Apple добавит в свое новостное приложение... кроссворды

Apple добавит в свое новостное приложение... кроссвордыНу с такой конкуренцией газетам ничего не сделать
Начиная с iOS 17 в приложение Apple News будут интегрированы кроссворды. Они будут доступны подписчикам Apple News+ и Apple One. Хотя iOS 17 в настоящее время доступна только в виде бета-версии для разработчиков, читатель 9to5Mac поделился снимком предстоящих кроссвордов.
Хотя доступ к бета-версии кроссвордов на данный момент ограничен, читатель таким образом помог остальным людям хотя бы выяснить внешний вид нового функционала.
Так что если у вашей бабушки/любого пожилого родственника iPhone, который поддерживает iOS 17, им эта функция определенно понравится.
При этом ранее Microsoft расширила доступность поисковика Bing с чат-ботом ChatGPT от OpenAI. Теперь на iOS появились новые виджеты, «предоставляемые» самим приложением. Так что, чтобы воспользоваться возможностями нейросети, можно не заходить в само приложение.