Бесконтактная оплата SberPay вновь работает

Вот только платить так можно только картами “Мир”, которые выпустил Сбер. Для этого дополнительных приложений устанавливать не требуется. Просто привяжите свою карту к SberPay через приложение, разблокируйте телефон и поднести его к терминалу.

"Понадобится последняя версия СберБанк Онлайн 14.5 на вашем Android. После обновления приложения авторизуйтесь в нём, а затем перезапустите, чтобы воспользоваться оплатой SberPay", – пишет Сбер.

Ранее в SberPay добавили новые сервисы бесконтактной оплаты телефоном — “Плати QR” и биометрическую систему “Оплата одним взглядом”.