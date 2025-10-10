Apple покажет трансляции баскетбольных матчей в уникальном VR-формате

Опубликовано 10 октября 2025, 17:201 мин.
Apple покажет трансляции баскетбольных матчей в уникальном VR-форматеВ «иммерсивном» виде
Apple объявила, что шлем Vision Pro получит новые «иммерсивные» трансляции к сезону НБА. Пользователи смогут смотреть живые игры Los Angeles Lakers в формате Apple Immersive Video. Этот формат якобы создаст ощущение нахождения прямо на площадке. Apple обещает уникальные ракурсы и впечатления, которые «невозможно» получить при обычной трансляции, пишут СМИ.
© Apple
До этого библиотека Vision Pro включала краткометражные фильмы, концерты Metallica и материалы с NBA All-Star Weekend 2024, но это будут первые живые спортивные события.
Первый матч Lakers в Immersive Video станет доступен в начале следующего года через приложения NBA и Spectrum SportsNet. Полное расписание игр компания обещает объявить осенью. Для просмотра потребуется обновление visionOS 26 на шлеме.