Google Drive наконец позволило владельцам iPhone пользоваться сканером документов

В интерфейсе появилась новая камера, «стратегически» расположенная над значком "плюс" для быстрого доступа. Сканер оснащен интуитивно понятным видоискателем и обеспечивает автоматический захват для сканирования без лишних усилий. Нужно больше контроля? Опции ручного захвата находятся в вашем распоряжении.

Среди расширенных возможностей - интеллектуальная система позиционирования для оптимального сканирования, снимки встык для многостраничных документов, а также удобные настройки, такие как обрезка и поворот. Машинное обучение Google занимает центральное место, предлагая соответствующие заголовки на основе содержания, что упрощает организацию файлов.

Обновление (версия 4.2023.46227) распространяется среди всех пользователей Google Workspace и личных аккаунтов Google.