Google Документы передали проверку орфографии ИИ

Помимо исправления опечаток, Proofread охватывает различные аспекты написания текстов, включая сокращения, манеры речи, формулировки и структуру предложений.

На панели инструментов эта функция обозначается значком «A» с галочкой. При нажатии на нее открывается боковая панель, где пользователь может просмотреть, принять или отклонить предложение ИИ.

Эта функция платная и доступна она в составе Workspace Enterprise.

Интересно, что, по данным, опубликованным ТАСС, долг российского подразделения техногиганта перед кредиторами достиг поразительных 20,1 млрд рублей.