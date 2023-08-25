Дональд Трамп вернулся в Twitter... запостив тюремную фотографию

Дональд Трамп вернулся в Twitter... запостив тюремную фотографиюВ следующем году, кстати, выборы
Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в социальную сеть X, которая ранее называлась Twitter. И оно оказалось… интересным: он выложил фото из тюрьмы, так называемый «магшот».
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Возвращение Трампа произошло после того, как в январе 2021 года ему было запрещено пользоваться этой платформой из-за опасений в подстрекательстве к насилию после штурма Капитолия США его сторонниками.
Его возвращение в X последовало после ряда событий, включая запуск собственной социальной медиаплатформы Truth Social и ребрендинг Twitter в X под руководством Илона Маска. Последнее сообщение Трампа в X появилось после того, как он сфотографился в тюрьме округа Фултон, куда он прибыль по обвинению в попытке вмешаться в результаты выборов в штате Джорджия в 2020 году.
На решение о восстановлении учетной записи Трампа на X повлиял опрос, проведенный Маском, в результате которого большинство проголосовало за возвращение Трампа.