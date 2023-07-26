ChatGPT вышел на Android: теперь официально

Приложение ChatGPT для iOS привлекло к себе большое внимание, но в июне наблюдался спад трафика и установок приложения. Тем не менее, с появлением приложения для Android ажиотаж может снова возрасти.

GPT-4 от OpenAI, на котором работает ChatGPT, также стоит за чат-ботом Bing AI, доступным на Android, а чат-бот Bard от Google имеет только веб-интерфейс, без специального приложения. Поэтому свою аудиторию приложение найдет определенно.