Генератор эмодзи Google стал доступен в браузере

Теперь пользователи могут получить доступ к Emoji Kitchen с любого устройства, что расширило ее доступность за пределы Android (просто введите в поиске Emoji Kitchen). Для удобства использования разработан упрощенный интерфейс.

Пользователи могут создавать случайные комбинации или вручную выбирать желаемую пару эмодзи. После создания комбинации ее можно скопировать в файл формата .png с прозрачным фоном.

Ранее Google Карты получили новый дизайн. Причём изменения точечные, но заметные. Пока что новый дизайн доступен не для всех устройств. Google, возможно, всё ещё находится в фазе тестирования и может внести дополнительные изменения перед широким запуском.