDR — это не только и даже не столько про цвет, сколько про яркость.

Углы обзора — до 178 градусов

Углы обзора — до 178 градусов

© Ferra.ru

VA-матрицы у многих вызывают сомнения в углах обзора — мол, посмотришь чуть под углом, и уже всё блёклое. Что ж, тут я ничего подобного не заметил, вы сами можете убедиться по этому видео:

Последний момент — равномерность подсветки, которую лучше всего продемонстрировать с помощью фотографии заливки серого (50% белого) экрана:

Равномерность подсветки не ахти, но заметно это только на сером фоне

Равномерность подсветки не ахти, но заметно это только на сером фоне

© Ferra.ru

Скажете: ужас-ужас? Не соглашусь. Да, неровненько, но у меня даже OLED-телевизор LG этим страдает, хоть и не в такой степени. В любом случае, заметно это только на сером, и только при яркости ниже 50%.

Звук

Как ни странно, звук у Яндекс ТВ Станции Бейсик тоже довольно приличный для относительно бюджетной модели. Здесь используются стереодинамики без сабвуфера общей мощностью 30 Вт (у большинства конкурентов — 20 Вт). Для комнаты 15 квадратных метров я ставлю громкость на значении 22–25, редко выше — мне хватает, но я не фанат супер-громкого прослушивания контента, мне и в кинотеатрах иногда бывает некомфортно.

В любом случае, запас громкости приличный (у настройки громкости значения от 0 до 100), качество звука — приемлемое, даже прослушиваются какие-то басы. В меню есть настройка «пространственный звук», но мне такие штуки обычно не нравится, и Яндекс ТВ Станция не стала исключением.

Функции

Ну а теперь давайте разберёмся с главным — что же это за зверь такой, и что умеет этот телевизор?

Как я уже сказал, Яндекс ТВ Станция Бейсик — это гибрид телевизора и умной колонки. От телевизора тут всё, кроме антенны, а от умной колонки — встроенный голосовой помощник «Алиса» и микрофоны, которые слушают всё вокруг. Именно их можно физически отключать переключателем в нижней части корпуса по центру экрана.

Первый не рекламный обзор младшего Яндекс-телевизора «ТВ Станция Бейсик»
© Ferra.ru

Если у вас уже была когда-то Яндекс.Станция, то вы представляете и на что способна Яндекс ТВ Станция — по сути, тут всё то же самое. Устройство может управлять вашим умным домом, отвечать на разные вопросы (типа какая сегодня погода или как проехать в Бирюлёво). Единственное, чего эта Яндекс ТВ Станция не может — показывать часы. То есть, часы могут отображаться на заставке, но т.к. у нас тут не OLED, то подсвечивать придётся весь 65" экран — а это приличное такое энергопотребление, да и ночью неудобно. Было бы, конечно, супер, если бы где-то в рамку были встроены хотя бы классические электронные часы с LED-индикаторами.

Пульт от Яндекс ТВ Станции

Пульт от Яндекс ТВ Станции

© Ferra.ru

И стоит уточнить, что современная модель Яндекс ТВ Станции, 2024 модельного года, остаётся Яндекс.Станцией даже когда телевизор выключен (но подключён к розетке, разумеется). Устройство вас слушает, реагирует подсветкой, отвечает голосом из динамиков — и всё при выключенном экране. Выглядит немного жутковато поначалу, но к этому быстро привыкаешь.

Ну а как телевизор, Яндекс ТВ Станция — это типичный ТВ на Android, только без Google-сервисов. По факту, это «форк» ОС Android TV под названием YaOS X. Магазин приложений тут свой, но многие доступные на Android TV приложения доступны и здесь, в том числе и ТВ-каналы, где и можно смотреть этого вашего Киселёва, если вам так хочется.

