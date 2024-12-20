Эксперт назвал лучшие российские мини-приложения, устанавливаемые… в Telegram

Эксперт назвал лучшие российские мини-приложения, устанавливаемые… в TelegramПять российских мини-приложений в Telegram, которые стоит попробовать
Give Me Public
Контент-менеджер для социальных сетей, работающий на основе искусственного интеллекта. Он автоматизирует создание постов, составляет расписание публикаций и поддерживает активность каналов. Пользователи могут настраивать стили контента — от юридических консультаций до спортивных новостей.
Healthy
Этот чатбот помогает пользователям улучшить свое питание. Введите свои цели, вес и предпочтения, и он составит персональный план питания. Он также отслеживает калории, предлагает рецепты и дает советы на основе искусственного интеллекта.
Radiogram
Слишком много каналов Telegram? Radiogram преобразует сообщения в аудио, позволяя слушать их как подкаст. Голос искусственного интеллекта иногда может быть роботизированным, но он удобен для многозадачности.
BotMag
BotMag помогает предпринимателям создавать магазины на базе Telegram без программирования. Это простой инструмент для запуска бизнеса, интеграции чат-ботов и продажи товаров прямо в приложении.
AutoCode
Разработанное для владельцев автомобилей, приложение AutoCode упрощает поиск запчастей. Пользователи вводят номер детали, и приложение находит варианты с лучшими ценами.