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11:50, 01 апреля 2023
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Google Диск добавил скрытый лимит файлов, даже для платных аккаунтов

Официальных заявлений еще не было

Google Диск ввел новый лимит файлов, ограничив общее количество файлов, которые могут храниться в аккаунте, пятью миллионами единиц. Об этом сообщили пользователи Сети, которые и обнаружили неприятное ограничение. Оно было введено в середине февраля и касается как бесплатных аккаунтов, так и аккаунтов с подпиской на Google Workspace и Google One.

Google Диск добавил скрытый лимит файлов, даже для платных аккаунтов

Фото: Google

Пользователи, которые уже достигли этого лимита, больше не смогут добавлять новые файлы в свои аккаунты, а их файлы будут переведены в режим "только для чтения". О проблеме сообщили пользователи на Reddit и не только.

Лимит файлов основан не на размере или типе файла, а на общем количестве файлов, хранящихся в онлайн-хранилище пользователя. Сюда, кстати, входят и файлы, хранящиеся в корзине, которая автоматически очищается каждые 30 дней.

При достижении лимита файлов Google Диск выводит сообщение о том, что аккаунт превысил лимит создания 5 миллионов элементов, и предлагает переместить элементы в корзину и удалить их навсегда, чтобы освободить больше места.

Google пока не сделал публичного заявления по этому поводу.

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