Учёные объяснили, почему людям так нравятся стихи

Как пояснила исследовательница, следуя нейробиологическому объяснению феномена метафор, она использовала склонность человеческого организма воспринимать язык на сенсомоторном уровне при внимательном чтении. «Эта черта позволяет нам физически ощущать слова, которые мы читаем», — добавила Кикас. По сути, используя концепции нейронауки, исследовательница оценила эмоциональные ощущения и аналитические представления, возникающие при чтении стихов.

Кикас заявила, что ощущения, вызванные словами, можно считать признаком единством чтеца и слова. Исследовательница подчёркивает, что это может произойти только в том случае, если осознаётся множественность ощущений и смыслов, возникающих при чтении.