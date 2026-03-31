Google Диск научился распознавать вирусы-вымогатели и восстанавливать файлы

Новая система работает с помощью ИИ. По данным Google, она теперь обнаруживает в 14 раз больше случаев заражения и делает это быстрее с момента начала закрытых тестов.

Если пользователь работает с Google Диском на компьютере, система может заметить подозрительную активность еще до того, как все файлы будут повреждены. Пользователь получает уведомление в приложении и по электронной почте, а администраторы — через специальную панель управления.

Если файлы уже были зашифрованы вредоносной программой, их можно восстановить, потому что сервис сохраняет предыдущие версии документов.