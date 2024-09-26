Джеймс Кэмерон присоединился к совету директоров разработчиков ИИ Stability AI

Кэмерон выразил энтузиазм по поводу пересечения генеративного ИИ и CGI, заявив: «Слияние этих двух совершенно разных двигателей творчества откроет художникам новые возможности рассказывать истории так, как мы даже не могли себе представить».

Генеральный директор Прем Аккараджу подчеркнул значимость роли Кэмерона, заявив, что она отражает «миссию» Stability AI по «предоставлению комплексной системы искусственного интеллекта для творцов».

Недавно компания получила финансирование в размере 80 миллионов долларов.