Фитнес-приложения на Android начнут работать лучше

Как только пользователь даст согласие, разработчики смогут начать собирать его данные в зашифрованном хабе, расположенном на устройстве пользователя. Google заявляет, что пользователи получат полный контроль над тем, какими данными они делятся и с какими приложениями. Health Connect поддерживает более 50 типов данных, в том числе информацию об активности, питании, сне и жизненно важных функциях.

В Samsung уточнили, что новая платформа позволит разработчикам приложений использовать точные и оптимизированные данные, измеренные часами Galaxy Watch.

В настоящее время Health Connect находится на стадии бета-тестирования для всех желающих Android-разработчиков. Помимо Samsung, Google также работает с разработчиками MyFitnessPal, Leap Fitness и Withings. Google Fit и принадлежащий Google Fitbit также собираются внедрить Health Connect, а это означает, что технология должна быть доступна к выходу часов Pixel Watch.