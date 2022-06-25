Блогер пожаловался на списание «Тинькофф банком» его заработка с YouTube

Недавно «Тинькофф банк» ввёл правила, по которым все входящие SWIFT-переводы менее $200 будут списываться в пользу банка в качестве уплаты комиссии. Трушин утверждает, что у него списали 12 тысяч рублей (около $250).

В поддержке банка заявили, что деньги поступили на рублёвый счёт, поэтому долларовый перевод был сконвертирован в рубли. Из-за этого учитывалась рублёвая комиссия, которая составляет 15 тысяч.

Ранее «Тинькофф банк» сильно раскритиковали за новые комиссии в соцсетях. Другая блогерша Инна Таранина рассказала, что банк аналогичным образом списал весь её заработок от роликов на YouTube.