Это AR-приложение выделяет не пропылесошенные места на полу

Приложение отслеживает движение пылесоса и стирает зеленый слой в тех местах, где, по его мнению, он побывал. Несмотря на то, что этот проект по пространственному пылесосу пока является «случайным экспериментом» и скачать его не выйдет, он демонстрирует потенциал AR для превращения повседневных задач в интерактивные и увлекательные занятия.

По мере распространения гарнитур VR и AR подобные приложения могут выйти за рамки пылесоса, предлагая геймифицированные решения для различных домашних дел. Концепт подчеркивает инновационные способы применения дополненной реальности для улучшения и преобразования рутинных действий, делая их более приятными и интерактивными.