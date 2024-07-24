Часы Fitbit Sense 2 и Versa 4 получили поддержку YouTube Music

Кроме того, те же пользователи теперь могут регулировать размер текста, что, по мнению Fitbit, может быть полезно во время тренировок. Inspire 3, тем временем, добавляет 20 новых режимов упражнений, увеличивая общее количество до более чем 40 вариантов.

«Функция автоопределения» в Sense 2, Versa 4 и Charge 6 теперь включает распознавание гребли, эллиптических и спиннинговых тренировок, а Inspire 3 добавляет эту возможность к уже существующему распознаванию ходьбы, бега и езды на велосипеде.

Отслеживание пульса также получило улучшения благодаря усовершенствованию машинного обучения Google. Обещаны расширенные возможности GPS.