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15:00, 11 августа 2023
1 мин.

Активисты добились удаления 10 «небезопасных» приложений из App Store

А где объективность

Газета New York Times пролила свет на проблему, с которой столкнулась компания Apple в App Store, и на то, как родители решают ее. В центре внимания - «App Danger Project», сайт, использующий машинный алгоритм для «помощи родителям». Интересно, что их силами из магазина приложений уже был удален некоторый контент.

Активисты добились удаления 10 «небезопасных» приложений из App Store

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Сайт предлагает список приложений, отмеченных как «опасные» на основе отзывов, с акцентом на те, которые представляют потенциальную опасность для детей. В настоящее время проект выявил 182 таких приложения в магазинах Apple App Store и Google Play Store, из них 146 - на платформе Apple. На сайте также представлен инструмент для поиска приложений и анализа отзывов, в которых упоминаются признаки эксплуатации детей. При этом этот список не отличается объективностью. Так, в нем можно найти Snapchat, популярную на Западе соцсеть.

Компания Apple отреагировала на проект App Danger Project, удалив из своего магазина 10 приложений, однако не сообщила их названия и причины удаления.

Подробнее о проекте вы можете прочитать в источнике.

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