Google Discover получил обновление для планшетов

В рамках трехколоночного дизайна Google теперь размещает статьи на карточках с контурами, а обложки стали меньше. Ширина одинакова у всех обложек, а вот высота – различается.

Ранее стало известно, что Google Ассистент частично перестал слушаться владельцев «умных» колонок компании. IT-гигант уже активно исправляет эту ошибку.