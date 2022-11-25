Евросоюз обеспокоился "свободой" в Twitter при Маске

Евросоюз обеспокоился "свободой" в Twitter при МаскеИз-за ослабления модерирования на платформе
Решение Twitter закрыть свой офис в Брюсселе и увольнение тысяч сотрудников вызывает опасения по поводу того, сможет ли компания соответствовать новым жестким правилам Евросоюза по борьбе с нежелательным контентом в соцсети, заявил комиссар юстиции и верховенства права Евросоюза Дидье Рейндерс.
Во время встречи в штаб-квартире Twitter я подчеркнул, что мы ожидаем, что будут выполнены добровольные обязательства, касающиеся соблюдения Закона о цифровых услугах и Регламента о защите персональных данных в ЕС
Ранее управляющий партнёр агентства «Социальные сети» Денис Терехов предположил, почему Илон Маск, став владельцем Twitter, уволил так много сотрудников и что будет делать дальше. Но, учитывая его переменчивую личность, любые прогнозы могут не сбыться