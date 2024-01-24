Это AR-приложение выделяет не пропылесошенные места на полу

Опубликовано 24 января 2024, 18:03
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Это AR-приложение выделяет не пропылесошенные места на полуSpatial Vacuuming превращает работу по дому в игру
Уникальное AR-приложение, разработанное для гарнитур виртуальной реальности, призвано превратить рутинную работу по уборке дома пылесосом в игру. Разработанное Дэниелом Бошампом, главным AR/VR-инженером Shopify, приложение накладывает зеленый цвет на не пропылесошенный пол.
Приложение отслеживает движение пылесоса и стирает зеленый слой в тех местах, где, по его мнению, он побывал. Несмотря на то, что этот проект по пространственному пылесосу пока является «случайным экспериментом» и скачать его не выйдет, он демонстрирует потенциал AR для превращения повседневных задач в интерактивные и увлекательные занятия.
По мере распространения гарнитур VR и AR подобные приложения могут выйти за рамки пылесоса, предлагая геймифицированные решения для различных домашних дел. Концепт подчеркивает инновационные способы применения дополненной реальности для улучшения и преобразования рутинных действий, делая их более приятными и интерактивными.
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