Google Документы передали проверку орфографии ИИ

Google Документы передали проверку орфографии ИИНо это платно
Компания Google предложила пользователям Docs новую платную функцию под названием «Proofread», которая повышает качество написания текстов. Этот инструмент, работающий на основе искусственного интеллекта, заменяет стандартную проверку орфографии и грамматики, предлагая ряд предложений по написанию текста.
Помимо исправления опечаток, Proofread охватывает различные аспекты написания текстов, включая сокращения, манеры речи, формулировки и структуру предложений.
На панели инструментов эта функция обозначается значком «A» с галочкой. При нажатии на нее открывается боковая панель, где пользователь может просмотреть, принять или отклонить предложение ИИ.
Эта функция платная и доступна она в составе Workspace Enterprise.
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