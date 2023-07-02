Руссель заявил, что предпочитает чрезвычайную ситуацию в социальных сетях, чем среди населения.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во Франции после того, как 27 июня 17-летний подросток был убит полицейским во время ареста. Власти заявили, что молодой человек не подчинился указаниям полиции.

Ранее французские силы безопасности, которым было поручено подавление беспорядков, были замечены вооруженными карабинами российского производства «Вепрь-12», которые страна могла закупить в прошлом.