Android начнет помечать чаты с улучшенным протоколом, который Apple вводить не хочет

Android начнет помечать чаты с улучшенным протоколом, который Apple вводить не хочетЧто часто становилось темой для шуток со стороны Google
Google внедряет в приложение «Сообщения» ярлык для маркировки чатов RCS (Rich Communication Services). Ярлык представляет собой упрощенную версию логотипа приложения с оформлением Dynamic Color, подстраивающийся под цвет основных обоев.
Он размещается в правом нижнем углу аватаров профилей для RCS-переписки, как групповой, так и индивидуальной. Этот шаг облегчает пользователям идентификацию бесед с поддержкой RCS без необходимости открывать каждую беседу по отдельности.
Google активно ассоциирует логотип приложения с RCS для улучшения брендинга и уточнения различий между RCS и SMS/MMS.
В настоящее время функция тестируется в бета-версии Google Messages.
Ранее Google поиздевалась над iPhone в новой рекламе смартфонов Pixel, где также было высмеяно нежелание «яблочников» принять протокол RCS.