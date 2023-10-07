Для умных Android-часов вышел сервис с аудиокнигами

Теперь пользователи устройств на базе Wear OS могут получить доступ к обширной библиотеке аудиокниг Audible прямо со своего запястья, без необходимости носить с собой смартфон. Приложение предлагает такие функции, как автономная загрузка, регулировка скорости воспроизведения и удобный доступ к библиотеке аудиокниг.

Переход Audible на Wear OS «обеспечивает пользователям большую гибкость, позволяя слушать любимые книги в дороге, на прогулке, по делам или просто отдыхая от телефона».

Ранее стало известно, что российские школьники не получат электронных версий учебников Глава фонда образования счел идею электронной школьной библиотеки вредной