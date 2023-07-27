Цукерберг считает, что его «провальная» соцсеть Threads* достигнет 1 млрд пользователей

Цукерберг считает, что его «провальная» соцсеть Threads* достигнет 1 млрд пользователейНо пока все не так хорошо, как может показаться
Во время отчета о прибылях и убытках компании Meta* генеральный директор Марк Цукерберг выразил оптимизм по поводу Threads* - приложения, конкурирующего с Twitter. Оно, кстати, очень быстро теряет свой охват.
Несмотря на то, что Threads* еще не достиг заветной отметки в 1 млрд пользователей, он собрал 100 млн. подписчиков быстрее, чем любой другой потребительский программный продукт. Однако активность пользователей сильно снизилась после первоначального ажиотажа.
Цукерберг считает, что основной задачей Threads* является повышение уровня удержания текущих пользователей и добавление ключевых функций.
Интересно, что, по словам Цукерберга, реклама в Threads* появится только после того, как количество пользователей достигнет «сотен миллионов». Несмотря на то, что предстоящий путь может быть долгим, он по-прежнему с энтузиазмом относится к потенциалу приложения и достижению соцсети в 1 млрд пользователей.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена