Первый не рекламный обзор младшего Яндекс-телевизора «ТВ Станция Бейсик»

Например, только для 65-дюймовой Станции заявлена яркость 400 кд/м2, у остальных и того ниже. Измеренная яркость колориметром составила при этом 366 кд/м2. Так-то это не особо много, учитывая поддержку HDR, но если не уповать на HDR и использовать SDR контент, как ни странно, более чем достаточно в моём случае. Но у меня и солнце в окно никогда не светит.

Максимальная частота обновления экрана — 60 Гц, поэтому от входов HDMI 2.1 толку особо нет — вы не получите 4K/120 Гц, да и FHD/120 Гц тоже (что возможно даже на HDMI 2.0b). Максимум — 4K 60 Гц.

Хорошая новость же состоит в том, что у телевизора достаточно низкий инпут-лаг (задержка отображения) в SDR-режиме. Я поиграл на подключённых игровых консолях в сложные платформеры, требующие моментальной реакции — и не заметил каких-то проблем с вводом. Но если перейти в HDR — то играть уже станет совсем некомфортно. Грубый тест замера инпут-лага в SDR режиме показал значение 23-25 мс, что хоть и выше современных стандартов игровых телевизоров (9–15 мс), но всё ещё в рамках разумного.

Что же касается HDR, то хотя номинально он здесь поддерживается, включать его я не рекомендую ни в играх, ни в фильмах. Лично я считаю, что нормальный HDR возможен только на OLED-матрицах, но даже если рассматривать другие варианты — яркость должна быть не ниже 600–800 кд/м2, а разрядность матрицы должна быть 10 бит (три канала цвета — красный, зелёный, синий — каждый по 10 бит). Здесь же используется более дешёвый вариант — 8 бит + FRC. Это технология получения 10-битного цвета на 8-битных матрицах, когда один и тот же пиксель быстро-быстро моргает двумя цветами, и таким образом глаз видит некий усреднённый цвет. Да, так можно получить больше оттенков, но яркости это только вредит, а HDR — это не только и даже не столько про цвет, сколько про яркость.