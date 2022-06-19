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Стихи
Учёные объяснили, почему людям так нравятся стихи
Наука и технологии
18:58 | 19 июня, 2022
Российский разработчик научил нейросеть подбирать стихи к селфи
Приложения
23:33 | 13 апреля, 2017
Нейросеть Яндекса помогла записать альбом «Нейронная оборона» в стиле Летова
Наука и технологии
16:35 | 28 июня, 2016
Яндекс научил Автопоэта сочинять стихи из новостей
Наука и технологии
15:15 | 01 апреля, 2016
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