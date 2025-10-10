Apple покажет трансляции баскетбольных матчей в уникальном VR-формате

До этого библиотека Vision Pro включала краткометражные фильмы, концерты Metallica и материалы с NBA All-Star Weekend 2024, но это будут первые живые спортивные события.

Первый матч Lakers в Immersive Video станет доступен в начале следующего года через приложения NBA и Spectrum SportsNet. Полное расписание игр компания обещает объявить осенью. Для просмотра потребуется обновление visionOS 26 на шлеме.