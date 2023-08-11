Активисты добились удаления 10 «небезопасных» приложений из App Store

Активисты добились удаления 10 «небезопасных» приложений из App StoreА где объективность
Газета New York Times пролила свет на проблему, с которой столкнулась компания Apple в App Store, и на то, как родители решают ее. В центре внимания - «App Danger Project», сайт, использующий машинный алгоритм для «помощи родителям». Интересно, что их силами из магазина приложений уже был удален некоторый контент.
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Сайт предлагает список приложений, отмеченных как «опасные» на основе отзывов, с акцентом на те, которые представляют потенциальную опасность для детей. В настоящее время проект выявил 182 таких приложения в магазинах Apple App Store и Google Play Store, из них 146 - на платформе Apple. На сайте также представлен инструмент для поиска приложений и анализа отзывов, в которых упоминаются признаки эксплуатации детей. При этом этот список не отличается объективностью. Так, в нем можно найти Snapchat, популярную на Западе соцсеть.
Компания Apple отреагировала на проект App Danger Project, удалив из своего магазина 10 приложений, однако не сообщила их названия и причины удаления.
Подробнее о проекте вы можете прочитать в источнике.