Google Диск научился распознавать вирусы-вымогатели и восстанавливать файлы

Опубликовано 31 марта 2026, 19:48
Google Диск научился распознавать вирусы-вымогатели и восстанавливать файлыПосле тестирования
В Google Диск внедрили функции защиты от вирусов-вымогателей. Сервис может их обнаруживать и помогать пользователям восстанавливать поврежденные файлы.
Новая система работает с помощью ИИ. По данным Google, она теперь обнаруживает в 14 раз больше случаев заражения и делает это быстрее с момента начала закрытых тестов.
Если пользователь работает с Google Диском на компьютере, система может заметить подозрительную активность еще до того, как все файлы будут повреждены. Пользователь получает уведомление в приложении и по электронной почте, а администраторы — через специальную панель управления.
Если файлы уже были зашифрованы вредоносной программой, их можно восстановить, потому что сервис сохраняет предыдущие версии документов.