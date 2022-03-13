"А как бегать": социальная сеть для спортсменов Strava приостановила работу на территории России и Беларуси

Майкл Хорват, соучредитель и генеральный директор Strava, заявил в пресс-релизе, что его компания "всегда была платформой, которая объединяет спортсменов благодаря силе сообщества", которое, видимо, и потребовало блокировки сервиса.

Strava также запустила программу Ukraine Relief Challenge, в рамках которой пользователям предлагается преодолеть расстояние в пять километров, чтобы получить специальный значок, что является своеобразной рекламой по поощрению пожертвований в Международный Красный Крест.

Ранее генпрокуратура РФ заявила, что в Instagram «распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием». Поэтому Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram, что произойдет уже 14 марта.