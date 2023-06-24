Это не только у вас: Telegram начал "тормозить" под нагрузкой из-за военного мятежа в России

Напомним, что для предотвращения возможных терактов в Москве, Московской области и Воронежской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Несмотря на это, мэр города Сергей Собянин заверил жителей, что передвижение по столице остается беспрепятственным, а все городские службы работают в обычном режиме.

Известно также, что на фоне того же военного мятежа Wildberries выпустила заявление, где объяснила, что компания принимает все меры для обеспечения бесперебойной работы на территории России. Включая усиление своей службы поддержки клиентов.