Google Диск добавил скрытый лимит файлов, даже для платных аккаунтов

Google Диск добавил скрытый лимит файлов, даже для платных аккаунтовОфициальных заявлений еще не было
Google Диск ввел новый лимит файлов, ограничив общее количество файлов, которые могут храниться в аккаунте, пятью миллионами единиц. Об этом сообщили пользователи Сети, которые и обнаружили неприятное ограничение. Оно было введено в середине февраля и касается как бесплатных аккаунтов, так и аккаунтов с подпиской на Google Workspace и Google One.
Фото: Google
Пользователи, которые уже достигли этого лимита, больше не смогут добавлять новые файлы в свои аккаунты, а их файлы будут переведены в режим "только для чтения". О проблеме сообщили пользователи на Reddit и не только.
Лимит файлов основан не на размере или типе файла, а на общем количестве файлов, хранящихся в онлайн-хранилище пользователя. Сюда, кстати, входят и файлы, хранящиеся в корзине, которая автоматически очищается каждые 30 дней.
При достижении лимита файлов Google Диск выводит сообщение о том, что аккаунт превысил лимит создания 5 миллионов элементов, и предлагает переместить элементы в корзину и удалить их навсегда, чтобы освободить больше места.
Google пока не сделал публичного заявления по этому поводу.