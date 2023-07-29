Главная «соцсеть» метавселенной может выйти на смартфонах

По слухам, шутер Super Rumble, недавно запущенный в рамках Horizon Worlds, станет одной из первых игр, которые пройдут бета-тестирование на мобильной платформе.

Однако конкретные сроки выхода приложения пока не называются, поэтому придется подождать официального подтверждения от экстремистской Meta*. Метавселенная остается для компании значительной инвестицией: чистый убыток подразделения Reality Labs в прошлом квартале составил 3,7 млрд долл. Но с учетом готовящейся мобильной версии Horizon Worlds может найти более широкую аудиторию, что принесет компании денег.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.