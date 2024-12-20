Приложения
Опубликовано 20 декабря 2024, 16:22
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Эксперт назвал лучшие российские мини-приложения, устанавливаемые… в Telegram

Пять российских мини-приложений в Telegram, которые стоит попробовать
Telegram — это не только чат. На платформе есть мини-приложения, которые позволяют совершать покупки, играть или управлять задачами прямо в мессенджере. Вот пять заметных российских мини-приложений, на которые посоветовал обратить внимание Алексей Вихров в статье для Ferra.ru.
Эксперт назвал лучшие российские мини-приложения, устанавливаемые… в Telegram
© Ferra

Give Me Public

Контент-менеджер для социальных сетей, работающий на основе искусственного интеллекта. Он автоматизирует создание постов, составляет расписание публикаций и поддерживает активность каналов. Пользователи могут настраивать стили контента — от юридических консультаций до спортивных новостей.

Healthy

Этот чатбот помогает пользователям улучшить свое питание. Введите свои цели, вес и предпочтения, и он составит персональный план питания. Он также отслеживает калории, предлагает рецепты и дает советы на основе искусственного интеллекта.

Эксперт назвал лучшие российские мини-приложения, устанавливаемые… в Telegram
© Ferra

Radiogram

Слишком много каналов Telegram? Radiogram преобразует сообщения в аудио, позволяя слушать их как подкаст. Голос искусственного интеллекта иногда может быть роботизированным, но он удобен для многозадачности.

Эксперт назвал лучшие российские мини-приложения, устанавливаемые… в Telegram
© Ferra

BotMag

BotMag помогает предпринимателям создавать магазины на базе Telegram без программирования. Это простой инструмент для запуска бизнеса, интеграции чат-ботов и продажи товаров прямо в приложении.

AutoCode

Разработанное для владельцев автомобилей, приложение AutoCode упрощает поиск запчастей. Пользователи вводят номер детали, и приложение находит варианты с лучшими ценами.

Источник:Ferra.ru
Автор:Максим Многословный
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