Браузер Chrome перестал работать на смартфонах ASUS после обновления

Кроме того, возникли проблемы с пользовательскими вкладками. При этом, что интересно, у некоторых пользователей баг проявился и с другими приложениями Google. Так на устройствах Zenfone max Pro M1, Zenfone max Pro M2 после обновления до Chrome 83 перестало работать большинство приложений.

Техническая поддержка Google уже пытается разобраться с ситуацией. Пока не готов патч, пользователям советуют удалить все ранее установленные обновления Chrome из Play Store и обновить браузер.

Стоит отметить, что в Chrome 83 появилась поддержка защищённого протокола DNS-over-HTTPS (DoH).