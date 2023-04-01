Google Диск добавил скрытый лимит файлов, даже для платных аккаунтов

Пользователи, которые уже достигли этого лимита, больше не смогут добавлять новые файлы в свои аккаунты, а их файлы будут переведены в режим "только для чтения". О проблеме сообщили пользователи на Reddit и не только.

Лимит файлов основан не на размере или типе файла, а на общем количестве файлов, хранящихся в онлайн-хранилище пользователя. Сюда, кстати, входят и файлы, хранящиеся в корзине, которая автоматически очищается каждые 30 дней.

При достижении лимита файлов Google Диск выводит сообщение о том, что аккаунт превысил лимит создания 5 миллионов элементов, и предлагает переместить элементы в корзину и удалить их навсегда, чтобы освободить больше места.

Google пока не сделал публичного заявления по этому поводу.