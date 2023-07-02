Франция может отключить социальные сети на время массовых беспорядков

Франция может отключить социальные сети на время массовых беспорядковЕсли предложение политика будет исполнено
Фабьен Руссель, лидер Французской коммунистической партии, призвал закрыть социальные сети на время беспорядков в стране. В интервью радиостанции France Info он подчеркнул необходимость изучения роли социальных сетей, особенно тех, которые наживаются на беспорядках, связанных с мародерством и подобными событиями.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Руссель заявил, что предпочитает чрезвычайную ситуацию в социальных сетях, чем среди населения.
Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во Франции после того, как 27 июня 17-летний подросток был убит полицейским во время ареста. Власти заявили, что молодой человек не подчинился указаниям полиции.
Ранее французские силы безопасности, которым было поручено подавление беспорядков, были замечены вооруженными карабинами российского производства «Вепрь-12», которые страна могла закупить в прошлом.