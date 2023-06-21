Apple добавит в свое новостное приложение... кроссворды

Так что если у вашей бабушки/любого пожилого родственника iPhone, который поддерживает iOS 17, им эта функция определенно понравится.

При этом ранее Microsoft расширила доступность поисковика Bing с чат-ботом ChatGPT от OpenAI. Теперь на iOS появились новые виджеты, «предоставляемые» самим приложением. Так что, чтобы воспользоваться возможностями нейросети, можно не заходить в само приложение.