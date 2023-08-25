Дональд Трамп вернулся в Twitter... запостив тюремную фотографию

Его возвращение в X последовало после ряда событий, включая запуск собственной социальной медиаплатформы Truth Social и ребрендинг Twitter в X под руководством Илона Маска. Последнее сообщение Трампа в X появилось после того, как он сфотографился в тюрьме округа Фултон, куда он прибыль по обвинению в попытке вмешаться в результаты выборов в штате Джорджия в 2020 году.

На решение о восстановлении учетной записи Трампа на X повлиял опрос, проведенный Маском, в результате которого большинство проголосовало за возвращение Трампа.