AliExpress решил «раскаяться» за бан Qiwi и снизил курс доллара до 57 рублей

Сегодня же пользователи заметили, что курс доллара на AliExpress снизился до 57,75 рублей. При этом ещё утром он составлял 59,64 рубля, а 26 июня — и вовсе 64,66 (при том, что курс ЦБ составлял примерно 54 рубля).

Можете проверить данные сами при переходе на товарную позицию номиналом ровно в $1 на маркетплейсе.