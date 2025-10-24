Приложения
Опубликовано 24 октября 2025, 12:45
1 мин.

Amazon выдаст своим курьерам умные очки с ИИ

Для ускорения доставки
Amazon представила проект умных очков с ИИ, созданных специально для курьеров. Очки используют камеры и технологии компьютерного зрения, чтобы распознавать окружающую обстановку. Таким образом они будут помогать водителям доставлять посылки “быстрее и безопаснее”, пишут СМИ.
Amazon выдаст своим курьерам умные очки с ИИ

© Amazon

После того как водитель паркует машину, очки автоматически включаются и показывают список нужных посылок прямо на встроенном дисплее в линзе. Устройство подсказывает, какую коробку нужно взять, и даже проверяет, не ошибся ли водитель. Далее очки показывают пошаговую навигацию до адреса, предупреждают о возможных препятствиях и помогают ориентироваться в сложных местах, например в многоэтажках.

Курьеры могут использовать очки для фиксации “доказательства доставки”, без необходимости доставать телефон. Устройство подключено к специальному жилету с контроллером и кнопкой экстренного вызова, а также оснащено сменным аккумулятором для работы весь день. При необходимости можно установить линзы с диоптриями.

Amazon утверждает, что использование очков помогает водителям сэкономить до 30 минут за смену.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#очки
,
#доставка
,
#Amazon