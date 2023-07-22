Новая соцсеть разработчиков Instagram* за пару недель потеряла 70% активных пользователей

Приложение, запущенное 5 июля, позволяло пользователям регистрироваться с помощью своих аккаунтов в Instagram*, используя популярность платформы для привлечения первых подписчиков. Однако взрывной старт Threads оказался недолгим, и он меркнет по сравнению с Twitter - гигантом социальных сетей, которого он стремился вытеснить.

Несмотря на первоначальный всплеск популярности Threads*, веб-трафик Twitter с момента выпуска приложения не претерпел значительных изменений. Падение популярности Threads* ставит под сомнение попытки компании разработчика нарушить устоявшийся ландшафт социальных сетей. Тем временем Twitter продолжает сталкиваться с собственными проблемами, включая сбои в работе и другие скандалы.

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