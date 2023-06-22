Android начнет помечать чаты с улучшенным протоколом, который Apple вводить не хочет

Он размещается в правом нижнем углу аватаров профилей для RCS-переписки, как групповой, так и индивидуальной. Этот шаг облегчает пользователям идентификацию бесед с поддержкой RCS без необходимости открывать каждую беседу по отдельности.

Google активно ассоциирует логотип приложения с RCS для улучшения брендинга и уточнения различий между RCS и SMS/MMS.