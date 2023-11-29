Google Drive наконец позволило владельцам iPhone пользоваться сканером документов

Google Drive наконец позволило владельцам iPhone пользоваться сканером документовЛучше поздно, чем никогда
Google Drive все же решила расширить доступность сканера документов, который ранее был эксклюзивом для Android. Теперь впервые пользователи iPhone и iPad смогут без проблем сканировать документы в приложении Drive.
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В интерфейсе появилась новая камера, «стратегически» расположенная над значком "плюс" для быстрого доступа. Сканер оснащен интуитивно понятным видоискателем и обеспечивает автоматический захват для сканирования без лишних усилий. Нужно больше контроля? Опции ручного захвата находятся в вашем распоряжении.
Среди расширенных возможностей - интеллектуальная система позиционирования для оптимального сканирования, снимки встык для многостраничных документов, а также удобные настройки, такие как обрезка и поворот. Машинное обучение Google занимает центральное место, предлагая соответствующие заголовки на основе содержания, что упрощает организацию файлов.
Обновление (версия 4.2023.46227) распространяется среди всех пользователей Google Workspace и личных аккаунтов Google.