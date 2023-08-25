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10:18, 25 августа 2023
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Дональд Трамп вернулся в Twitter... запостив тюремную фотографию

В следующем году, кстати, выборы

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в социальную сеть X, которая ранее называлась Twitter. И оно оказалось… интересным: он выложил фото из тюрьмы, так называемый «магшот».

Дональд Трамп вернулся в Twitter... запостив тюремную фотографию

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Возвращение Трампа произошло после того, как в январе 2021 года ему было запрещено пользоваться этой платформой из-за опасений в подстрекательстве к насилию после штурма Капитолия США его сторонниками.

Дональд Трамп вернулся в Twitter... запостив тюремную фотографию
© Twitter

Его возвращение в X последовало после ряда событий, включая запуск собственной социальной медиаплатформы Truth Social и ребрендинг Twitter в X под руководством Илона Маска. Последнее сообщение Трампа в X появилось после того, как он сфотографился в тюрьме округа Фултон, куда он прибыль по обвинению в попытке вмешаться в результаты выборов в штате Джорджия в 2020 году.

На решение о восстановлении учетной записи Трампа на X повлиял опрос, проведенный Маском, в результате которого большинство проголосовало за возвращение Трампа.

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