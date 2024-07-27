Доставщиков еды и таксистов Uber лишили в США льгот

Это решение положило конец многолетнему конфликту по поводу трудового статуса работников, «направляемых» приложениями для оказания различных услуг, включая доставку еды и транспорт. Предложение 22, принятое 58% голосов, лишает «гиг-работников» также права на такие льготы, как сверхурочные и компенсация работникам.

Профсоюз SEIU и несколько гиг-работников оспорили это предложение, утверждая, что оно противоречит полномочиям законодательного органа по управлению компенсациями работникам. Однако единогласное решение суда сохранило нынешнюю структуру «гиг-экономики» в Калифорнии, гарантируя, что Uber и Lyft продолжат классифицировать своих водителей как «независимых подрядчиков», пишут СМИ.