Каталог фильмов

© Ferra.ru

Дополнительные приложения можно устанавливать из каталога «Приложения» в главном меню, но в принципе, можно поставить и какое-то стороннее APK. Я например скачал APK установщика APKMirror с их официального сайта, закинул на флешку, флешку подключил к телевизору, и с помощью встроенного менеджера файлов установил — появилась возможность устанавливать пакеты APKMirror. Аналогично можно проделать и с RuStore, он уже существует в варианте под Android TV, с поддержкой горизонтального отображения и управлением с помощью ТВ-пульта.

Но это, конечно, не очень привычная возня для типового покупателя телевизора. Нужно выдавать разрешения приложениям на установку, на доступ к файловой системе, причём, иногда это нужно делать именно из системных настроек. Это легко и доступно с пульта, но нужно ковыряться, не всем такое по душе.

По умолчанию предполагается, что с помощью Яндекс ТВ Станции пользователь будет смотреть кино и сериалы (есть каталог), слушать музыку (так же), ну и может быть играть в Яндекс Игры — их лаунчер ставится через каталог «Приложения».

Поиск приложений и контента возможен как через голосовой ввод (микрофоны есть и в пульте, и в самом телевизоре), так и с помощью ввода букв на виртуальной клавиатуре, управляя пультом.

Благодаря умному помощнику (Алисе) контент можно искать и сразу в приложениях: например, я без проблем нашёл свой YouTube-канал просто попросив Алису показать видео с такого-то канала. Но когда я позже уточнил найти канал в VK Play, Яндекс ТВ Станция зачем-то открыла этот же канал на Rutube, хотя на VK Play он тоже есть. Это такая особая борьба Яндекса против VK в алгоритмах голосового помощника?

На запрос «Покажи Терминатора» ТВ Станция выдала подборку фильмов:

Результат голосового запроса «Алиса, покажи Терминатора»

Результат голосового запроса «Алиса, покажи Терминатора»

© Ferra.ru

В принципе, голосом можно и приложения запускать. Правда, управлять внутри приложений придётся уже пультом:

Результат голосового запроса «Алиса, запусти VLC»

Результат голосового запроса «Алиса, запусти VLC»

© Ferra.ru

Конкуренты

Янлдекс ТВ Станция Бейсик 65''TCL 65C645Sber Телевизор SDX-65U4125 65"
Разрешение3840х2160 пикс.3840х2160 пикс.3840х2160 пикс.
Тип матрицыVAQLEDVA
Максимальная частота обновления60 Гц120 Гц60 Гц
Тип подсветкиDirect LEDDirect LEDDirect LED
HDRHDR10HDR10, Dolby VisionHDR10
Заявленная яркость400 кд/м2450 кд/м2400 кд/м2
Контрастность5000:16000:16000:1
Операционная системаYaOS XGoogle TVСалют ТВ
Голосовой помощникАлисаGoogle AssistantСалют
Память (ОЗУ, накопитель)2/32 Гбайт2/16 Гбайт2/8 Гбайт
Сеть802.11ac + Ethernet802.11ac + Ethernet802.11ac + Ethernet
Мощность звука30 Вт20 Вт20 Вт
Сабвуфернетнетнет
USB2x USB 2.02x USB 2.02x USB 2.0
HDMI3x HDMI 2.1HDMI 2.1, HDMI 2.0, HDMI 1.43x HDMI 2.1
ТВ тюнернетда, антенный входда, антенный вход
Габариты с подставкой144,6х90,1х32,9 см144,6х88х35,2 см144,5х88,7х30,8 см
Габариты без подставки144,6х84,4х8,3 см144,6х83,3х8,1 см144,6х83,2х9,4 см
Масса14,3 кг15,4 кг17,3 кг
Потребляемая мощность210 Вт230 Вт230 Вт
Крепление VESA400x300300х300500х200
Цена65 тысяч рублей65 тысяч рублей65 тысяч рублей

Sber Телевизор SDX-65U4125

Sber Телевизор SDX-65U4125

Sber Телевизор SDX-65U4125

© Sber Devices

Прямой конкурент из мира «умных» телевизоров — вариант от Сбера. Схожая VA матрица, тоже 4K, и так же ограниченная на 60 Гц. Чуть выше энергопотребление (230 Вт против 210 Вт), аналогичный набор портов, но присутствует антенный вход. Выше заявленная контрастность, плюс больший вес, а потому и другое крепление на кронштейн. Из минусов: мало встроенной памяти (не то, чтобы она сильно нужна, но всё-таки из 16 ГБ вам будет доступно чуть больше 10 ГБ, Android кушает много).

