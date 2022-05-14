Главное - не попасться: на iPhone появился мошеннический клон приложения Сбербанка

Сегодня в 10:09
1 мин.
Главное - не попасться: на iPhone появился мошеннический клон приложения СбербанкаВедутся работы по его удалению
Сбер предупредил, что в App Store появилось приложение «Сбербанк онлайн сайт», которое является не официальным, а мошенническим. Ведутся работы по его удалению.
В магазине приложений App Store действительно доступен для скачивания "Сбербанк онлайн сайт", по крайней мере на момент написания материала. Разработчиком указан пользователь под ником “Said Akhmedov”.
Будьте бдительны, это не официальное приложение "Сбера", а мошенники, наша служба безопасности уже работает над его блокировкой. Пожалуйста, будьте внимательны - мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских
Пресс-служба "Сбера"
Ранее стало известно, что Сбер с конца февраля находится под непрерывными кибератаками. Одна из наиболее мощных была зафиксирована 6 мая, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Источник:РИА Новости
Автор:Максим МногословныйТеги:
#Сбер