Эксперт назвал лучшие российские мини-приложения, устанавливаемые… в Telegram

Give Me Public

Контент-менеджер для социальных сетей, работающий на основе искусственного интеллекта. Он автоматизирует создание постов , составляет расписание публикаций и поддерживает активность каналов. Пользователи могут настраивать стили контента — от юридических консультаций до спортивных новостей.

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