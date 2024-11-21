Бета-версия Google Drive стала доступна для Windows на Arm

Скачать бета-версию можно по прямой ссылке, но для установки требуется Windows 11 и Microsoft WebView2. Этот релиз является важным шагом для ПК на базе Snapdragon, сокращая тот самый неприятный «разрыв» в программной совместимости с устройствами на базе архитектуры x86, пишут СМИ.

Google Drive присоединился к таким приложениям, как Chrome, который поддерживает Arm с января, а также Adobe Premiere Pro и Blender, выпустившим нативные версии в этом году. Тем не менее, многие приложения по-прежнему зависят от эмулятора Prism.