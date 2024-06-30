Акции соцсети Трампа подскочили после дебатов с Байденом

Правда, рост TMTG оказался мимолетным, так как позже акции упали на 6 %. Аналитики связывают эти колебания с победой Трампа на дебатах, где, согласно опросам CNN, большинство посчитало его победителем.

Последствия дебатов вызвали обеспокоенность демократов: обсуждение выступления Байдена вызвало внутреннее беспокойство и спекуляции о возможных изменениях в кандидатуре на предстоящих выборах, пишут американские СМИ.

Ранее Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, хпервые известные биткоин-миллиардерыъ(https://www.ferra.ru/news/techlife/tramp-poluchil-usd2-mln-ot-pervykh-izvestnykh-bitkoin-milliarderov-23-06-2024.htm), поддержали Трампа, и вложились в его предвыборную кампанию. Они пожертвовали около 15,47 BTC (с каждого) на кампанию Трампа, параллельно критикуя "борьбу Байдена с криптовалютой".