TCL 65C645

TCL 65C645

TCL 65C645

© TCL

Конкурент от TCL — это уже полноценный телевизор в первую очередь, хоть и на Android TV. Чуть выше заявленная яркость и контрастность, но главное — частота обновления уже 120 Гц. Правда, даже по входу HDMI 2.1 (он здесь один) вы не получите 120 Гц в разрешении 4K, максимум — 1440p/120 Гц.

Итого

Яндекс ТВ Станция Бейсик — довольно интересный гибрид телевизора и Яндекс.Станции, в котором не хватает только одного: часов, которые отображались бы даже при выключенном экране. Впрочем, кто-то ещё скажет, что не хватает антенны (не я), но тут уж извините, что есть — то есть.

Конечно, цена в 65 тысяч рублей не ощущается доступной, но ещё раз — я говорю о 65-дюймовой диагонали. Собственно, у прямых конкурентов без всяких скидок и акций цена ровно такая же, хотя не отрицаю, что по картинке они могут быть лучше (особенно TCL, где всё же QLED, выше яркость/контрастность и есть поддержка 120 Гц).

Стартовая цена на линейку Яндекс ТВ Станций Бейсик начинается с 35 тысяч рублей за 43’’ модель (32 тысячи по скидке на момент написания этих слов) — это уже более подъёмный вариант, но и матрица там хуже, чем у 65-дюймовой.

Если вы хотели себе «просто телевизор» для просмотра кино/сериалов, вам не важна антенна, но важен огромный экран — Яндекс ТВ Станция Бейсик вам подойдёт, дисплей и звук тут нормальные, система не тормозит и не зависает в работе. Если вы играете на Nintendo Switch, PS4 или первом поколении Xbox One, где не критична поддержка HDR или 120 Гц — тоже.

Для Xbox Series X или PlayStation 5 лучше рассмотреть более дорогие модели (и не смотрите на конкурента от TCL — там HDMI 2.1 «не настоящий»).

Но если попытаться ответить на вопрос: нужна ли встроенная в телевизор «Алиса», то тут всё сложнее. С одной стороны, никто не мешает купить телевизор и ещё и колонку вдобавок: Яндекс.Станция Лайт 2 стоит 6000 рублей и умеет отображать часы. С другой, лично я всегда голосую за меньшее количество проводов и меньшую захламлённость квартиры цифровыми штуковинами, если есть возможность взять 2-в-1.

Да, Яндекс ТВ Станция позволяет запускать контент голосовыми командами, но вообще это умеет любой телевизор с Android TV, здесь разница в том, что микрофоны встроены не только в пульт, но и в сам телевизор. Разве что вы привыкли именно к «Алисе», ну и правды ради, она действительно умнее, чем Google Assistant, и лучше заточена под русскоязычного пользователя.

Кстати, ТВ Станция Бейсик — самая базовая модель, есть ещё просто Яндекст ТВ Станция ТВ Станция Про, но это уже совсем другие модели, и функционально, и, конечно же, по качеству экрана.

8
/10
Оценка по версии Ferra
Яндекс ТВ Станция Бейсик
Плюсы
  • Огромный экран
  • Хорошая цветопередача «на глаз»
  • Инпут-лаг подойдёт для игр (в режиме SDR)
  • Встроенная «Алиса»
Минусы
  • Нет антенного входа
  • Плохой HDR
  • Максимальная частота обновления — 60 Гц
  • Яндекс.Станция за 65 тысяч, которая не отображает часы