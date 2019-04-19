Burger King начал раздавать криптовалюту ВКонтакте

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России стала партнёром «ВКонтакте». С 18 апреля каждый, кто сделает покупку в ресторане, имеет возможность получить коины для игры VK Coin. Сделать это можно, отсканировав QR-код на чеке через приложение VK Coin. Получить таким образом можно 100 тысяч единиц цифровой валюты.

Как заявили представители Burger King, этим шагом компания открыла новый вид «майнинга» криптовалюты. Пресс-служба «ВКонтакте», в свою очередь, рассказала, что ведёт переговоры о запуске подобной партнёрской программы ещё с несколькими брендами. Аналогичная акция уже существует в Delivery Club.