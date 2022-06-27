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AliExpress решил «раскаяться» за бан Qiwi и снизил курс доллара до 57 рублей

Почти по курсу ЦБ
Пользователи заметили, что курс доллара на AliExpress снизился до примерно 57,5 рубля. Так он стал ближе к курсу ЦБ и Qiwi. Неужели реабилитация за недавний бан этой платёжной системы?
AliExpress решил «раскаяться» за бан Qiwi и снизил курс доллара до 57 рублей

Если вы забыли, напомним. До недавнего времени существовала лазейка, которая позволяла покупать товары в приложении AliExpress напрямую долларами с Qiwi-кошелька. Так получалось выгоднее, чем оплачивать банковской картой: в этом случае шла конвертация по не самому выгодному курсу. Однако недавно лавочку прикрыли. Ferra подробно писала об этом тут.

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Сегодня же пользователи заметили, что курс доллара на AliExpress снизился до 57,75 рублей. При этом ещё утром он составлял 59,64 рубля, а 26 июня — и вовсе 64,66 (при том, что курс ЦБ составлял примерно 54 рубля).

Можете проверить данные сами при переходе на товарную позицию номиналом ровно в $1 на маркетплейсе.

AliExpress решил «раскаяться» за бан Qiwi и снизил курс доллара до 57 рублей

Отметим, что курс актуален на момент написания новости, мы не знаем, какие изменения будут в дальнейшем.

Источник:AliExpress
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