Как мы улучшили графику World of Tanks Blitz для современных смартфонов и планшетов

Около года назад в World of Tanks вышел апдейт, в котором появилось сразу несколько заметных графических улучшений: откат стволов орудий, следы попаданий по технике, следы от гусениц, динамические тени, мягкие частицы и мягкие границы воды для всех платформ. Некоторые из них полезны, если смотреть с геймплейной точки зрения (следы попаданий), другие сделали игровое окружение красивее.

Еще до релиза обновления 7.0 в студии началась работа над следующим пакетом апгрейдов графики и используемых технологий, и в версии 8.0 эти доработки были представлены.