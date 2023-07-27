Цукерберг считает, что его «провальная» соцсеть Threads* достигнет 1 млрд пользователей

Несмотря на то, что Threads* еще не достиг заветной отметки в 1 млрд пользователей, он собрал 100 млн. подписчиков быстрее, чем любой другой потребительский программный продукт. Однако активность пользователей сильно снизилась после первоначального ажиотажа.

Цукерберг считает, что основной задачей Threads* является повышение уровня удержания текущих пользователей и добавление ключевых функций.

Интересно, что, по словам Цукерберга, реклама в Threads* появится только после того, как количество пользователей достигнет «сотен миллионов». Несмотря на то, что предстоящий путь может быть долгим, он по-прежнему с энтузиазмом относится к потенциалу приложения и достижению соцсети в 1 млрд пользователей.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена