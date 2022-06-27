AliExpress решил «раскаяться» за бан Qiwi и снизил курс доллара до 57 рублей

AliExpress решил «раскаяться» за бан Qiwi и снизил курс доллара до 57 рублейПочти по курсу ЦБ
Если вы забыли, напомним. До недавнего времени существовала лазейка, которая позволяла покупать товары в приложении AliExpress напрямую долларами с Qiwi-кошелька. Так получалось выгоднее, чем оплачивать банковской картой: в этом случае шла конвертация по не самому выгодному курсу. Однако недавно лавочку прикрыли. Ferra подробно писала об этом тут.
Сегодня же пользователи заметили, что курс доллара на AliExpress снизился до 57,75 рублей. При этом ещё утром он составлял 59,64 рубля, а 26 июня — и вовсе 64,66 (при том, что курс ЦБ составлял примерно 54 рубля).
Можете проверить данные сами при переходе на товарную позицию номиналом ровно в $1 на маркетплейсе.
Отметим, что курс актуален на момент написания новости, мы не знаем, какие изменения будут в дальнейшем.