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Burger King начал раздавать криптовалюту ВКонтакте

Получить VK Coin можно за любой заказ
Теперь на чеках Burger King указывается QR-код, с помощью которого можно получить до 100 тысяч коинов — криптовалюты игры VK Coin.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России стала партнёром «ВКонтакте». С 18 апреля каждый, кто сделает покупку в ресторане, имеет возможность получить коины для игры VK Coin. Сделать это можно, отсканировав QR-код на чеке через приложение VK Coin. Получить таким образом можно 100 тысяч единиц цифровой валюты.

Как заявили представители Burger King, этим шагом компания открыла новый вид «майнинга» криптовалюты. Пресс-служба «ВКонтакте», в свою очередь, рассказала, что ведёт переговоры о запуске подобной партнёрской программы ещё с несколькими брендами. Аналогичная акция уже существует в Delivery Club.

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