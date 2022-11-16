Приложения
17:11, 16 ноября 2022
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Бесконтактная оплата SberPay вновь работает

Осталось обновить приложение

Возрадуйтесь, пользователи Android. Потому что для вас вновь заработала бесконтактная оплата через смартфон SberPay. Правда, с определенными нюансами, но решить которые уж точно не в силах Сбера. Санкции они такие.

Бесконтактная оплата SberPay вновь работает

Вот только платить так можно только картами “Мир”, которые выпустил Сбер. Для этого дополнительных приложений устанавливать не требуется. Просто привяжите свою карту к SberPay через приложение, разблокируйте телефон и поднести его к терминалу.

"Понадобится последняя версия СберБанк Онлайн 14.5 на вашем Android. После обновления приложения авторизуйтесь в нём, а затем перезапустите, чтобы воспользоваться оплатой SberPay", – пишет Сбер.

Ранее в SberPay добавили новые сервисы бесконтактной оплаты телефоном — “Плати QR” и биометрическую систему “Оплата одним взглядом”.

Источник фото:Сбер
Источник:Сбер
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