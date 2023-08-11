Активисты добились удаления 10 «небезопасных» приложений из App Store

Сайт предлагает список приложений, отмеченных как «опасные» на основе отзывов, с акцентом на те, которые представляют потенциальную опасность для детей. В настоящее время проект выявил 182 таких приложения в магазинах Apple App Store и Google Play Store, из них 146 - на платформе Apple. На сайте также представлен инструмент для поиска приложений и анализа отзывов, в которых упоминаются признаки эксплуатации детей. При этом этот список не отличается объективностью. Так, в нем можно найти Snapchat, популярную на Западе соцсеть.

Компания Apple отреагировала на проект App Danger Project, удалив из своего магазина 10 приложений, однако не сообщила их названия и причины удаления.

Подробнее о проекте вы можете прочитать в источнике.