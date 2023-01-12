Apple подробно объяснит, почему российские приложения удаляются из App Store

В магазине App Store компании Apple действуют очень строгие правила, и это приводит к тому, что многие приложения удаляются оттуда за разне нарушение. Однако компания также запрещает приложения из своего магазина по просьбе правительств некоторых стран, и это беспокоит активистов.

Например, в 2020 году из китайского App Store было удалено 30 000 приложений в соответствии с “местными правилами”, а в прошлом году Apple удалила достаточное количество крупных приложений из российского App Store, что заставило активистские организации, такие как Azzad Asset Management, призвать Apple к большей прозрачности.

FT утверждает, что Apple теперь будет сообщать, сколько приложений было удалено из App Store, были ли эти удаления из-за нарушения закона, и согласилась ли Apple с этим. Компания также сообщит своим инвесторам, сколько приложений было удалено за нарушение правил App Store в каждой стране.